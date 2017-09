LAOIS SHC - The scoring stats from the 2017 Laois Senior Hurling Championship

With the curtain now down on the Laois SHC season, here is a breakdown of the scoring numbers for the 2017 campaign, including the top scorers from each of the eight clubs.

-----------------------

HURLING STATS - 2017 SHC

ROUND 1

Camross 1-20

Rathdowney-Errill 1-17

CAMROSS

Scorers: Zane Keenan 0-11 (0-7 frees), Mark Dowling 1-1, Tomas Burke, Andrew Collier, Ciaran Collier 0-2 each, Gearoid Burke (free), Damien Keenan 0-1 each.

Team: Tadhg Doran; Michael Phelan, Joe Phelan, Dwane Palmer; Martin Burke, Gearoid Burke, Damien Keenan; Darragh Duggan, Niall Holmes; Dean Delaney, Tomás Burke, Andrew Collier; Ciaran Collier, Mark Dowling, Zane Keenan. Subs: Darren Gilmartin for Holmes (34 mins), Andrew Mortimer for M Phelan (54 mins), Lorcan Burke for D Keenan (56 mins).

RATHDOWNEY-ERRILL

Scorers: Paddy Purcell 1-3, Mark Kavanagh 0-5 (0-2 frees, 0-1 sideline), Ross King (frees), James Ryan 0-3 each, Paddy McCane 0-2, David Poynton 0-1.

Team: Noel Brennan; Jimmy Corrigan, Brian Campion, Alan Delaney; Liam O'Connell, Joe Fitzpatrick, Eric Killeen; James Ryan, Jack Kelly; David Poynton, Paddy Purcell, Ross King; Mark Kavanagh, Paddy McCane, John Purcell. Subs: John Keane for O'Connell (26 mins, inj), Shane Madden for J Purcell (40 mins), Shane Dollard for Poynton (44 mins).

Referee: John O'Brien (Portlaoise)

------------------------

Clough-Ballacolla 2-19

Portlaoise 1-13

CLOUGH-BALLACOLLA

Scorers: Willie Hyland 1-8 (0-4 frees), Willie Dunphy 1-3, Canice Coonan, Robbie Phelan and Brian Corby 0-2 each, Shane Hanlon and Lee Cleere 0-1 each.

Team: Danny Hanlon; Ronan Broderick, Darren Maher, Tom Delaney; Eoin Doyle, Michael McEvoy, Lee Cleere; Shane Hanlon, Aidan Corby; Robbie Phelan, Canice Coonan, Willie Hyland; Willie Dunphy, Stephen Bergin, Brian Corby. Subs: Damien Bergin for McEvoy (half time).

PORTLAOISE

Scorers: Cian Taylor 1-7 (0-4 free), Joe Phelan 0-2, Aaron Bergin 0-2 (0-1 free), Ciaran McEvoy and Dean Lynch 0-1 each.

Team: Noel Costelloe; Joe Geaney, Chris Lynch, Keith Murphy; Frank Flanagan, Ciaran McEvoy, Shane Smyth; Dean Lynch, Bryan Naughton; Joe Phelan, Cahir Healy, David O’Mahoney; Cian Taylor, Niall Gleeson, Aaron Bergin. SUBS: Craig Scully for Healy (10 mins, inj); Colm Gleeson for N Gleeson (46 mins).

Referee: Anthony Stapleton

-------------------------------

Borris-Kilcotton 1-16

Ballinakill Gaels 1-13

BALLINAKILL GAELS

Scorers: Eamon Jackman 0-8 (0-6 frees), Cha Dwyer 1-3 (1-1 frees), TJ Lalor 0-1, Brian O'Mara 0-1.

