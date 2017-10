GAA - All the scoring records for this year's Laois Senior Football Championship

With the Laois SFC season now over after what, we must admit, has been one of the more entertaining championships in recent memory, here we present you all with a breakdown of the scoring records from 2017.

The results, team lists and individual scorers and top scorers by club can found by scrolling down through this page. We've had a browse through results ourselves, and have come up with the following points of interest (if you're interested in this kind of stuff, of course!)

Ross Munnelly finished the competition as overall top scorer, with Portarlington brothers David and Colm Murphy the joint-top scorers from play. You can learn more about the individual scoring charts HERE.

Colm Murphy also takes the honour of recording the highest scoring total in a single game, having scored 2-6 against Ballyroan Abbey in Round 2.

Murphy is also the top goalscorer in the championship, after scoring five in five games for Portarlington.

Brendan Hickey from St Joseph's also deserves a mention here, as he scored a goal in all four games he played in, an impressive feat from him. He finished with a total of 4-5 in four games.

Ross Munnelly was the top point scorer as well, hitting 25 points in four games, with Niall Mullen (Mountmellick) and Donie Kingston just behind with 24 points each.

Alan Farrell from Ballylinan was the highest scoring defender in the SFC this year, as he recorded a total of 1-4 from wing-back.

The highest scoring goalkeeper was Clonaslee St Manman's Gaels stopper Conor Gorman, courtesy of his penalty against Crettyard Gaels, giving him a total of 1-0. Danny Bolger from Graiguecullen was the only other goalkeeper to score, pointing a free in their game against Killeshin. Special mention to Graham Brody though, who was involved in countless attacks for Portlaoise, and we're sure will eventually score from play in the SFC.

The Highest Scoring Game in the SFC this year came in Round 2, as Portlaoise beat O'Dempsey's 5-14 to 1-14.

The Lowest Scoring Game also came in Round 2, when Graiguecullen edged out The Heath by 0-10 to 0-8.

The Biggest Winning Margin goes to Portarlington, for their 2-23 to 0-10 win over Ballyroan Abbey, also in Round 2.

Portarlington are also the Top Scoring Team in the SFC this year, scoring 12-71 across five games for a total of 107 points, an average of just over 21 points per game.

Ballyroan Abbey were the Lowest Scoring Team, after recording just 2-26 in three championship games.

Portlaoise also had the distinction of twice going through a half of football without conceding a point from play. They achieved this in the first half of their semi-final against Graiguecullen, and the second half of the final against Ballylinan.

Now, for those looking to suffer a Repetitive Strain Injury, feel free to scroll all the way through the scoring records from this year's Laois SFC, which are below. Put on a pot of coffee, and enjoy!

-------------------------

TOP SCORERS BY CLUB

-------------------------

Arles-Kilcruise

Rd 1 v Portlaoise: Scorers: Ross Munnelly 0-8 (0-4 frees), Dermot Nolan 1-2, Chris Conway 0-3 (frees), David Conway 0-1.

Rd 2 v Killeshin: Scorers: Ross Munnelly 1-3, Chris Conway 0-4 (0-2 frees), Fran Egan 0-3, Kevin Meaney and Dermot Nolan 0-2 each, Caomhan Brennan and David Conway 0-1 each.

Rel SF v Stradbally: Scorers: Ross Munnelly 1-6 (1-0 pen, 0-3 frees), Chris Conway 0-2 (frees), Kevin Meaney 0-1.

Rel F v Mountmellick Gaels: Ross Munnelly 1-8 (1-0 pen, 0-5 frees), David Conway 1-1, Fran Egan, Dermot Nolan and Caomhan Brennan 0-1 each



Ross Munnelly 3-25 (2-0 pen, 0-12 frees)

Chris Conway 0-9 (0-7 frees)

Dermot Nolan 1-5

David Conway 1-3

Fran Egan 0-4

Kevin Meaney 0-3

Caomhan Brennan 0-2

-------------------------

Arles-Killeen

Rd 1 v Portarlington: Scorers: Jason Enright 1-5 (0-3 frees), Donie Kingston 0-5 (0-1 free), Paul Kingston, Donie Brennan 1-0 each.

Rd 1 v Portarlington (Replay): Scorers: Jason Enright 1-3 (1-0 pen, 0-1 free), Donie Kingston 0-4 (0-3 free), Paul Kingston 0-3, Conor Keightley 0-2, Sean O’Shea 0-1.

Rd 2 v Mountmellick Gaels: Scorers: Donie Kingston 1-6 (0-1 free), Jason Enright 0-5 (0-1 free), Conor Keightey 0-3, Paul Kingston 1-0, Donie Brennan 0-2, Shane Byrne 0-1.

Rd 3 v Ballyroan Abbey: Scorers: Jason Enright 1-3, Donie Kingston 0-5 (0-3 frees), Shane Byrne 1-0, Conor Keightley 0-2, Sean O’Shea, Donie Brennan, Brian Kennedy and Paul Kingston 0-1 each.

QF v Portarlington: Jason Enright 0-5 (0-4 frees), Donie Kingston 0-4 (0-3 frees), Paul Kingston 0-2 (0-1 free), Sean O'Shea, Shane Julian 0-1 each.

Jason Enright 3-21 (1-0 pen, 0-12 frees)

Donie Kingston 1-24 (0-11 frees)

Paul Kingston 2-6 (0-1 free)

Conor Keightley 0-7

Donie Brennan 1-3

Shane Byrne 1-1

Sean O'Shea 0-3

Shane Julian 0-1

Brian Kennedy 0-1

-------------------------

Ballyfin Gaels

Rd 1 v O'Dempsey's: Scorers: Sean Moore 0-5 (frees), James Finn 1-1, Robert Tyrell and James Moore (0-1 free) 0-2 each, Darragh Connolly and Ricky Quillanan 0-1 each.

Rd 2 v Stradbally: Scorers: Sean Moore 0-5 (0-4 frees), Ricky Quillinan, Louis Duff, Rob Tyrell 0-3 each, Davy Connolly 0-2, Richie Downey, James Moore 0-1 each.

Rd 3 v St Joseph's: Scorers: Sean Moore 0-4 (0-3 frees), James Finn 1-0, Louis Duff, Darragh Connolly 0-1 each.



Sean Moore 0-14 (0-12 frees)

James Finn 2-1

Robert Tyrell 0-5

Ricky Quillinan 0-4

Louis Duff 0-4

James Moore 0-3 (0-1 free)

Davy Connolly 0-2

Darragh Connolly 0-2

Richie Downey 0-1

-------------------------

Ballylinan

Rd 1 v Mountmellick: Scorers: Ciaran Farrell 1-3, Andy McEvoy 0-4, Gary Walsh 0-3 (frees), Cathail Dunne 0-2, Jamie Farrell 0-1.

Rd 2 v St Joseph's: Scorers: Gary Walsh 0-7 (0-4 frees), Cathail Dunne 1-3, Andy McEvoy, Larry Kealy 1-1 each, Jamie Farrell 0-1.

QF v Killeshin: Scorers: Gary Walsh 1-3 (0-1 free), Alan Farrell 1-2, James Redmond 1-0, Andy McEvoy 0-2, Cieran Farrell 0-1.

SF v Portarlington: Scorers: Gary Walsh (0-1 free), Cathail Dunne 1-3 each, Andy McEvoy, Jamie Farrell 1-1 each, Alan Farrell, Seamus Lacey 0-1 each.

F v Portlaoise: Scorers: Gary Walsh 0-7 (0-5 frees), Alan Farrell, Cathail Dunne, Andy McEvoy 0-1 each.

Gary Walsh 2-23 (0-14 frees)

Cathail Dunne 2-12

Andy McEvoy 2-9

Cieran Farrell 1-4

Alan Farrell 1-4

Jamie Farrell 1-3

Larry Kealy 1-1

James Redmond 1-0

Seamus Lacey 0-1

-------------------------

Ballyroan Abbey

Rd 1 v Crettyard Gaels: Scorers: MJ Tierney 1-4 (0-1 free, 0-1 ’45); Diarmuid Whelan 1-4 (0-1 free), Jamie Whelan 0-1.

Rd 2 v Portarlington: Scorers: MJ Tierney 0-4 (0-3 frees), Diarmuid Whelan 0-3 (0-2 frees), Mark McDonald, Adam Brennan and Padraig McMahon 0-1 each.

Rd 3 v Arles-Killeen: Scorers: MJ Tierney 0-2 (frees), Ruairi Dunne, Diarmuid Whelan, Liam Delaney, Jamie Whelan and Adam Brennan 0-1 each.



MJ Tierney 1-10 (0-6 free, 0-1 ’45)

Diarmuid Whelan 1-8 (0-3 free)

Jamie Whelan 0-2

Adam Brennan 0-2

Ruairi Dunne 0-1

Liam Delaney 0-1

Mark McDonald 0-1

Padraig McMahon 0-1

-------------------------

Clonaslee St Manman's Gaels

Rd 1 v St Joseph's: Scorers: Glen McEvoy 0-3 (0-2 frees), James Miller 0-2, Darren Hogan and Donal Miller 0-1 each.

Rd 2 v Crettyard Gaels: Scorers: Glen McEvoy 0-5 (frees), Conor Gorman 1-0 (pen), Mark Stapleton, John Scully, Willie Young, Darren Hogan 0-1 each.

