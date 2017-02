Midlands Schoolboys League Fixtures - February 18

FIXTURES

U-9 East

Mountmellick Utd v Emo Celtic, S Comerford, Conor Davis Pk, 10:00; T&S United v Walsh Island, D Moran, Timahoe, 10:15; St Aengus v Abbeyleix Ath, B Conlon, Derrycanton, 10:30; Emo Utd v Clonaslee Utd, M Lee, Com Cen, 11:15

U-9 West

Clara Tn v Kilbeggan SC Blues, J Scanlon, Stanley O Hara Pk, 10:45

U-10 Plate Group 1

Mullingar Eagles v Mountmellick Utd, TBC, Gainstown, 11:00; Gallen Utd v Willow Pk, D Nagle, Brosna Press Pk, 12:45

U-10 Plate Group 2

Tullamore Utd v Emo Celtic, M Flanagan, Leah Victoria Pk, 10:00; Portumna Tn v Kilbeggan SC, S Fogarty, Marian Pk, 10:30

U-10 Bowl Group 1

Clara Tn v Birr Tn, J Scanlon, Stanley O Hara Pk, 10:00; Mullingar Hawks v Portlaoise Tn, TBC, Gainstown, 11:45; Mucklagh v T&S United, T Murtagh, Charleville, 12:45

U-10 Bowl Group 2

Banagher Utd v Killeigh, E Dynan, Middle Rd, 10:00; Portlaoise Rvs v Frankford Utd, K Conroy, Rosleighan Pk, 10:45

U-11 Major

Portumna Tn v Tullamore Tn, S Fogarty, Marian Pk, 10:30; Mountmellick Utd v Birr Tn, S Comerford, Conor Davis Pk, 10:45; Rosenallis v Rahanine, G Donogher, The Grove, 11:15; Clara Tn v Mullingar Kestrals, J Scanlon, Stanley O Hara Pk, 11:30

U-11 Div 1 East

Portlaoise AFC v St Aengus, K Conroy, Rosleighan Pk, 10:00; Mountmellick Ath v Killeigh Utd, M Lee, Conor Davis Pk, 10:00; Portlaoise Ath v Tullamore Utd, J Griffin, Rosleighan Pk, 10:15; Clonaslee Utd v Abbeyleix Ath, C Mc Fadden, Com Cen, 10:30; Rosenallis Town v Killeigh FC, G Donogher, The Grove, 10:30; Killeigh FC v Emo Celtic, K Bryant, The Pond, 11:30

U-11 Div 1 West

Kinnegad Dragons v Mullingar Hawks, M Buckley, Lagan Pk, 9:45; Kinnegad Titans v Mullingar Eagles, M Buckley, Lagan Pk, 10:30

Sketchers SFAI Cup U-12

Tullamore Tn v Naas A, M Kelly, Leah Victoria Pk, 12:00

U-12 Major

Tullamore Tn v Birr Tn, OFF, Leah Victoria Pk, TBC; Mullingar Ath v Banagher Utd, R Mattews, Gainstown, 12:30

U-12 Div 1 East

Killeigh v Tullamore Utd, T Cunningham, The Pond, 9:45; Mucklagh v T&S United, T Murtagh, Charleville, 10:00; Mountmellick Utd v Portlaoise Utd, S Comerford, Conor Davis Pk, 11:30

U-12 Div 1 West

Gallen Utd v Banagher Town, D Nagle, Brosna Press Pk, 10:00; Clara Tn v Mullingar Falcons, P Kearns, Stanley O Hara Pk, 10:30; Portumna Tn v Mullingar Kestrels, S Fogarty, Marian Pk, 11:30; Kilbeggan SC v Portumna Tn, N Dempsey, The Land Lake, 11:45