Team: Paul Simms; Brendan O'Mara, Podge Lalor, Lir McDonald; John Walsh, James Walsh, Brian O'Mara; Seamus Dwyer, Sean Downey; TJ Lalor, Eamon Jackman, Evan Dunne; Daniel Bergin, Cha Dwyer, Seamus Fitzpatrick. Subs: Conor Delaney for Bergin (44 mins), Michael Moran for Dunne (49 mins)

BORRIS-KILCOTTON

Scorers: PJ Scullly 0-9 (0-5 frees), Aaron Dunphy 0-3, Jim Fitzpatrick 0-2, Stephen Campion, Neil Foyle 0-1 each, Paul Simms 1-0 (OG)

Team: Eoin Fleming; Noel Delaney, Brian Stapleton, Bill Meade; Stephen Finan, Matthew Whelan, Conor Kilbane; Stephen Dunphy, Jim Fitzpatrick; Danny Fitzpatrick, PJ Scully, William Whelan; Neil Foyle, Stephen Campion, Aaron Dunphy. Subs: Joe Campion for Whelan (38 mins), Daire Quinlan for Campion (62 mins)

Referee: Kieran Bowe (Rathdowney-Errill)

------------------------

Abbeyleix 1-20

Castletown 0-17

ABBEYLEIX

Scorers: Eoin Reilly 1-15 (0-14 frees), Ciaran Carroll, Jake Cranny, Ryan Peacock, Callum Mullen and Eoghan Fennelly 0-1 each.

Team: Enda Rowland; David Bonham, Oisin Carroll, Mark Cahill; Aaron Carroll, Liam Delaney, Alan Lynch; Joe Bergin, Eoin Reilly; Conor Bergin, Ryan Peacock, Ciaran Carroll; Jamie Coffey, Jake Cranny, Callum Mullen. SUBS: Eoghan Fennelly for Bergin (38 mins); PJ Corby for A Carroll (56 mins).

CASTLETOWN

Scorers: Gearoid Gaughan 0-8 (0-7 frees), Ryan Mullaney and Brendan Reddin 0-2 each, Martin Phelan, Shane Cuddy, John Gaughan, Shane Phelan and James Hooban 0-1 each.

Team: Paddy Mullaney; Martin Reddin, Eoin Peters, Paul Croke; John Gaughan, Dylan Conroy, Evan Cuddy; Fionan Cuddy, Shane Phelan; Shane Cuddy, Martin Phelan, Ryan Mullaney; James Hooban, Gearoid Gaughan, Brendan Reddin. SUBS: James Mullaney for James Hooban (48 mins).

Referee: John Lalor (Shanahoe)

========================================

ROUND 2

Rathdowney-Errill 2-29

Portlaoise 0-14

RATHDOWNEY-ERRILL

Scorers: Ross King 0-16 (0-9f), Paddy Purcell 1-4, John Purcell 1-2, James Ryan 0-2, Joe Fitzpatrick 0-2, Tadhg Dowling 0-2, Jack Kelly 0-1

Team: Noel Brennan; Jimmy Corrigan, Brian Campion, Alan Delaney; Joe Fitzpatrick, Eric Killeen, John Keane; Shane Dollard, James Ryan; Paddy Purcell, John Purcell, Jack Kelly; Paddy McKane, Shane Madden, Ross King. Subs: Tadhg Dowling for Madden (45 mins), David Poynton for P. Purcell (48 mins)

PORTLAOISE

Scorers: Aaron Bergin 0-11 (0-9f), Cian Taylor 0-2, Ciaran McEvoy 0-1

Team: Noel Costelloe; Joe Geaney, Chris Lynch, Keith Murphy; Frank Flanagan, Ciaran McEvoy; Bryan Naughton, Ross Brennan; David O’Mahoney, Joe Phelan, Cian Taylor; Sean Culleton, Aaron Bergin, Dean Lynch. Subs: Craig Scully for Phelan (48 mins), Colm Gleeson for Brennan (47 mins)

Referee: John Lalor (Shanahoe)

-----------------------

Borris-Kilcotton 5-18

Clough-Ballacolla 1-9

BORRIS-KILCOTTON

Scorers: Aaron Dunphy 3-4, PJ Scully 0-6 (frees), Stephen Campion 1-0, Willie Whelan 1-0, Joe Campion and Stephen Dunphy 0-2 each, Conor Kilbane, Eoin Fitzpatrick, Stephen Finan and Danny Fitzpatrick 0-1 each