Rel SF v Mountmellick Gaels: Scorers: Glen McEvoy 0-6 (0-4 frees), John Scully 1-2, Gearoid Carroll 1-1, Sean Condon 1-0, Patrick Hyland 0-2, Shane Stapleton, Ger Dunne, Niall Hogan and James Miller 0-1 each.



Glen McEvoy 0-14 (0-11 frees)

John Scully 1-3

Gearoid Carroll 1-1

Sean Condon 1-0

Conor Gorman 1-0 (pen)

James Miller 0-3

Patrick Hyland 0-2

Darren Hogan 0-2

Mark Stapleton 0-1

Willie Young 0-1

Donal Miller 0-1

Shane Stapleton 0-1

Ger Dunne 0-1

Niall Hogan 0-1

-------------------------

Crettyard Gaels

Rd 1 v Ballyroan Abbey: Scorers: Cormac Murphy 0-9 (0-5 frees, 0-2 ’45s); Evan O’Carroll 0-2 (frees), Cristoir Maher, Michael Nash and Pa Brennan 0-1 each.

Rd 2 v Clonaslee St Manman's Gaels: Scorers: Cormac Murphy 1-6 (0-3 frees), Evan O’Carroll 0-3 (0-2 frees), Patrick O’Reilly, Cristóir Maher and Michael Nash 0-1 each.

Rd 3 v O'Dempsey's: Scorers: Cormac Murphy 0-6 (0-4 frees, 0-1 ’45), Evan O’Carroll 0-4 (0-1 free), Cristoir Maher 0-3, Jimmy Brennan 0-1

Cormac Murphy 1-21 (0-12 frees, 0-3 ’45s)

Evan O’Carroll 0-9 (0-5 frees)

Cristoir Maher 0-5

Michael Nash 0-2

Patrick O'Reilly 0-1

Pa Brennan 0-1

Jimmy Brennan 0-1

-------------------------

Graiguecullen

Rd 1 v Killeshin: Scorers: Ambrose Doran 1-3 (0-1 free), Chris Hurley 1-0, Ross Hennessy, Brian Byrne 0-2 each, Danny Bolger (free), Luke Alsybury, Ian Fleming, Mark Timmons 0-1 each.

Rd 2 v The Heath: Scorers: Ian Fleming 0-5 (all frees), Ambrose Doran 0-2, Mark Timmons, Ross Hennessy (free), Brian Byrne 0-1 each.

QF v St Joseph's: Scorers: Ian Fleming 0-3 (frees), Jamie Parr (0-1 free), Ambrose Doran 0-2 each, Luke Alsybury, Mark Timmons, Trevor Collins, Ross Hennessy (free) 0-1 each.

SF v Portlaoise: Scorers: Ross Hennessy (frees), Ian Fleming (frees) 0-2 each, Luke Alsybury, Aaron Forbes, Daniel O'Reilly, Ambrose Doran 0-1 each.

Ambrose Doran 1-8 (0-1 free)

Ian Fleming 0-11 (0-10 frees)

Ross Hennessy 0-6 (0-4 free)

Chris Hurley 1-0

Brian Byrne 0-3

Mark Timmons 0-3

Luke Alsybury 0-3

Jamie Parr 0-2 (0-1 free)

Daniel O'Reilly 0-1

Aaron Forbes 0-1

Danny Bolger 0-1 (free)

Trevor Collins 0-1

-------------------------

Killeshin

Rd 1 v Graiguecullen: Scorers: David Aston 0-8 (0-6 frees), Cathal Brennan, Damien Lowry, Mark McDermott 0-2 each, Eoin Lowry 0-1.

Rd 2 v Arles-Kilcruise: Scorers: Eoin Lowry 2-1, David Aston 0-6 (0-6 frees), Adam Deering and Cathal Brennan 0-2 each, James Davis, Evan Lowry, Stephen Attride and Barry Ryan 0-1 each.

Rd 3 v The Heath: Scorers: David Aston 0-6 (frees), Cathal Brennan 0-3, Stephen Attride 1-0, Evan Lowry 0-2, Eoin Lowry 0-1.

QF v Ballylinan: Eoin Lowry 1-1, David Aston 0-2 (0-1 free), Stephen Attride, Cathal Brennan 0-1 each.



David Aston 0-22 (0-19 frees)

Eoin Lowry 3-4

Cathal Brennan 0-8

Stephen Attride 1-2

Evan Lowry 0-3

Damien Lowry 0-2

Mark McDermott 0-2

Adam Deering 0-2

James Davis 0-1

Barry Ryan 0-1

-------------------------

Mountmellick Gaels

Rd 1 v Ballylinan: Scorers: Niall Mullen 0-4 (frees), Mark Grennan 1-0, Brendan Reddin 0-2, Gearoid Hanrahan 0-1.

Rd 2 v Arles-Killeen: Scorers: Niall Mullen 0-5 (0-2 free), David Kelly and Mark Grennan (pen) 1-0 each, James Mullaney and Ben Reddin 0-2 each, Eoin George and Colm Coss 0-1 each.

Rel SF v Clonaslee St Manman's Gaels: Scorers: Niall Mullen 0-8 (0-5 frees), Colm Coss 1-1, James Mullaney 1-0, Bernard Rochford and Jason Caffrey 0-1 each.

Rel F v Arles-Kilcruise: Scorers: Niall Mullen 0-7 (0-5 frees), Mark Grennan 1-1, Brendan Reddin 0-2, Colm Coss 0-1, Karl Donoher and Bernard Rochford 0-1 each.



Niall Mullen 0-24 (0-16 frees)

Mark Grennan 3-1 (1-0 pen)

Colm Coss 1-3

James Mullaney 1-2

Brendan Reddin 0-6

David Kelly 1-0

Bernard Rochford 0-2

Eoin George 0-1

Gearoid Hanrahan 0-1

Karl Donoher 0-1

Jason Caffrey 0-1

-------------------------

O'Dempsey's

Rd 1 v Ballyfin Gaels: Scorers: Matthew Finlay 1-3, Stephen O’Leary 0-5, Peter O’Leary 1-0, Barry Kelly and Micheal Finlay 0-2 each, Brian Nugent, Eugene Nolan and Eoin Finlay 0-1 each.

Rd 2 v Portlaoise: Scorers: Stephen O'Leary 0-7 (0-6 frees), Michael Finlay 1-0, Brian Nugent 0-2, Barry Kelly, Eoin Finlay, Darren Fitzpatrick, Conor Meredith, Peter O'Leary 0-1 each.

Rd 3 v Crettyard Gaels: Scorers: Bryan Nugent 1-4 (0-3 frees), Eoghan Finlay 2-0, Michael Finlay 1-1, Stephen O’Leary 1-1 (0-1 free), Conor Meredith 0-3, Matthew Finlay 0-2, Darren Fitzpatrick 0-1, Barry Kelly 0-1.

QF v Portlaoise: Conor Meredith 1-0 (pen), Brian Nugent (free), Stephen O'Leary, Matthew Finlay, Eoin Finlay 0-1 each.

Stephen O’Leary 1-14 (0-7 frees)

Brian Nugent 1-8 (0-4 frees)

Micheal Finlay 2-4

Eoin Finlay 2-3

Matthew Finlay 1-5

Conor Meredith 1-4 (1-0 pen)

Peter O’Leary 1-1

Barry Kelly 0-4

Darren Fitzpatrick 0-2

Eugene Nolan 0-1

-------------------------

Portarlington

Rd 1 v Arles-Killeen: Scorers: David Murphy 0-5, Colm Murphy 0-4 (0-2 frees), Steven Lyons 1-1, Evan Lyons 0-3 (0-1 free), Jake Foster, Jonathon Fullam, Robert Pigott 0-1 each.

Rd 1 v Arles-Killeen (Replay): Scorers: Colm Murphy 2-3 (0-2 frees), Jason Moore 1-3, Evan Lyons 0-3 (frees), Jake Foster 0-2, Robert Pigott, David Murphy and Jordan Fitzpatrick 0-1 each.

Rd 2 v Ballyroan Abbey: Scorers: Colm Murphy 2-6 (0-2 frees), Jordan Fitzpatrick 0-4, Jason Moore and Johnny Fulham 0-3 each, David Murphy, Evan Lyons (0-1 free) and Kevin McGrath 0-2 each, Graham Weldon 0-1.

QF v Arles-Killeen: Scorers: Jordan Fitzpatrick 2-0, David Murphy 1-2, Evan Lyons 0-3 (frees), Colm Murphy 0-2 (frees), Paddy O'Sullivan, Jonny Fullam, Kevin McGrath 0-1 each.

SF v Ballylinan: Scorers: David Murphy 2-4, Colm Murphy 1-3 (0-2 frees), Kevin McGrath 0-1.

Colm Murphy 5-18 (0-10 frees)

David Murphy 3-14

Jordan Fitzpatrick 2-5

Evan Lyons 0-11 (0-8 frees)

Jason Moore 1-6

Jonathon Fullam 0-5

Steven Lyons 1-1

Kevin McGrath 0-4

Jake Foster 0-3

Robert Pigott 0-2

Graham Weldon 0-1

Paddy O'Sullivan 0-1

-------------------------

Portlaoise

Rd 1 v Arles-Kilcruise: Scorers: Paul Cahillane 1-4 (0-1 free, 0-1 45), Scott Lawless 1-1 (0-1 free), Benny Carroll 1-1, Gareth Dillon, Adrian Kelly 0-2 each, David Holland, Kieran Lillis, Conor Dunphy 0-1 each.