Sketchers SFAI Cup U-13

St Brendans Pk v Mullingar Ath, TBC, St Brendans Pk, TBC

U-13 Major

Mountmellick Utd v Mullingar Ath, OFF, Conor Davis Pk, TBC; Birr Tn v Portlaoise AFC, P Pardy, Frank O Connell Pk, 10:30; Tullamore Tn v Portlaoise Utd, M Kelly, Leah Victoria Pk, 10:45; Kinnegad Lions v Killeigh, M Buckley, Lagan Pk, 11:15; Kinnegad Colts v Abbeyleix Ath, M Buckley, Lagan Pk, 12:30

U-13 Premier

Mullingar Pumas v Abbeyleix Utd, R Mattews, Gainstown, 11:15; Clara Tn v Mullingar Tigers, P Kearns, Stanley O Hara Pk, 11:45

U-13 Div 1

Clara Tn v T&S United, J Scanlon, Stanley O Hara Pk, 12:15

U-13 Div 2

Rahanine v Raharney Utd, R Tkaczyk, Rochfordbridge, 10:00; Kilbeggan SC v Emo Celtic, N Dempsey, The Land Lake, 10:30

U-14 Major

Mullingar Cougars v Tullamore Tn, TBC, Gainstown, TBC; Clonaslee Utd v Portlaoise AFC, C Mc Fadden, Com Cen, 11:15

U-14 Div 1 East

Tullamore Utd v Rosenallis, M Flanagan, Leah Victoria Pk, 11:00; Killeigh v St Aengus Utd, T Cunningham, The Pond, 11:00; St Aengus v Kilbeggan SC, B Conlon, Derrycanton, 11:15; Mucklagh v Portlaoise Utd, T Murtagh, Charleville, 12:45

U-14 Div 1 West

Mullingar Lions v Mullingar Cubs, D Sweeney, Gainstown, 9:45; Birr Tn v Portumna Tn, P Pardy, Frank O Connell Pk, 11:45; St Josephs v Willow Pk, D Kiernan, Cushla Pk, 12:00; Gallen Utd v Kinnegad Jnrs, D Nagle, Brosna Press Pk, 12:45

Sketchers SFAI Cup U-15

Emo Celtic v Naas AFC, M Lee, Com Cen, 12:00

U-15 Boys Sean (Ski) Lowry Cup 1st Rd 1st Leg

Willow Pk v Raharney Utd, J Mc Crossan, Willow Pk, 10:00; Portlaoise AFC v St Josephs, K Conroy, Rosleighan Pk, 11:30; St Francis v Abbeyleix Ath, P Tone, Iona Park, 1:00

U-15 Boys Shield 1st Rd 1st Leg

East Galway Utd v Kilbeggan SC, M O Sullivan, Kiltormer, 11:00; Portlaoise B v Killeigh, J Griffin, Rosleighan Pk, 11:15

U-15 Div 1

Rosenallis v Rahanine, G Donogher, The Grove, 11:15; Mullingar Cubs v Portumna Tn, D Sweeney, Gainstown, 12:30; Mullingar Tigers v St Aengus, D Sweeney, Gainstown, 2:00

Sketchers SFAI Cup U-16

Naas A v Tullamore Tn, TBC, Naas A, TBC

U-16 Boys Shield 1st Rd 1st Leg

Banagher Utd v East Galway Utd, E Dynan, Middle Rd, 10:45; Mucklagh v Kilbeggan SC, T Murtagh, Charleville, 11:15; Willow Pk v Ballymahon, J Mc Crossan, Willow Pk, 11:30

U-16 Major

Mullingar Ath v Gallen Utd, R Mattews, Gainstown, 9:45; Gallen Utd v Portlaoise AFC, D Nagle, Brosna Press Pk, 11:15; Rahanine v Clonaslee Utd, R Tkaczyk, Rochfordbridge, 11:15; Willow Pk Celtic v Mountmellick Utd, J Mc Crossan, Willow Pk, 1:00

U-16 Div 1

T&S United v Clara Tn, D Moran, Stradbally, 11:00; St Francis v Birr Tn, P Tone, Iona Park, 11:30