Team: Eoin Fleming; Noel Delaney, Brian Stapleton, Bill Meade; Conor Kilbane, Matthew Whelan, Stephen Finan; Jim Fitzpatrick, Stephen Dunphy; Joe Campion, PJ Scully, Danny Fitzpatrick; Stephen Campion, Neil Foyle, Aaron Dunphy. Subs: Willie Whelan for Scully (52 mins), Daire Quinlan for S. Dunphy (57 mins), Eoin Fitzpatrick for D. Fitzpatrick (57 mins)

CLOUGH-BALLCOLLA

Scorers: Willie Hyland 0-7 (0-3 frees), Willie Dunphy 1-0, Robbie Phelan 0-1

Team: Danny Hanlon; Eoin Doyle, Darren Maher, Tom Delaney; Brendan McEvoy, Ronan Broderick, Lee Cleere; Aidan Corby, Brian Corby; Robbie Phelan, Canice Coonan, Willie Hyland; Stephen Bergin, Shane Hanlon, Willie Dunphy. Subs: Sub: Damien Bergin for Delaney (35 mins)

Referee: John O’Brien (Portlaoise)

------------------------

Abbeyleix 2-15

Camross 1-17

ABBEYLEIX

Scorers: Eoin Reilly 0-8 (0-7 frees); Ryan Peacock 0-4; Eoghan Fennelly and Callum Mullen 1-0 each; Joe Bergin, Jake Cranny and Alan Lynch 0-1 each.

Team: Enda Rowland; David Bonham, Oisin Carroll, Mark Cahill; PJ Corby, Liam Delaney, Alan Lynch; Joe Bergin, Eoin Reilly; Dayne Peacock, Ryan Peacock, Ciaran Carroll; Jamie Coffey, Jake Cranny, Callum Mullen. SUBS; Eoghan Fennelly for Ciaran Carroll (26 mins); Conor Bergin for Coffey (50 mins); Rory McEvoy for Mullen (56 mins).

CAMROSS

Scorers: Zane Keenan 0-8 (frees); Mark Dowling 1-1; Ciaran Collier 0-2; Darragh Duggan, Andrew Collier, Dean Delaney, Niall Holmes, Darren Gilmartin and Dwane Palmer 0-1 each

Team: Tadhg Doran; Michael Phelan, Martin Burke, Joe Phelan; Dwane Palmer, Gearoid Burke, Damien Keenan; Darragh Duggan, Darren Gilmartin; Andrew Collier, Tomas Burke, Ciaran Collier; Dean Delaney, Mark Dowling, Zane Keenan. SUBS: Niall Holmes for Andrew Collier (37 mins); Andrew Mortimer for Damien Keenan (50 mins); Lorcan Burke for Tomas Burke (53 mins).

REFEREE: Anthony Stapleton (Rathdowney-Errill)

--------------------------------

Ballinakill Gaels 2-16

Castletown 2-15

BALLINAKILL GAELS

Scorers: Eamon Jackman 0-8 (0-4 frees); Cha Dwyer 1-2; Dan Bergin 1-1; Seamus Fitzpatrick 0-2; Brian O’Mara, Seamus Dwyer and Sean Downey 0-1 each.

Team: Paul Simms; Brendan O’Mara, Podge Lawlor, Lir McDonald; John Walsh, James Walsh, Brian O’Mara; Seamus Dwyer, Sean Downey; Evan Dunne, Eamon Jackman, Seamus Fitzpatrick; TJ Lalor, Cha Dwyer, Daniel Bergin. SUBS: Michael Moran for Dunne (53 mins).

CASTLETOWN

Scorers: James Hooban 1-2, Dylan Conroy 0-3, Martin Phelan 0-3, Brendan Reddin 1-0, Gearoid Gaughan 0-2 (free), Ryan Mullaney 0-2, Shane Phelan 0-2, James Mullaney 0-1

Team: Paddy Mullaney; Brian Ferns, Evan Cuddy, Paul Croke; Shane Phelan, John Gaughan, Eoin Peters; Brendan Reddin, Fionan Cuddy; Shane Cuddy, Ryan Mullaney, Martin Phelan; James Hooban, Gearoid Gaughan, Dylan Conroy. SUBS: James Mullaney for Shane Cuddy (40 mins); Cathal Moore for Conroy (53 mins).