Rd 2 v O'Dempsey's: Scorers: Paul Cahillane 2-4 (1-0 pen, 0-1 free), Adrian Kelly 2-0, Brian McCormack 0-4, Ciaran McEvoy 1-0, Benny Carroll 0-2, Scott Lawless 0-2 (0-1 free), Conor Dunphy, Gareth Dillon 0-1 each.

QF v O'Dempsey's: Brian McCormack 0-4, Gareth Dillon 0-3, Scott Lawless 0-2 (0-1 free), Brian Mulligan, Paul Cahillane (free), Kieran Lillis, Benny Carroll, Conor Boyle, Conor Dunphy 0-1 each.

SF v Graiguecullen: Scorers: Paul Cahillane 0-5 (0-3 frees), Conor Dunphy 1-0, Scott Lawless (0-1 free), Conor Boyle 0-2 each, Kieran Lillis, Gareth Dillon, Brian McCormack 0-1 each.

F v Ballylinan: Scorers: Paul Cahillane 1-6 (0-4 frees), Scott Lawless 1-1, John Kavanagh 1-0, Conor Boyle 0-2, Brian McCormack, Adrian Kelly, Benny Carroll, Ciaran McEvoy 0-1 each.

Paul Cahillane 4-20 (1-0 pen, 0-10 free, 0-1 45)

Scott Lawless 2-8 (0-4 free)

Brian McCormack 0-10

Adrian Kelly 2-3

Benny Carroll 1-5

Gareth Dillon 0-7

Conor Dunphy 1-3

Conor Boyle 0-5

Ciaran McEvoy 1-1

Kieran Lillis 0-3

John Kavanagh 1-0

David Holland 0-1

Brian Mulligan 0-1

-------------------------

St Joseph's

Rd 1 v Clonaslee St Manman's Gaels: Scorers: Dan Dunne 0-5 (0-5 frees), Brendan Hickey 1-2, Dylan Doyle 0-2 (0-1 free), Brian Daly (free), Peter Kealy (free) and Jason Campion 0-1 each.

Rd 2 v Ballylinan: Scorers: Jason Campion 1-2, Dan Dunne 0-3 (frees), Brendan Hickey 1-0, Dylan Doyle (free), Cathal Fleming 0-1 each.

Rd 3 v Ballyfin Gaels: Scorers: Brendan Hickey 1-2, Dylan Doyle 1-1, Dan Dunne 0-3 (0-2 frees), Brian Daly 0-2 (0-1 free), Enda Butler, Cian Maher 0-1 each.

QF v Graiguecullen: Scorers: Brendan Hickey 1-1, Dan Dunne 1-0, Jason Campion, Enda Butler, Mattie Campion 0-1 each.

Brendan Hickey 4-5

Dan Dunne 1-11 (0-10 frees)

Jason Campion 1-4

Dylan Doyle 1-1 (0-2 free)

Brian Daly 0-3 (0-2 frees)

Enda Butler 0-2

Cathal Fleming 0-1

Peter Kealy 0-1 (free)

Cian Maher 0-1

Matthew Campion 0-1

-------------------------

Stradbally

Rd 1 v The Heath: Scorers: Gary Comerford 1-1, Jody Dillon 0-5 (0-4 frees), Tom Shiel, Colm Kelly (0-1 free) 0-2 each, Eoin Buggie, Colm Begley (free) 0-1 each.

Rd 2 v Ballyfin Gaels: Scorers: Darren Maher, Brendan Lawlor, Padraig Fitzpatrick 1-0 each, Gary Comerford 0-2 (0-1 free), Jody Dillon 0-2 (0-1 free), Colm Kelly, Jack Deegan, Greg Ramsbottom 0-1 each.

Rel SF v Arles-Kilcruise: Scorers: Jody Dillon 1-4 (0-3 frees), Tom Shiel 0-3 (0-2 frees), Brendan Lawlor 1-0, Jamie Kavanagh, Eoin Buggie 0-2 each, Liam Knowles, Padraig Fitzpatrick, Colm Begley, Colm Kelly 0-1 each.



Jody Dillon 1-11 (0-8 frees)

Gary Comerford 1-3 (0-1 free)

Brendan Lawlor 2-0

Tom Shiel 0-5 (0-2 frees)

Padraig Fitzpatrick 1-1

Colm Kelly 0-4 (0-1 free)

Darren Maher 1-0

Eoin Buggie 0-3

Jamie Kavanagh 0-2

Colm Begley 0-2 (free)

Jack Deegan 0-1

Greg Ramsbottom 0-1

Liam Knowles 0-1

-------------------------

The Heath

Rd 1 v Stradbally: Scorers: Brian Ging 1-2, Chris Bergin 1-1, Daithi Carroll 0-3 (0-2 frees), James Phelan 1-0, Colin Nestor 0-2, Alan Whelan, Padraig Whelan 0-1 each.

Rd 2 v Graiguecullen: Scorers: Daithi Carroll 0-5 (0-2 frees), Eoin Delaney, Mark Dunne, Brian Ging 0-1 each.

Rd 3 v Killeshin: Scorers: Andrew Booth 1-1, Chris Bergin 0-2, Eoin Delaney 0-2 (0-1 free), Ciaran Booth 0-2, Daithi Carroll (free), Alan Whelan, JP Nerney 0-1 each.

Daithi Carroll 0-9 (0-5 frees)

Brian Ging 1-3

Chris Bergin 1-3

Andrew Booth 1-1

James Phelan 1-0

Eoin Delaney 0-3 (0-1 free)

Colin Nestor 0-2

Ciaran Booth 0-2

Alan Whelan 0-2

JP Nerney 0-1

Padraig Whelan 0-1

Mark Dunne 0-1

-----------------------------------------------------------

GAME BY GAME RECORDS

-----------------------------------------------------------

ROUND 1

The Heath 3-10

Stradbally 1-12

THE HEATH

Scorers: Brian Ging 1-2, Chris Bergin 1-1, Daithi Carroll 0-3 (0-2 frees), James Phelan 1-0, Colin Nestor 0-2, Alan Whelan, Padraig Whelan 0-1 each.

Team: Joe Walshe; Gary Roe Smith, Aidan Bergin, Alan Whelan; Ciaran Booth, Denis Booth, James Phelan; Robert Dowling, Colin Nestor; JP Nerney, Chris Bergin Brian Ging; Eoin Delaney, Padraig Whelan, Daithi Carroll. Subs: Mark Dunne for Nerney (44 mins), Andrew Booth for P Whelan (55 mins).



STRADBALLY

Scorers: Gary Comerford 1-1, Jody Dillon 0-5 (0-4 frees), Tom Shiel, Colm Kelly (0-1 free) 0-2 each, Eoin Buggie, Colm Begley (free) 0-1 each.

Team: Wayne Comerford; Colin Beale, Liam Knowles, Eamon Conlon; Padraig Fitzpatrick, Eoin Buggie, Damien Murphy; Jack Deegan, Colm Begley; Cormac Delaney, Greg Ramsbottom, John Donohue; Jody Dillon, Colm Kelly, Brendan Lawlor. Subs: Gary Comerford for Donohue (26 mins), Tom Shiel for Murphy (28 mins, inj), Stephen Lawlor for B Lawlor (47 mins), Conor Delaney for Cormac Delaney (55 mins).

Referee: Joe Brennan (Crettyard)

-------------------------

Portlaoise 3-13

Arles-Kilcruise 1-14

PORTLAOISE

Scorers: Paul Cahillane 1-4 (0-1 free, 0-1 45), Scott Lawless 1-1 (0-1 free), Benny Carroll 1-1, Gareth Dillon, Adrian Kelly 0-2 each, David Holland, Kieran Lillis, Conor Dunphy 0-1 each.

Team: Graham Brody; Frank Flanagan, David Holland, Conor Boyle; Kieran Lillis, Chris Finn, David Seale; Adrian Kelly, Ciaran McEvoy; Conor Dunphy, Benny Carroll, Gareth Dillon; Brian McCormack, Paul Cahillane, Scott Lawless. Subs: John Kavanagh for Dunphy (41 mins), Shane Smyth for Kelly (49 mins), Kevin Fitzpatrick for McCormack (55 mins), Brian Mulligan for Finn (55 mins), Ricky Maher for Carroll (60 mins), Adrian Kelly for Boyle (62 mins, BC).

ARLES-KILCRUISE

Scorers: Ross Munnelly 0-8 (0-4 frees), Dermot Nolan 1-2, Chris Conway 0-3 (frees), David Conway 0-1.

Team: Ken Kealy; Cialann Mulhall, Sean Meaney, Anthony McElroy; Caomhan Brennan, Colm Munnelly, Mark Wall; Kevin Meaney, Dermot Nolan; Ross Munnelly, David Conway, Ciaran Lawlor; JP Conway, Fran Egan, Chris Conway. Subs: Aidan Brennan for McElroy (half time), Brendan Conway for Lawlor (55 mins)

Referee: Eddie Kinsella (Courtwood)

----------------------------

Portarlington 1-16

Arles-Killeen 3-10

ARLES-KILLEEN

Scorers: Jason Enright 1-5 (0-3 frees), Donie Kingston 0-5 (0-1 free), Paul Kingston, Donie Brennan 1-0 each.