REFEREE: Kieran Bowe (Rathdowney-Errill)

=================================================

QUARTER-FINALS

Camros 2-21

Ballinakill Gaels 2-17

CAMROSS

Scorers: Zane Keenan 0-9 (0-7 frees, 0-1 65), Ciaran Collier 1-3, Niall Holmes 1-1, Darragh Duggan, Dean Delaney, Darrell Dooley (0-1 free) 0-2 each, Tomás Burke, Andrew Collier 0-1 each.

Team: Tadhg Doran; Joe Phelan, Martin Burke, Michael Phelan; Darrell Dooley, Gearoid Burke, Damien Keenan; Darragh Duggan, Tomás Burke; Ciaran Collier, Zane Keenan, Dean Delaney; Mark Dowling, Dwane Palmer, Niall Holmes. Subs: Andrew Collier for Dowling (50 mins), Darren Gilartni for T Burke (56 mins), Andrew Mortimer for Delaney (58 mins), Lorcan Burke for C Collier (62 mins).

BALLINAKILL GAELS

Scorers: Eamon Jackman 0-10 (0-8 frees, 0-1 65), Sean Downey, Cha Dwyer 0-3 each, Evan Dunne, TJ Lalor 1-0 each, Dan Bergin 0-1.

Team: Paul Simms; Brendan O'Mara, Padraig Lalor, Lir McDonald; John Walsh, James Walsh, Brian O'Mara; Seamus Dwyer, TJ Lalor; Seamus Fitzpatrick, Eamon Jackman, Sean Downey; Evan Dunne, Cha Dwyer, Dan Bergin.

Referee: John O'Brien (Portlaoise)

--------------------------------------

Clough-Ballacolla 1-21

Rathdowney-Errill 0-21

RATHDOWNEY-ERRILL

Scorers: Ross King 0-10 (0-9 frees), Tadgh Dowling, James Ryan 0-3 each, Paddy McCane, Paddy Purcell 0-2 each, Shane Dollard 0-1.

Team: Noel Brennan; Jimmy Corrigan, Brian Campion, Alan Delaney; Jack Kelly, Eric Killeen, John Keane; Shane Dollard, James Ryan; Tadgh Dowling, John Purcell, Paddy Purcell; Paddy McCane, Ross King, Shane Madden. Subs: David Poynton for Madden (37 mins), Liam O'Connell for Dollard (45 mins, inj).

CLOUGH-BALLACOLLA

Scorers: Willie Hyland 0-8 (0-6 frees), Willie Dunphy 1-2, Lee Cleere, Aidan Corby 0-3 each, Robbie Phelan, Stephen Bergin 0-2 each, Tom Delaney 0-1.

Team: Danny Hanlon; John A Delaney, Darren Maher, Eoin Doyle; Ronan Broderick, Mick McEvoy, Lee Cleere; Aidan Corby, Tom Delaney; Robbie Phelan, Willie Hyland, Canice Coonan; Willie Dunphy, Shane Hanlon, Stephen Bergin. Subs: Brian Corby for S Hanlon (42 ins), Damien Bergin for Delaney (52 mins).

Referee: John Lalor (Shanahoe)

-----------------------------------------

RELEGATION PLAYOFF

Castletown 3-13

Portlaoise 1-8

PORTLAOISE

Scorers: Aaron Bergin 1-2 (1-0 pen), Colm Gleeson 0-2, Seanie Culliton, Joe Phelan, Cian Taylor and Ciaran McEvoy 0-1 each.

Team: Noel Costelloe; Bryan Naughton, Chris Lynch, Keith Murphy; Frank Flanagan, Joe Geaney, Shane Smith; Cian Taylor, Ciaran McEvoy; David O’Mahony, Joe Phelan, Aaron Bergin, Seanie Culliton, Thomas Fitzgerald, Colm Gleeson.

CASTLETOWN

Scorers: Brendan Reddin 2-2, Gearoid Gaughan 0-4 (0-3 frees), James Hooban 1-1, Ryan Mullaney and Shane Cuddy 0-2 each, Martin Phelan and James Mullaney 0-1 each.