Team: Mick Leigh; Joe Mulhare, James Mahon, Niall O'Rourke; John Mahon, Enda O'Rourke, Cathal Moran O'Brien; Shane Julian, Donie Kingston; Jason Enright, Joe Mahon, Sean O'Shea; Paul Kingston, Donie Brennan, Conor Keightley. Subs: Shane Byrne for Joe Mahon (48 mins).

PORTARLINGTON

Scorers: David Murphy 0-5, Colm Murphy 0-4 (0-2 frees), Steven Lyons 1-1, Evan Lyons 0-3 (0-1 free), Jake Foster, Jonathon Fullam, Robert Pigott 0-1 each.

Team: Brian McAuley; Robert Pigott, Hayden Weldon, Diarmuid Bennett; Dean Foster, Cathal Ryan, Paddy O'Sullivan; Jonathon Fullam, Eoin McCann; Jason Moore, Colm Murphy, Steven Lyons; Graham Weldon, David Murphy, Evan Lyons. Subs: Jake Foster for Ryan (half time).

Referee: Seamus Mulhare (The Heath)

------------------------

Graiguecullen 2-11

Killeshin 0-15

GRAIGUECULLEN

Scorers: Ambrose Doran 1-3 (0-1 free), Chris Hurley 1-0, Ross Hennessy, Brian Byrne 0-2 each, Danny Bolger (free), Luke Alsybury, Ian Fleming, Mark Timmons 0-1 each.

Team: Danny Bolger; Bobby Doyle, Mark Timmons, Liam Kearney; Luke Alsybury, Jimmy Bolton, Trevor Collins; Aaron Forbes, Shane O'Neill; Ross Hennessy, Ian Fleming, Chris Hurley; Daniel O'Reilly, Ambrose Doran, Brian Byrne. Subs: Danny Alsybury for Forbes (48 mins), Jamie Parr for Hurley (57 mins).

KILLESHIN

Scorers: David Aston 0-8 (0-6 frees), Cathal Brennan, Damien Lowry, Mark McDermott 0-2 each, Eoin Lowry 0-1.

Team: Shane Coakley; james Davis, Kevin Ryan, Jeremy Mahon; Pauric Bolton, Arnold Mahon, Shane Bolger; Stephen Attride, Eoin Lowry; Evan Lowry, David Aston, Mark McDermott; Adam Deering, Cathal Brennan, Simon Attride. Subs: Barry Ryan for J Mahon (half time), Damien Lowry for Deering (half time), Brian Lowry for McDermott (57 mins, inj), Fionn Maher for D Lowry (57 mins, inj), Eoin Scully for E Lowry (60 mins, BC).

Referee: David Moore (St Joseph's)

---------------------

St Joseph's 1-12

Clonaslee St Manman's Gaels 0-7

ST JOSEPH'S

Scorers: Dan Dunne 0-5 (0-5 frees), Brendan Hickey 1-2, Dylan Doyle 0-2 (0-1 free), Brian Daly (free), Peter Kealy (free) and Jason Campion 0-1 each.

Team: Aaron Cooney; Donal Ramsbottom, Tom Dunne, Aidan Brennan; James Kelly, Cathal Fleming, Dan Dunne; Brian Daly, James Smith; Liam Kealy, Paddy Hickey, Dylan Doyle; Jason Campion, Brendan Hickey, Ian Donnelly. SUBS: Cian Maher for P Hickey (18 mins); Peter Kealy for Daly (41 mins); Paddy Hickey for Doyle (61 mins).

CLONASLEE ST MANMAN'S GAELS

Scorers: Glen McEvoy 0-3 (0-2 frees), James Miller 0-2, Darren Hogan and Donal Miller 0-1 each.

Team: Conor Gorman; John Molloy, Mark McEvoy, Ger Reilly; Ger Dunne, John Scully, Willie Young; Seamus Rosney, Donal Miller; Rory Stapleton, Glen McEvoy, Diarmuid Conroy; Niall Hogan, Darren Hogan, James Miller. SUBS: William Murray for Molloy (BC, 4 mins); John Rowney for R Stapleton (41 mins); Marty Stapleton for Rosney (52 mins); Shane Stapleton for M McEvoy (52 mins); Paddy Hyland for Hogan (52 mins); Elliott Scully for Dunne (61 mins).

Referee: Maurice Deegan (Stradbally)

------------------------

Ballylinan 1-13

Mountmellick Gaels 1-7

BALLYLINAN

Scorers: Ciaran Farrell 1-3, Andy McEvoy 0-4, Gary Walsh 0-3 (frees), Cathail Dunne 0-2, Jamie Farrell 0-1.

Team: Aidan Walsh; Kevin Byrne, Dermot Leonard, Cathal Leonard; Alan Farrell, Richie Ryan, James Redmond; Jamie Farrell, Pauraic McEvoy; Seamus Lacey, Cathail Dunne, Laurence Kealy; Andy McEvoy, Ciaran Farrell, Gary Walsh. SUBS: Robbie Donoher for L Kealy (34 mins); John Kealy for P McEvoy (42 mins); Conor Behan for Redmond (BC, 44 mins); Eric Kenna for C Leonard (58 mins); Brian Kenna for D Leonard (61 mins); Oisin Leonard for G Walsh (61 mins).

MOUNTMELLICK GAELS

Scorers: Niall Mullen 0-4 (frees), Mark Grennan 1-0, Brendan Reddin 0-2, Gearoid Hanrahan 0-1.

Team: Eoghan Keogh; Michael Lawlor, Gearoid Hanrahan, Oisin Morris; Laurence Kenny, Darren Fitzpatrick, Ben Forde; Stephen Lynch, Eoin George; Ben Reddin, Colm Coss, Karl Donoher; Mark Dowling, Niall Mullen, Jason Caffrey. SUBS: Mark Grennan for Donoher (36 mins); James Mullaney for Caffrey (BC, 37 mins); Ciaran Rochford for Forde (41 mins); Ethan Lawlor for Kenny (41 mins); Darragh Hanlon for Lynch (56 mins); Bernard Rochford for George (BC, 62 mins).

Referee: Eddie Kinsella (Courtwood)

-------------------------

Ballyroan Abbey 2-9

Crettyard Gaels 0-14

BALLYROAN ABBEY

Scorers: MJ Tierney 1-4 (0-1 free, 0-1 ’45); Diarmuid Whelan 1-4 (0-1 free), Jamie Whelan 0-1.

Team: Andrew Bonham; Mark Cahill, Gavin Tynan, Cian Moffitt; Oisin Carroll, Ruairi Dunne, Conor Brennan; Padraig McMahon, Ciaran Carroll; Colin Kinsella, Mark McDonald, Jamie Whelan; MJ Tierney, Adam Brennan, Diarmuid Whelan. SUBS: Eoin Reilly for Kinsella (35 mins); Eoghan Whelan for C Carroll (51 mins); Danny Molloy for J Whelan (58 mins).

CRETTYARD GAELS

Scorers: Cormac Murphy 0-9 (0-5 frees, 0-2 ’45s); Evan O’Carroll 0-2 (frees), Cristoir Maher, Michael Nash and Pa Brennan 0-1 each.

Team: Jeff Moran; Pierce Nash, Sean O’Shea, Jason Dunne; Paddy Gorman, Patrick Brennan, Michael Jordan; Pa O’Reilly, Evan O’Carroll; Cristoir Maher, Sean Downey, Podge Lawlor; Michael Nash, Cormac Murphy, Niall Purcell. SUBS: Connor Barry for Dunne (19 mins); James Brennan for Barry (BC, 37 mins); Paul Simms for M Nash (58 mins).

Referee: Clifford Ward (Portarlington)

-------------------------

O'Dempsey's 2-15

Ballyfin Gaels 1-12

O'DEMPSEY'S

Scorers: Matthew Finlay 1-3, Stephen O’Leary 0-5, Peter O’Leary 1-0, Barry Kelly and Micheal Finlay 0-2 each, Brian Nugent, Eugene Nolan and Eoin Finlay 0-1 each.

Team: Padraig Bannon; Tommy Kehoe, Shane Nerney, Cormac O’Hora; Robbie Kehoe, Johnny Kelly, Barry Kelly; Rory Bracken, Eoin Finlay; Micheal Finlay, Brian Nugent, Eugene Nolan; Stephen O’Leary, Peter O’Leary, Matthew Finlay. Subs: Darren Fitzpatrick for Nolan (39 mins), Richard Whelehan for P O’Leary (59 mins).

BALLYFIN GAELS

Scorers: Sean Moore 0-5 (frees), James Finn 1-1, Robert Tyrell and James Moore (0-1 free) 0-2 each, Darragh Connolly and Ricky Quillanan 0-1 each.