Team: Patrick Mullaney; Paul Croke, Brian Ferns, Eoin Peters; John Gaughan, Evan Cuddy, Shane Phelan; Fionán Cuddy, Shane Cuddy; James Hooban, Martin Phelan, Ryan Mullaney; Brendan Reddin, Gearoid Gaughan, Dylan Conroy. Subs: James Mullaney for F. Cuddy (19 mins, inj), Cathal Moore for Conroy (37 mins), Gearoid Kirwan for Peters (51 mins), Dylan Conroy for S. Cuddy (51 mins).

Referee: Anthony Stapleton (Rathdowney-Errill)

---------------------------------------------------------

SEMI-FINALS

Clough-Ballacolla 0-18

Abbeyleix 0-10

CLOUGH-BALLACOLLA

Scorers: Willie Hyland 0-10 (0-4 frees, 0-1 sideline), Stephen Bergin, Willie Dunphy, Robbie Phelan, Aidan Corby 0-2 each.

Team: Danny Hanlon; John A Delaney, Darren Maher, Eoin Doyle; Ronan Broderick, Mick McEvoy, Lee Cleere; Tom Delaney, Aidan Corby; Robbie Phelan, Willie Hyland, Canice Coonan; Willie Dunphy, Shane Hanlon, Stephen Bergin. Subs: Brian Corby for T Delaney (28 mins to 30 mins, blood sub), Brian Corby for S Hanlon (50 mins), Damien Bergin for Phelan (56 mins), Brendan McEvoy for M McEvoy (59 mins)

ABBEYLEIX

Scorers: Eoin Reilly 0-5 (0-4 frees), Enda Rowland (free), Dayne Peacock, Eoghan Fennelly, Ryan Peacock, Joe Bergin 0-1 each.

Team: Enda Rowland; David Bonham, Oisin Carroll, Mark Cahill; Aaron Carroll, Liam Delaney, Alan Lynch; Joe Bergin, Eoin Reilly; Jake Cranny, Ryan Peacock, Callum Mullen; Jamie Coffey, Dayne Peacock, Eoghan Fennelly. Subs: Conor Bergin for Mullen (33 mins), Rory McEvoy for Coffey (42 mins), PJ Corby for Lynch (47 mins), Steven Reilly for Cranny (49 mins), Diarmuid Whelan for Fennelly (50 mins)

Referee: John O'Brien (Portlaoise)

-----------------------------------------

Camross 2-12

Borris-Kilcotton 1-9

CAMROSS

Scorers: Zane Keenan 1-9 (1-0 pen, 0-5 frees, 0-1 ’65), Dwane Palmer 1-0, Mark Dowling, Dean Delaney and Darrell Dooley 0-1 each.

Team: Tadhg Doran; Michael Phelan, Martin Burke, Joe Phelan; Darrell Dooley, Gearoid Burke, Damien Keenan; Darragh Duggan, Tomas Burke; Dean Delaney, Zane Keenan, Dwane Palmer; Ciaran Collier, Andrew Collier, Niall Holmes. SUBS: Mark Dowling for Andrew Collier (20 mins); Lorcan Burke for Ciaran Collier (47 mins); Darren Gilmartin for Delaney (55 mins).

BORRIS-KILCOTTON

Scorers: PJ Scully 0-7 (0-6 frees), Eoin Fleming 1-0 (pen), Neil Foyle 0-2.

Team: Eoin Fleming; Noel Delaney, Brian Stapleton, Bill Meade; Conor Kilbane, Matthew Whelan, Stephen Finan; Colm Stapleton, Jim Fitzpatrick; Stephen Dunphy, PJ Scully, Danny Fitzpatrick; Neil Foyle, Joe Campion, Aaron Dunphy. SUBS: Eoin Fitzpatrick for Stephen Dunphy (41 mins); Daire Quinlan for Campion (43 mins).