Team: Robbie Foran; Barry Roche, Shane Farrell, Richie Downey; Alan Strong, Eoin Dunphy, Ciaran Fingleton; Davy Connolly, James Finn; Ricky Quillanan, James Moore, Nick Cosgrave; Sean Moore, Louis Duff, Darragh Connolly. Subs: Robert Tyrell for Roche (half-time), Darragh Delaney for Dunphy (47 mins), Max Connolly for Darragh Connolly (59 mins)

Referee: Brendan McCann (Portarlington)

-------------------------

ROUND 1 REPLAY

Portarlington 3-14

Arles-Killeen 1-13

PORTARLINGTON

Scorers: Colm Murphy 2-3 (0-2 frees), Jason Moore 1-3, Evan Lyons 0-3 (frees), Jake Foster 0-2, Robert Pigott, David Murphy and Jordan Fitzpatrick 0-1 each

Team: Brian McCauley, Diarmuid Bennett, Robert Pigott, Dean Foster; Hayden Weldon, Patrick O’Sullivan, Graham Weldon; Jonathon Fullam, Eoin McCann; Jason Moore, Colm Murphy, Steven Lyons; Jake Foster, Colm Murphy, Evan Lyons. Subs: Sean Byrne for McCann (24mins, inj), Cathal Ryan for D. Foster (29mins, BC), Jordan Fitzpatrick for Byne (half-time), Eoin Kennedy for H. Weldon (47mins)

ARLES-KILLEEN

Scorers: Jason Enright 1-3 (1-0 pen, 0-1 free), Donie Kingston 0-4 (0-3 free), Paul Kingston 0-3, Conor Keightley 0-2, Sean O’Shea 0-1

Team: Mick Leigh; James Mahon, Joe Mulhare, Brian Kennedy; John Mahon, Niall O’Rourke, Cathal Moran; Jason Enright, Shane Julian; Donie Brennan, Sean O’Shea, Enda O’Rourke; Conor Keightley, Donie Kingston, Paul Kingston. Subs: Shane Byrne for Brennan (24mins, inj), Joe Mahon for Julian (37mins, BC), Enda McDonald for E O’Rourke (40mins, inj), Paul McDonald for Moran (69mins), Ger McWey for Kennedy (71mins, inj)

Referee: Maurice Deegan (Stradbally)

==========================

ROUND 2

-------------------------

Portlaoise 5-14

O'Dempsey's 1-14

PORTLAOISE

Scorers: Paul Cahillane 2-4 (1-0 pen, 0-1 free), Adrian Kelly 2-0, Brian McCormack 0-4, Ciaran McEvoy 1-0, Benny Carroll 0-2, Scott Lawless 0-2 (0-1 free), Conor Dunphy, Gareth Dillon 0-1 each.

Team: Graham Brody; David Holland, Brian Mulligan, Kieran Lillis; Chris Finn, Conor Dunphy, Frank Flanagan; Ciaran McEvoy, Adrian Kelly; Gareth Dillon, Benny Carroll, Conor Boyle; Paul Cahillane, Brian McCormack, Scott Lawless. Subs: Ricky Maher for Cahillane (40 mins), Dean Cullen for Dillon (44 mins), Shane Smyth for McEvoy (48 mins), John Kavanagh for Lawless (50 mins), Kevin Fitzpatrick for Dunphy (54 mins, inj)

O'DEMPSEY'S

Scorers: Stephen O'Leary 0-7 (0-6 frees), Michael Finlay 1-0, Brian Nugent 0-2, Barry Kelly, Eoin Finlay, Darren Fitzpatrick, Conor Meredith, Peter O'Leary 0-1 each.

Team: Eugene Nolan; Tommy Kehoe, Cormac O'Hora, Shane Nerney; Robbie Kehoe, Johnny Kelly, Barry Kelly; Rory Bracken, Eoin Finlay; Michael Finlay, Brian Nugent, Matthew Finlay; Stephen O'Leary, Peter O'Leary, Conor Meredith. Subs: Bobby Sweeney for Matthew Finlay (11 mins, inj), Darren Fitzpatrick for E Finlay (40 mins), Richard Whelehan for Sweeney (47 mins)

Referee: John Flynn (The Rock)

-------------------------

Graiguecullen 0-10

The Heath 0-8

GRAIGUECULLEN

Scorers: Ian Fleming 0-5 (all frees), Ambrose Doran 0-2, Mark Timmons, Ross Hennessy (free), Brian Byrne 0-1 each.

Team: Ger Kieran; Bobby Doyle, James Bolton, Liam Kearney; Luke Alsybury, Mark Timmons, Trevor Collins; Shane O'Neill, Ian Fleming; Ross Hennessy, Chris Hurley, Danny O'Reilly; Ambrose Doran, Brian Byrne, Danny Alsybury. Subs: Aaron Forbes for Hurley (41 mins), Luke Hand for Byrne (47 mins).

THE HEATH

Scorers: Daithi Carroll 0-5 (0-2 frees), Eoin Delaney, Mark Dunne, Brian Ging 0-1 each.

Team: Joe Walshe; Gary Roe Smith, Aidan Bergin, Alan Whelan; Ciaran Booth, Denis Booth, James Phelan; Colin Nestor, Robbie Dowling; JP Nerney, Chris Bergin, Brian Ging; Eoin Delaney, Daithi Carroll, Padraig Whelan. Subs: Andrew Booth for P Whelan (25 mins), Mark Dunne for Delaney (41 mins)

Referee: Eddie Kinsella (Courtwood)

-------------------------

Ballylinan 3-13

St Joseph's 2-7

BALLYLINAN

Scorers: Gary Walsh 0-7 (0-4 frees), Cathail Dunne 1-3, Andy McEvoy, Larry Kealy 1-1 each, Jamie Farrell 0-1.

Team: Aidan Walsh; Cathal Leonard, Dermot Leonard, Kevin Byrne; Alan Farrell, Richie Ryan, James Redmond; Jamie Farrell, Padraig McEvoy; Seamus Lacey, Cieran Farrell, Larry Kealy; Gary Walsh, Cathail Dunne, Andy McEvoy. Subs: Robbie Donoher for Redmond (37 mins), Conor Behan for Lacey (44 mins), John Kealy for L Kealy (59 mins), Eric Kenna for Byrne (62mins)

ST JOSEPH'S

Scorers: Jason Campion 1-2, Dan Dunne 0-3 (frees), Brendan Hickey 1-0, Dylan Doyle (free), Cathal Fleming 0-1 each.

Team: Aaron Cooney; Donal Ramsbottom, Tom Dunne, Aidan Brennan; Dan Dunne, Cathal Fleming, Colin Campion; Mattie Campion, James Smith; Paddy Hickey, Dylan Doyle, Liam Kealy; Jason Campion, Brendan Hickey, Ian Donnelly. Subs: James Doyle for M Campion (3 mins, inj), Enda Butler for Donnelly (46 mins, BC)

Referee: Seamus Mulhare (The Heath)

-------------------------

Ballyfin Gaels 0-18

Stradbally 3-8

STRADBALLY

Scorers: Darren Maher, Brendan Lawlor, Padraig Fitzpatrick 1-0 each, Gary Comerford 0-2 (0-1 free), Jody Dillon 0-2 (0-1 free), Colm Kelly, Jack Deegan, Greg Ramsbottom 0-1 each.

Team: Wayne Comerford; Colin Beale, Eoin Buggie, Eamon Conlon; Padraig Fitzpatrick, Stephen Lawlor, Jamie Kavanagh; Darren Maher, Jack Deegan; Greg Ramsbottom, Tom Shiel, Cormac Delaney; Jody Dillon, Colm Kelly, Colm Begley. Subs: Gary Comerford for Delaney (22 mins), Damien Murphy for Deegan (39 mins), Justin Lalor for Fitzpatrick (39 mins), Liam Knowles for Lawlor (48 mins), Padraig Langton for Ramsbottom (54 mins), Brendan Lawlor for Shiel (54 mins).

BALLYFIN GAELS

Scorers: Sean Moore 0-5 (0-4 frees), Ricky Quillinan, Louis Duff, Rob Tyrell 0-3 each, Davy Connolly 0-2, Richie Downey, James Moore 0-1 each.

Team: Robbie Foran; Barry Roche, Shane Farrell, Davy Connolly; Richie Downey, George Lanham, Darragh Connolly; James Finn, Eoin Dunphy; Rob Tyrell, James Moore, Nick Cosgrave; Ricky Quillinan, Louis Duff, Sean Moore. Subs: Darragh Delaney for Dunphy (37 mins), Alan Strong for Farrell (48 mins, inj), Ciaran Fingleton for Downey (56 mins, inj)

Referee: Brendan McCann (Portarlington)

-------------------------

Arles-Killeen 2-17

Mountmellick 2-11

ARLES-KILLEEN

Scorers: Donie Kingston 1-6 (0-1 free), Jason Enright 0-5 (0-1 free), Conor Keightey 0-3, Paul Kingston 1-0, Donie Brennan 0-2, Shane Byrne 0-1.

Team: Mick Leigh; James Mahon, Joe Mulhare, Niall O’Rourke; John Mahon, Dermot Julian, Cathal Moran O’Brien; Paul Kingston, Shane Julian; Jason Enright, Enda O’Rourke, Sean O’Shea; Donie Brennan, Donie Kingston, Conor Keightley. Subs: Shane Byrne for E .O’Rourke (half-time), Joe Mahon for Brennan (58 mins), Ger McWey for O’Shea (59 mins), Eamon Mahon for P. Kingston (62 mins).

MOUNTMELLICK GAELS

Scorers: Niall Mullen 0-5 (0-2 free), David Kelly and Mark Grennan (pen) 1-0 each, James Mullaney and Ben Reddin 0-2 each, Eoin George and Colm Coss 0-1 each.

Team: Eoghan Keogh; Oisin Morris, Darren Fitzpatrick, Laurence Kenny; Brendan Reddin, Mark Dowling, Eoin George; Steve Lynch, Colm Coss; Karl Donoher, Niall Mullen, David Kelly; James Mullaney, Mick Lawlor, Jason Caffrey. Subs: Mark Grennan for Caffrey (half-time), Ethan Lawlor for Donoher (38 mins), Bernard Rochford for Lawlor (43 mins), Ben Forde for Kelly (50 mins), Ciaran Rochford for Morris (54 mins)

Referee: Clifford Ward (Portarlington)

-------------------------

Crettyard Gaels 1-12

Clonaslee St Manman's Gaels 1-9

CRETTYARD GAELS

Scorers: Cormac Murphy 1-6 (0-3 frees), Evan O’Carroll 0-3 (0-2 frees), Patrick O’Reilly, Cristóir Maher and Michael Nash 0-1 each.

Team: Jeff Moran; Paddy Gorman, Sean O’Shea, Niall Purcell; Michael Jordan, Patrick Brennan, Pierce Nash; Patrick O’Reilly, Sean Downey; Paudge Lalor, Evan O’Carroll, Cristoir Maher; Michael Nash, Cormac Murphy, Shaun O’Reilly. Subs: James Brennan for S O’Reilly (40 mins), Paul Simms for P Nash (51 mins), William Fitzpatrick for M Nash (59 mins).

CLONASLEE ST MANMAN'S GAELS

Scorers: Glen McEvoy 0-5 (frees), Conor Gorman 1-0 (pen), Mark Stapleton, John Scully, Willie Young, Darren Hogan 0-1 each.

Team: Conor Gorman; William Murray, Ger Reilly, Mark McEvoy; John Rigney, Willie Young, Mark Stapleton; John Scully, Seamus Rosney; Elliott Scully, Glen McEvoy, Gerard Dunne; Gearoid Carroll, Darren Hogan, James Miller. Subs: Sean Condon for E. Scully (half-time), Shane Stapleton for Rosney (37 mins), Niall Hogan for Carroll (49 mins).

Referee: David Moore (St Joseph’s)

-------------------------

Killeshin 2-15

Arles-Kilcruise 1-16

KILLESHIN

Scorers: Eoin Lowry 2-1, David Aston 0-6 (0-6 frees), Adam Deering and Cathal Brennan 0-2 each, James Davis, Evan Lowry, Stephen Attride and Barry Ryan 0-1 each.

Team: Shane Coakley; Barry Ryan, James Davis, Kevin Ryan; Pauric Bolton, Arnie Mahon, Shane Bolger; Brian Lowry, Stephen Attride; Simon Attride, David Aston, Mark McDermott; Evan Lowry, Cathal Brennan, Eoin Lowry. SUBS: Adam Deering for Brian Lowry (50 mins).

ARLES-KILCRUISE

Scorers: Ross Munnelly 1-3, Chris Conway 0-4 (0-2 frees), Fran Egan 0-3, Kevin Meaney and Dermot Nolan 0-2 each, Caomhan Brennan and David Conway 0-1 each.

Team: Ken Kealy; Padge Conway, Sean Meaney, Anthony McElroy; Caomhan Brennan, Colm Munnelly, Mark Wall; Kevin Meaney, Dermot Nolan; Ross Munnelly, David Conway, Ciaran Lawlor; Chris Conway, Fran Egan, Brendan Conway. SUBS: Cialann Mulhall for McElroy (BC, 34 mins); Mikey Wall for Brendan Conway (47 mins); Alan McLaughlin for Lawlor (55 mins).

Referee: Maurice Deegan (Stradbally)

-------------------------

Portarlington 2-23

Ballyroan Abbey 0-10

PORTARLINGTON

Scorers: Colm Murphy 2-6 (0-2 frees), Jordan Fitzpatrick 0-4, Jason Moore and Johnny Fulham 0-3 each, David Murphy, Evan Lyons (0-1 free) and Kevin McGrath 0-2 each, Graham Weldon 0-1.

Team: Brian McAuley; Diarmuid Bennett, Hayden Weldon, Dean Foster; Graham Weldon, Paddy O’Sullivan, Eoin Kennedy; Johnny Fulham, David Murphy; Jordan Fitzpatrick, Jason Moore, Steven Lyons; Jake Foster, Colm Murphy, Evan Lyons. SUBS: Kevin McGrath for D Foster (18 mins - inj); David Condron for D Murphy (52 mins); Cormac Curtis for Fitzpatrick (52 mins); Jason Ward for J Foster (55 mins); Shane McAuley for Kennedy (55 mins).

BALLYROAN ABBEY

Scorers: MJ Tierney 0-4 (0-3 frees), Diarmuid Whelan 0-3 (0-2 frees), Mark McDonald, Adam Brennan and Padraig McMahon 0-1 each.

Team: Andrew Bonham; Mark Cahill, Gavin Tynan, Cian Moffitt; Oisin Carroll, Ruairi Dunne, Aaron Carroll; Conor Brennan, Padraig McMahon; Ciaran Carroll, Mark McDonald, Jamie Whelan; MJ Tierney, Diarmuid Whelan, Adam Brennan. SUBS: Shaun Murphy for McDonald (5 mins - inj); Eoin Reilly for Murphy (30 mins); Liam Delaney for O Carroll (HT); Danny Molloy for Whelan (HT); Eoghan Whelan for Moffitt (40 mins).

Referee: Mick Tarpey (Kilcavan)

==========================

ROUND 3

-------------------------

Arles-Killeen 2-14

Ballyroan Abbey 0-7

ARLES-KILLEEN

Scorers: Jason Enright 1-3, Donie Kingston 0-5 (0-3 frees), Shane Byrne 1-0, Conor Keightley 0-2, Sean O’Shea, Donie Brennan, Brian Kennedy and Paul Kingston 0-1 each.

Team: Mick Leigh; James Mahon, Joe Mulhare, Niall O’Rourke; Shane Julian, Enda O’Rourke, Cathal Moran O’Brien; Donie Kingston, Joe Mahon; Conor Keightley, Paul Kingston, Sean O’Shea; Donie Brennan, Jason Enright, Shane Byrne. SUBS: Gerry McWey for Brennan (52 mins); Brian Kennedy for Julian (55 mins); Enda McDonald for Moran-O’Brien (55 mins); Eamon Mahon for D Kingston (56 mins); Jack Brennan for Enright (60 mins).

BALLYROAN ABBEY

Scorers: MJ Tierney 0-2 (frees), Ruairi Dunne, Diarmuid Whelan, Liam Delaney, Jamie Whelan and Adam Brennan 0-1 each.

Team: Andrew Bonham; Mark Cahill, Ruairi Dunne, Gavin Tynan; Danny Molloy, Aaron Carroll, Oisin Carroll; Conor Brennan, Liam Delaney; Ciaran Carroll, Padraig McMahon, Jamie Whelan; MJ Tierney, Shaun Murphy, Diarmuid Whelan. SUBS: Marty Scully for Oisin Carroll (34 mins); Colin Kinsella for Murphy (43 mins); Michael Brennan for Delaney (49 mins); Adam Brennan for Tierney (52 mins); Eoghan Whelan for J Whelan (52 mins).

Referee: Joe Brennan (Crettyard)

-------------------------

Killeshin 1-12

The Heath 1-11

THE HEATH

Scorers: Andrew Booth 1-1, Chris Bergin 0-2, Eoin Delaney 0-2 (0-1 free), Ciaran Booth 0-2, Daithi Carroll (free), Alan Whelan, JP Nerney 0-1 each.

Team: Joe Walshe; Gary Roe Smith, Aidan Bergin, Alan Whelan; Ciaran Booth, Denis Booth, James Phelan; Colin Nestor, Robbie Dowling; Brian Ging, Chris Bergin, JP Nerney; Eoin Delaney, Andrew Booth, Daithi Carroll. Subs: Jimmy Nerney for Phelan (half time), Mark Dunne for JP Nerney (half time), Padraig Whelan for C Booth (55 mins, inj).

KILLESHIN

Scorers: David Aston 0-6 (frees), Cathal Brennan 0-3, Stephen Attride 1-0, Evan Lowry 0-2, Eoin Lowry 0-1.

Team: Shane Coakley; James Davis, Kevin Ryan, Barry Ryan; Pauric Bolton, Arnold Mahon, Shane Bolger; Stephen Attride, Brian Lowry; Simon Attride, David Aston, Mark McDermott; Evan Lowry, Cathal Brennan, Eoin Lowry. Subs: Adam Deering for K Ryan (24 mins, inj), Eoin Scully for Davis (39 mins), Damien Lowry for B Lowry (48 mins), David McDermott for Simon Attride (50 mins), Keelan Galligan for Bolger (60 mins, inj).

Referee: David Moore (St Joseph's)

-------------------------

St Joseph's 2-10

Ballyfin Gaels 1-6

ST JOSEPH'S

Scorers: Brendan Hickey 1-2, Dylan Doyle 1-1, Dan Dunne 0-3 (0-2 frees), Brian Daly 0-2 (0-1 free), Enda Butler, Cian Maher 0-1 each.

Team: Aaron Cooney; Donal Ramsbottom, Tom Dunne, Aidan Brennan; Colin Campion, Cathal Fleming, Dan Dunne; Brian Daly, James Smith; James Doyle, Ian Donnelly, Paddy Hickey; Liam Kealy, Brendan Hickey, Dylan Doyle. Subs: Mick Keogh for D Dunne (37 mins), Adam Campion for C Campion (42 mins), Danny Hickey for T Dunne (48 mins), Enda Butler for Smith (48 mins), Cian Maher for Donnelly (57 mins), James Kelly for Kealy (60 mins, BC).