REFEREE: John Lalor (Shanahoe)

-------------------------------------

FINAL

Camross 3-14

Clough-Ballacolla 1-19

CAMROSS

Scorers: Zane Keenan 0-6 (0-3 frees, 0-1 sideline cut), Niall Holmes 1-1, Dwane Palmer, Mark Dowling 1-0 each, Dean Delaney, Gearoid Burke 0-2 each, Damien Keenan, Darragh Duggan, Ciaran Collier 0-1 each.

Team: Tadhg Doran; Joe Phelan, Martin Burke, Michael Phelan; Darrell Dooley, Gearoid Burke, Damien Keenan; Darragh Duggan, Tomás Burke; Andrew Collier, Zane Keenan, Dean Delaney; Niall Holmes, Dwane Palmer, Ciaran Collier. Subs: Mark Dowling for C Collier (42 mins), Darren Gilmartin for A Collier (46 mins), Lorcan Burke for Duggan (54 mins).

CLOUGH-BALLACOLLA

Scorers: Willie Hyland 0-15 (0-9 frees, 0-1 sideline cut), Stephen Bergin 1-0, Robbie Phelan, Aidan Corby, Lee Cleere, Michael McEvoy 0-1 each.

Team: Danny Hanlon; John A Delaney, Darren Maher, Eoin Doyle; Mick McEvoy, Ronan Broderick, Lee Cleere; Tom Delaney, Aidan Corby; Canice Coonan, Shane Hanlon, Robbie Phelan; Stephen Bergin, Willie Hyland, Willie Dunphy. Subs: Brian Corby for S Hanlon (45 mins), Brendan McEvoy for M McEvoy (61 mins).

Referee: Anthony Stapleton (Rathdowney-Errill)



===============================================

TOP SCORERS BY CLUB

Abbeyleix

Rd 1 v Castletown: Scorers: Eoin Reilly 1-15 (0-14 frees), Ciaran Carroll, Jake Cranny, Ryan Peacock, Callum Mullen and Eoghan Fennelly 0-1 each.

Rd 2 v Camross: Scorers: Eoin Reilly 0-8 (0-7 frees); Ryan Peacock 0-4; Eoghan Fennelly and Callum Mullen 1-0 each; Joe Bergin, Jake Cranny and Alan Lynch 0-1 each.

SF v Clough-Ballacolla: Scorers: Eoin Reilly 0-5 (0-4 frees), Enda Rowland (free), Dayne Peacock, Eoghan Fennelly, Ryan Peacock, Joe Bergin 0-1 each.



Eoin Reilly 1-28 (0-25 frees)

Ryan Peacock 0-6

Eoghan Fennelly 1-2

Callum Mullen 1-1

Jake Cranny 0-2

Joe Bergin 0-2

Ciaran Carroll 0-1

Alan Lynch 0-1

Enda Rowland 0-1 (free)

Dayne Peacock 0-1

---------------------

Ballinakill Gaels

Rd 1 v Borris-Kilcotton: Scorers: Eamon Jackman 0-8 (0-6 frees), Cha Dwyer 1-3 (1-1 frees), TJ Lalor 0-1, Brian O'Mara 0-1.

Rd 2 v Castletown: Scorers: Eamon Jackman 0-8 (0-4 frees); Cha Dwyer 1-2; Dan Bergin 1-1; Seamus Fitzpatrick 0-2; Brian O’Mara, Seamus Dwyer and Sean Downey 0-1 each.

QF v Camross: Scorers: Eamon Jackman 0-10 (0-8 frees, 0-1 65), Sean Downey, Cha Dwyer 0-3 each, Evan Dunne, TJ Lalor 1-0 each, Dan Bergin 0-1.

Eamon Jackman 0-26 (0-18 frees, 0-1 65)

Cha Dwyer 2-8 (1-1 frees)

Dan Bergin 1-2

Sean Downey 0-4

TJ Lalor 1-0

Evan Dunne 1-0

Seamus Fitzpatrick 0-2

Brian O'Mara 0-2

Seamus Dwyer 0-1

TJ Lalor 0-1

-----------------------------

Borris-Kilcotton

Rd 1 v Ballinakill Gaels: Scorers: PJ Scullly 0-9 (0-5 frees), Aaron Dunphy 0-3, Jim Fitzpatrick 0-2, Stephen Campion, Neil Foyle 0-1 each, Paul Simms 1-0 (OG)

Rd 2 v Clough-Ballacolla: Scorers: Aaron Dunphy 3-4, PJ Scully 0-6 (frees), Stephen Campion 1-0, Willie Whelan 1-0, Joe Campion and Stephen Dunphy 0-2 each, Conor Kilbane, Eoin Fitzpatrick, Stephen Finan and Danny Fitzpatrick 0-1 each

Semi-Final v Camross: Scorers: PJ Scully 0-7 (0-6 frees), Eoin Fleming 1-0 (pen), Neil Foyle 0-2.