BALLYFIN GAELS

Scorers: Sean Moore 0-4 (0-3 frees), James Finn 1-0, Louis Duff, Darragh Connolly 0-1 each.

Team: Robbie Foran; Davy Connolly, Shane Farrell, Richie Downey; Alan Strong, George Lanham, Darragh Connolly; James Finn, Ricky Quillinan; Nick Cosgrave, Eoin Dunphy, Rob Tyrell; James Moore, Louis Duff, Sean Moore. Subs: Barry Roche for Strong (half time), Darragh Delaney for Downey (half time), Ben Conroy for Quillinan (45 mins, inj), Max Connolly for Dunphy (56 mins).

Referee: Pat Moran (Graiguecullen)

-------------------------

O'Dempsey's 5-13

Crettyard Gaels 0-14

O’DEMPSEY’S

Scorers: Bryan Nugent 1-4 (0-3 frees), Eoghan Finlay 2-0, Michael Finlay 1-1, Stephen O’Leary 1-1 (0-1 free), Conor Meredith 0-3, Matthew Finlay 0-2, Darren Fitzpatrick 0-1, Barry Kelly 0-1.

Team: Padraig Bannon; Tommy Kehoe, Peter O’Leary, Cormac O’Hora; Robbie Kehoe, Shane Nerney, Barry Kelly; Conor Meredith, Bryan Nugent; Darren Fitzpatrick, Johnny Kelly, Matthew Finlay; Stephen O’Leary, Michael Finlay, Eoghan Finlay. Subs: Bobby Sweeney for O’Hora (Black Card – 4 mins), Richard Whelehan for Fitzpatrick (injured – 50 mins), Eugene Nolan for Nerney (56 mins)

CRETTYARD GAELS

Scorers: Cormac Murphy 0-6 (0-4 frees, 0-1 ’45), Evan O’Carroll 0-4 (0-1 free), Cristoir Maher 0-3, Jimmy Brennan 0-1

Team: Jeff Moran; Niall Purcell, Sean O’Shea, Pierce Nash; Michael Jordan, Pa Brennan, Paddy Gorman; Evan O’Carroll, Pa O’Reilly; Paudge Lalor, Shaun O’Reilly, Cristoir Maher; Michael Nash, Cormac Murphy, Sean Downey. Subs: Jimmy Brennan for Downey (Black Card – 29 mins), Conor Barry for S O’Reilly (35 mins), William Fitzpatrick for P Nash (47 mins), Paul Simms for P O’Reilly (50 mins), James Kelly for Jordan (52 mins) Jason Dunne for Purcell (52 mins)

REFEREE: Maurice Deegan (Stradbally)

==============================

QUARTER-FINALS

-------------------------

Portarlington 3-10

Arles-Killeen 0-13

Portarlington

Scorers: Jordan Fitzpatrick 2-0, David Murphy 1-2, Evan Lyons 0-3 (frees), Colm Murphy 0-2 (frees), Paddy O'Sullivan, Jonny Fullam, Kevin McGrath 0-1 each.

Team: Brian McAuley; Hayden Weldon, Graham Weldon, Diarmuid Bennett; Eoin Kennedy, Patrick O'Sullivan, Jonathon Fullam; Robert Pigott, Cathal Ryan; Jason Moore, Colm Murphy, Kevin McGrath; Jake Foster, David Murphy, Evan Lyons. Subs: Jordan Fitzpatrick for Foster (45 mins).

Arles-Killeen

Scorers: Jason Enright 0-5 (0-4 frees), Donie Kingston 0-4 (0-3 frees), Paul Kingston 0-2 (0-1 free), Sean O'Shea, Shane Julian 0-1 each.

Team: Mick Leigh; Brian Kennedy, Joe Mulhare, James Mahon; Niall O'Rourke, Enda O'Rourke, John Mahon; Donie Kingston, Conor Keightley; Sean O'Shea, Paul Kingston, Shane Julian; Donie Brennan, Jason Enright, Dermot Julian. Subs: Joe Mahon for D Julian (26 mins), Ger McWey for S Julian (36 mins, inj), Enda McDonald for Kennedy (45 mins, BC).

Referee: John Flynn (The Rock)

-------------------------

Portlaoise 0-15

O'Dempsey's 1-4

Portlaoise

Scorers: Brian McCormack 0-4, Gareth Dillon 0-3, Scott Lawless 0-2 (0-1 free), Brian Mulligan, Paul Cahillane (free), Kieran Lillis, Benny Carroll, Conor Boyle, Conor Dunphy 0-1 each.

Team: Graham Brody; Brian Mulligan, Frank Flanagan, David Holland; Chris Finn, Kieran Lillis, Conor Dunphy; Adrian Kelly, Ciaran McEvoy; Gareth Dillon, Conor Boyle, Benny Carroll; Paul Cahillane, Scott Lawless, Brian McCormack. Subs: David Seale for McEvoy (46 mins), Kevin Fitzpatrick for Lawless (55 mins), Ricky Maher for McCormack (58 mins)

O'DEMPSEY'S

Scorers: Conor Meredith 1-0 (pen), Brian Nugent (free), Stephen O'Leary, Matthew Finlay, Eoin Finlay 0-1 each.

Team: Padraig Bannon; Peter O'Leary, Tommy Kehoe, Robbie Kehoe; Johnny Kelly, Shane Nerney, Barry Kelly; Conor Meredith, Rory Bracken; Darren Fitzpatrick, Brian Nugent, Matthew Finlay; Stephen O'Leary, Michael Finlay, Eoin Finlay. Subs: Cormac O'Hora for Nugent (48 mins), Richard Whelehan for Nerney (53 mins)

Referee: David Moore (St Joseph's)

-------------------------

Ballylinan 3-8

Killeshin 1-5

Ballylinan

Scorers: Gary Walsh 1-3 (0-1 free), Alan Farrell 1-2, James Redmond 1-0, Andy McEvoy 0-2, Cieran Farrell 0-1.

Team: Aidan Walsh; Kevin Byrne, Cathal Leonard, Dermot Leonard; Alan Farrell, Richie Ryan, James Redmond; Jamie Farrell, Padraig McEvoy; Seamus Lacey, Gary Walsh, Larry Kealy; Andy McEvoy, Cathail Dunne, Cieran Farrell. Subs: Robbie Donoher for Kealy (29 mins), Conor Behan for Lacey (45 mins, inj), John Kealy for D Leonard (46 mins, inj), Keelin Galligan for Byrne (62 mins).

Killeshin

Scorers: Eoin Lowry 1-1, David Aston 0-2 (0-1 free), Stephen Attride, Cathal Brennan 0-1 each.

Team: Shane Coakley; Kevin Ryan, David McDermott, Jeremy Mahon; Pauric Bolton, Arnold Mahon, Shane Bolger; Barry Ryan, Stephen Attride; Simon Attride, David Aston, Mark McDermott; Evan Lowry, Cathal Brennan, Eoin Lowry. Subs: Adam Deering for M McDermott (34 mins), Damien Lowry for Brennan (45 mins), Gavin Brennan for B Ryan (Blood Sub, 46 to 57 mins), Eoin Scully for Simon Attride (53 mins), Fionn Maher for Evan Lowry (59 mins), Gavin Brennan for Aston (61 mins).

Referee: Maurice Deegan (Stradbally)

-------------------------

Graiguecullen 0-11

St Joseph's 2-4

Graiguecullen

Scorers: Ian Fleming 0-3 (frees), Jamie Parr (0-1 free), Ambrose Doran 0-2 each, Luke Alsybury, Mark Timmons, Trevor Collins, Ross Hennessy (free) 0-1 each.

Team: Ger Kieran; Bobby Doyle, Jimmy Bolton, Liam Kearney; Luke Alsybury, Mark Timmons, Trevor Collins; Ian Fleming, Shane O'Neill; Daniel O'Reilly, Chris Hurley, Ross Hennessy; Ambrose Doran, Brian Byrne, Jamie Parr. Subs: Aaron Forbes for Hurley (33 mins), Barry Brennan for Parr (37 mins), James Doogue for Doran (58 mins).

St Joseph's

Scorers: Brendan Hickey 1-1, Dan Dunne 1-0, Jason Campion, Enda Butler, Mattie Campion 0-1 each.

Team: Adam Cooney; Aidan Brennan, Tom Dunne, Donal Ramsbottom; Colin Campion, Cathal Fleming, James Kelly; Brian Daly, Ian Donnelly; Dan Dunne, Michael Keogh, Paddy Hickey; Liam Kealy, Brendan Hickey, Dylan Doyle. Subs: Adam Campion for P Hickey (26 mins), Matthew Campion for Doyle (half time), Danny Hickey for C Campion (41 mins), Jason Campion for D Dunne (42 mins), Enda Butler for Donnelly (51 mins), James Smith for Daly (58 mins).

Referee: Eddie Kinsella (Courtwood)

===========================

SEMI-FINALS

-------------------------

Portlaoise 1-12

Graiguecullen 0-8

PORTLAOISE

Scorers: Paul Cahillane 0-5 (0-3 frees), Conor Dunphy 1-0, Scott Lawless (0-1 free), Conor Boyle 0-2 each, Kieran Lillis, Gareth Dillon, Brian McCormack 0-1 each.