PJ Scully 0-22 (0-17 frees)

Aaron Dunphy 3-7

Stephen Campion 1-1

Neil Foyle 0-3

Willie Whelan 1-0

Eoin Fleming 1-0 (penalty)

Joe Campion 0-2

Stephen Dunphy 0-2

Jim Fitzpatrick 0-2

Stephen Finan 0-1

Danny Fitzpatrick 0-1

Conor Kilbane 0-1

Eoin Fitzpatrick 0-1

Paul Simms 1-0 (og)

------------------------------

Camross

Rd 1 v Rathdowney-Errill: Scorers: Zane Keenan 0-11 (0-7 frees), Mark Dowling 1-1, Tomas Burke, Andrew Collier, Ciaran Collier 0-2 each, Gearoid Burke (free), Damien Keenan 0-1 each.

Rd 2 v Abbeyleix: Scorers: Zane Keenan 0-8 (frees); Mark Dowling 1-1; Ciaran Collier 0-2; Darragh Duggan, Andrew Collier, Dean Delaney, Niall Holmes, Darren Gilmartin and Dwane Palmer 0-1 each.

QF v Ballinakill Gaels: Scorers: Zane Keenan 0-9 (0-7 frees, 0-1 65), Ciaran Collier 1-3, Niall Holmes 1-1, Darragh Duggan, Dean Delaney, Darrell Dooley (0-1 free) 0-2 each, Tomás Burke, Andrew Collier 0-1 each.

SF v Borris-Kilcotton: Scorers: Zane Keenan 1-9 (1-0 pen, 0-5 frees, 0-1 ’65), Dwane Palmer 1-0, Mark Dowling, Dean Delaney and Darrell Dooley 0-1 each.

F v Clough-Ballacolla: Scorers: Zane Keenan 0-6 (0-3 frees, 0-1 sideline cut), Niall Holmes 1-1, Dwane Palmer, Mark Dowling 1-0 each, Dean Delaney, Gearoid Burke 0-2 each, Damien Keenan, Darragh Duggan, Ciaran Collier 0-1 each.

Zane Keenan 1-43 (1-0 pen, 0-30 frees, 0-2 65s, 0-1 sideline cut)

Mark Dowling 3-3

Ciaran Collier 1-8

Niall Holmes 2-3

Dwane Palmer 2-1

Dean Delaney 0-6

Andrew Collier 0-4

Darragh Duggan 0-4

Tomás Burke 0-3

Darrell Dooley 0-3

Gearoid Burke 0-3 (0-1 free)

Damien Keenan 0-2

Darren Gilmartin 0-1

-------------------------------

Castletown

Rd 1 v Abbeyleix: Scorers: Gearoid Gaughan 0-8 (0-7 frees), Ryan Mullaney and Brendan Reddin 0-2 each, Martin Phelan, Shane Cuddy, John Gaughan, Shane Phelan and James Hooban 0-1 each.

Rd 2 v Ballinakill Gaels: Scorers: James Hooban 1-2, Dylan Conroy 0-3, Martin Phelan 0-3, Brendan Reddin 1-0, Gearoid Gaughan 0-2 (free), Ryan Mullaney 0-2, Shane Phelan 0-2, James Mullaney 0-1.

Relegation Playoff v Portlaoise: Scorers: Brendan Reddin 2-2, Gearoid Gaughan 0-4 (0-3 frees), James Hooban 1-1, Ryan Mullaney and Shane Cuddy 0-2 each, Martin Phelan and James Mullaney 0-1 each.