Team: Graham Brody; Chris Finn, Frank Flanagan, Brian Mulligan; David Holland, Kieran Lillis, Conor Dunphy; Ciaran McEvoy, Adrian Kelly; Gareth Dillon, Benny Carroll, Conor Boyle; Paul Cahillane, Scott Lawless, Brian McCormack. Subs: David Seale for Kelly (43 mins), Brian Smyth for Lawless (50 mins), Ricky Maher for Carroll (54 mins), Shane Smith for Cahillane (63 mins, inj), Kevin Fitzpatrick for Dunphy (65 mins).

GRAIGUECULLEN

Scorers: Ross Hennessy (frees), Ian Fleming (frees) 0-2 each, Luke Alsybury, Aaron Forbes, Daniel O'Reilly, Ambrose Doran 0-1 each.

Team: Ger Kieran; Jimmy Bolton, Bobby Doyle, Liam Kearney; Luke Alsybury, Mark Timmons, Trevor Collins; Ian Fleming, Shane O'Neill; Chris Hurley, Ambrose Doran, Daniel O'Reilly; Brian Byrne, Aaron Forbes, Ross Hennessy. Subs: Barry Brennan for Hurley (half time), James Doogue for Byrne (51 mins), Martin Doyle for Bolton (57 mins, inj), Jamie Parr for Brennan (62 mins, inj).

Referee: Maurice Deegan (Stradbally)

-------------------------

Ballylinan 4-10

Portarlington 3-8

BALLYLINAN

Scorers: Gary Walsh (0-1 free), Cathail Dunne 1-3 each, Andy McEvoy, Jamie Farrell 1-1 each, Alan Farrell, Seamus Lacey 0-1 each.

Team: Aidan Walsh; Dermot Leonard, Kevin Byrne, Cathal Leonard; Alan Farrell, Richie Ryan, James Redmond; Jamie Farrell, Padraig McEvoy; Seamus Lacey, Cieran Farrell, Larry Kealy; Cathail Dunne, Gary Walsh, Andy McEvoy. Subs: Robbie Donoher for Kealy (half time), Conor Behan for C Leonard (53 mins), John Kealy for Lacey (60 mins), Eric Kenna for D Leonard (62 mins).

PORTARLINGTON

Scorers: David Murphy 2-4, Colm Murphy 1-3 (0-2 frees), Kevin McGrath 0-1.

Team: Brian McAuley; Robert Pigott, Patrick O'Sullivan, Diarmuid Bennett; Hayden Weldon, Graham Weldon, Eoin Kennedy; Jonathon Fullam, Cathal Ryan; Jason Moore, Colm Murphy, Kevin McGrath; Jake Foster, David Murphy, Evan Lyons. Subs: Jordan Fitzpatrick for Lyons (28 mins), Steven Lyons for McGrath (44 mins, inj), Curtis Lyons Carroll for Foster (53 mins).

Referee: Eddie Kinsella (Courtwood)

=======================

FINAL

-------------------------

Portlaoise 3-13

Ballylinan 0-10



PORTLAOISE

Scorers: Paul Cahillane 1-6 (0-4 frees), Scott Lawless 1-1, John Kavanagh 1-0, Conor Boyle 0-2, Brian McCormack, Adrian Kelly, Benny Carroll, Ciaran McEvoy 0-1 each.

Team: Graham Brody; Frank Flanagan, Kieran Lillis, David Holland; Chris Finn, Brian Mulligan, Conor Dunphy; Adrian Kelly, Ciaran McEvoy; Gareth Dillon, Conor Boyle, Benny Carroll; Paul Cahillane, Scott Lawless, Brian McCormack. Subs: David Seale for Dunphy (24 mins), Brian Smith for Lawless (46 mins), Shane Smyth for Kelly (56 mins), Dean Cullen for McEvoy (60 mins), Paddy Downey for Mulligan (60 mins), John Kavanagh for McCormack (60 mins).

BALLYLINAN

Scorers: Gary Walsh 0-7 (0-5 frees), Alan Farrell, Cathail Dunne, Andy McEvoy 0-1 each.

Team: Aidan Walsh; Cathal Leonard, Dermot Leonard, Kevin Byrne; Alan Farrell, Richie Ryan, James Redmond; Jamie Farrell, Padraig McEvoy; Seamus Lacey, Cieran Farrell, Larry Kealy; Cathail Dunne, Gary Walsh, Andy McEvoy. Subs: Robbie Donoher for Kealy (half time), Conor Behan for D Leonard (35 mins, inj), Eric Kenna for Redmond (50 mins), John Kealy for Lacey (54 mins), Ciaran Fennessy for A McEvoy (58 mins), Brian Kenna for Dunne (60 mins).

Referee: John Flynn (The Rock)

=======================

RELEGATION GAMES

-------------------------

Stradbally 2-15

Arles-Kilcruise 1-9

ARLES-KILCRUISE

Scorers: Ross Munnelly 1-6 (1-0 pen, 0-3 frees), Chris Conway 0-2 (frees), Kevin Meaney 0-1.

Team: Ken Kealy; Patrick Conway, Sean Meaney, Anthony McElroy; Caomhan Brennan, Colm Munnelly, Mark Wall; Dermot Nolan, Kevin Meaney; Ross Munnelly, David Conway, Ciaran Lawlor; Michael Wall, Fran Egan, Chris Conway. Subs: JP Conway for Lawlor (24 mins).

STRADBALLY

Scorers: Jody Dillon 1-4 (0-3 frees), Tom Shiel 0-3 (0-2 frees), Brendan Lawlor 1-0, Jamie Kavanagh, Eoin Buggie 0-2 each, Liam Knowles, Padraig Fitzpatrick, Colm Begley, Colm Kelly 0-1 each.

Team: Wayne Comerford; Colm Begley, Eamon Conlon, Jamie Kavanagh; Liam Knowles, Eoin Buggie, Padraig Fitzpatrick; Darren Maher, Colm Begley; Damien Murphy, Colm Kelly, Jack Deegan; Brendan Lawlor, Jody Dillon, Colm Kelly.

Referee: Brendan McCann (Portarlington)

-------------------------

Clonaslee St Manman's Gaels 3-15

Mountmellick Gaels 2-11

MOUNTMELLICK GAELS

Scorers: Niall Mullen 0-8 (0-5 frees), Colm Coss 1-1, James Mullaney 1-0, Bernard Rochford and Jason Caffrey 0-1 each.

Team: Eoghan Keogh; Ethan Lawlor, Gearoid Hanrahan, Mick Lawlor; Laurence Kenny, Darren Fitzpatrick, Eoin George; Mark Dowling, Colm Coss; David Kelly, Niall Mullen, Karl Donoher; Bernard Rochford, James Mullaney, Brendan Reddin. Subs: Ben Conroy for M. Lawlor (38 mins), Jason Caffrey for Reddin (44 mins), Steve Lynch for Kelly (44 mins), Michael Hyland for Kenny (51 mins), Ciaran Rochford for E. Lawlor (60 mins), Redmond McEvoy for Lynch (63 mins, inj).

CLONASLEE ST MANMAN'S GAELS

Scorers: Glen McEvoy 0-6 (0-4 frees), John Scully 1-2, Gearoid Carroll 1-1, Sean Condon 1-0, Patrick Hyland 0-2, Shane Stapleton, Ger Dunne, Niall Hogan and James Miller 0-1 each.

Team: Conor Gorman; John Molloy, Ger Reilly, William Murray; Mark Stapleton, Ger Dunne, Dermot Conroy; Seamus Rosney, John Scully; John Rigney, Glen McEvoy, Paddy Hyland; Gearoid Carroll, Sean Condon, James Miller. Subs: Shane Stapleton for Rosney (35 mins), John Rowney for Miller (38 mins), Shane Conroy for Conroy (38 mins), Niall Hogan for Carroll (46 mins), Conor Stapleton for Molloy (60 mins).

Referee: Joe Brennan (Crettyard)

-------------------------

Relegation Playoff

-------------------------

Arles-Kilcruise 2-12

Mountmellick Gaels 1-13

ARLES-KILCRUISE

Scorers: Ross Munnelly 1-8 (1-0 pen, 0-5 frees), David Conway 1-1, Fran Egan, Dermot Nolan and Caomhan Brennan 0-1 each

Team: Ken Kealy; Anthony McElroy, Sean Meaney, Padge Conway; Cialann Mulhall, Colm Munnelly, Caomhan Brennan; Kevin Meaney, Dermot Nolan; Ross Munnelly, Fran Egan, Mikey Wall; Brendan Conway, David Conway, Chris Conway. Subs: JP Conway for B Conway (46mins, black card), Mark Wall for McElroy (52mins), Ciar疣 Lawlor for Nolan (59mins), Jason McLaughlin for D Conway (60mins, black card)

MOUNTMELLICK GAELS

Scorers: Niall Mullen 0-7 (0-5 frees), Mark Grennan 1-1, Brendan Reddin 0-2, Colm Coss 0-1, Karl Donoher and Bernard Rochford 0-1 each.

Team: Eoghan Keogh; Ben Forde, Gearoid Hanrahan, Darren Fitzpatrick; Ethan Lawlor, Eoin George, Mick Lawlor; Colm Coss, Stephen Lynch; Mark Dowling, Brendan Reddin, Karl Donoher; Niall Mullen, Mark Grennan, Bernard Rochford. Subs: James Mullaney for Donoher (ht), Darragh Hanlon for Lynch (41mins), Jason Caffrey for Rochford (45mins), Laurence Kenny for M Lawlor (50mins)

Referee: Brendan McCann (Portarlington)