Gearoid Gaughan 0-14 (0-12 frees)

Brendan Reddin 3-4

James Hooban 2-4

Ryan Mullaney 0-6

Martin Phelan 0-5

Shane Phelan 0-3

Dylan Conroy 0-3

Shane Cuddy 0-3

James Mullaney 0-2

John Gaughan 0-1

----------------------------

Clough-Ballacolla

Rd 1 v Portlaoise: Scorers: Willie Hyland 1-8 (0-4 frees), Willie Dunphy 1-3, Canice Coonan, Robbie Phelan and Brian Corby 0-2 each, Shane Hanlon and Lee Cleere 0-1 each.

Rd 2 v Borris-Kilcotton: Scorers: Willie Hyland 0-7 (0-3 frees), Willie Dunphy 1-0, Robbie Phelan 0-1

QF v Rathdowney-Errill: Scorers: Willie Hyland 0-8 (0-6 frees), Willie Dunphy 1-2, Lee Cleere, Aidan Corby 0-3 each, Robbie Phelan, Stephen Bergin 0-2 each, Tom Delaney 0-1.

SF v Abbeyleix: Scorers: Willie Hyland 0-10 (0-4 frees, 0-1 sideline), Stephen Bergin, Willie Dunphy, Robbie Phelan, Aidan Corby 0-2 each.

F v Camross: Willie Hyland 0-15 (0-9 frees, 0-1 sideline cut), Stephen Bergin 1-0, Robbie Phelan, Aidan Corby, Lee Cleere, Michael McEvoy 0-1 each.

Willie Hyland 1-48 (0-26 frees, 0-2 sideline cuts)

Willie Dunphy 3-7

Robbie Phelan 0-8

Stephen Bergin 1-4

Aidan Corby 0-6

Lee Cleere 0-5

Brian Corby 0-2

Canice Coonan 0-2

Shane Hanlon 0-1

Tom Delaney 0-1

Michael McEvoy 0-1

--------------------------

Portlaoise

Rd 1 v Clough-Ballacolla: Scorers: Cian Taylor 1-7 (0-4 free), Joe Phelan 0-2, Aaron Bergin 0-2 (0-1 free), Ciaran McEvoy and Dean Lynch 0-1 each.

Rd 2 v Rathdowney-Errill: Scorers: Aaron Bergin 0-11 (0-9f), Cian Taylor 0-2, Ciaran McEvoy 0-1

Relegation Playoff v Castletown: Scorers: Aaron Bergin 1-2 (1-0 pen), Colm Gleeson 0-2, Seanie Culliton, Joe Phelan, Cian Taylor and Ciaran McEvoy 0-1 each.

Aaron Bergin 1-15 (1-0 pen, 0-10 frees)

Cian Taylor 1-10 (0-4 frees)

Ciaran McEvoy 0-3

Joe Phelan 0-3

Colm Gleeson 0-2

Seanie Culliton 0-1

Dean Lynch 0-1

----------------------

Rathdowney-Errill

Rd 1 v Camross: Scorers: Paddy Purcell 1-3, Mark Kavanagh 0-5 (0-2 frees, 0-1 sideline), Ross King (frees), James Ryan 0-3 each, Paddy McCane 0-2, David Poynton 0-1.

Rd 2 v Portlaoise: Scorers: Ross King 0-16 (0-9 frees), Paddy Purcell 1-4, John Purcell 1-2, James Ryan 0-2, Joe Fitzpatrick 0-2, Tadhg Dowling 0-2, Jack Kelly 0-1

QF v Clough-Ballacolla: Scorers: Ross King 0-10 (0-9 frees), Tadgh Dowling, James Ryan 0-3 each, Paddy McCane, Paddy Purcell 0-2 each, Shane Dollard 0-1.

Ross King 0-29 (0-21 frees)

Paddy Purcell 2-9

James Ryan 0-8

Mark Kavanagh 0-5 (0-2 frees, 0-1 sideline)

Tadgh Dowling 0-5

John Purcell 1-2

Paddy McCane 0-4

Joe Fitzpatrick 0-2

Shane Dollard 0-1

Jack Kelly 0-1

David Poynton 0-1