U-10/11 Girls Cup 1st Rd 1st Leg

Bealnamulla v Banagher Utd, D Kiernan, Cushla Pk, 1:15

U-14 Girls

Killeigh v Bealnamulla Utd, K Bryant, The Pond, 12:15; Clara Tn v Mucklagh, J Scanlon, Stanley O Hara Pk, 12:45; Kinnegad Jnrs v Killeigh Utd, M Buckley, Lagan Pk, 1:45

U-16 Girls

Bealnamulla Utd v Bealnamulla, J O Connor, Bealnamulla, 10:30; Mullingar Ath v Killeigh, D Sweeney, Gainstown, 11:00; Banagher Utd v Real FA Swans, E Dynan, Middle Rd, 12:15; Killeigh Utd v Clara Tn, K Bryant, The Pond, 1:30;



RESULTS

U-9 East

Walsh Island 0 Emo Utd 8; Abbeyleix Ath 2 Abbeyleix Utd 4; Clonaslee Utd 0 Mountmellick Utd 2

U-9 West

Kilbeggan SC Blues 3 Willow Pk 3; Birr Tn 0 Clara Tn 4

U-9 Boys Shield Prelim 1st Leg

Emo Celtic 3 St Aengus 2

U-10 Boys Shield Prelim 1st Leg

Killeigh 6 Portlaoise Tn 1

U-10 East

Portlaoise Rvs 3 T&S United 2; Emo Celtic 0 St Aengus 2

U-10 West

Banagher Utd 0 Mucklagh 4; Tullamore Utd 3 Portumna Tn 2; Gallen Utd 5 Frankford Utd 2

U-11 Boys Shield Prelim 1st Leg

T&S United 2 Kinnegad Dragons 0

U-11 Div 1 East

Emo Celtic 5 Mountmellick Ath 0; St Aengus 3 Tullamore Utd 0; Portlaoise Ath 3 Killeigh FC 3; Abbeyleix Ath 0 Rosenallis Town 0; Killeigh Utd 2 Clonaslee Utd 0

U-11 Div 1 West

Raharney Raiders 1 Raharney Raptors 0

Sketchers SFAI Cup U-12

Tullamore Tn 0 Naas A 1

U-12 Boys Cup Prelim 1st Leg

Killeigh 1 Mullingar Ath 0

U-12 Boys Shield Prelim 1st Leg

Birr Utd 0 Tullamore Utd 6

U-12 Major

Banagher Utd 2 Rosenallis 2

U-12 Div 1 East

Mucklagh 0 St Aengus 4; T&S United 2 Portlaoise Utd 1

U-12 Div 1 West

Mullingar Falcons 4 Mullingar Kestrels 0; Kinnegad Jnrs 3 Frankford Utd 1; Banagher Town 0 Portumna Tn 3; Kilbeggan SC 4 Gallen Utd 0;

U-13 Boys Mark Casey Cup Prelim 1st Leg

Mullingar Ath 3 Portumna Tn 1; Abbeyleix Ath 0 Killeigh 1;

U-13 Major

Mountmellick Utd 0 Tullamore Tn 2; Kinnegad Lions 0 Portlaoise Utd 3;

U-13 Premier

Mullingar Tigers 4 Mucklagh 3; Abbeyleix Utd 2 T&S United 2;

U-13 Div 2

Tullamore Utd 2 Raharney Utd 3; Emo Celtic 5 Rahanine 2

U-14 Boys Shield Prelim 1st Leg

Mullingar Lions 2 Birr Tn 2

U-14 Boys Plate Prelim 1st Leg

Killeigh 1 St Josephs 2

U-14 Major

Emo Celtic 2 Mullingar Ath 3

U-14 Div 1 East

St Aengus Utd 1 Mountmellick Utd 0; Tullamore Utd 3 Portlaoise Utd 1;

U-14 Div 1 West

Portumna Tn 2 Willow Pk 1; Birr Utd 1 Gallen Utd 2; Kinnegad Jnrs 4 Mullingar Cubs 0;

U-15 Plate

Mullingar Tigers 4 Mullingar Cubs 0;

U-15 Major

Willow Pk 2 St Francis 1; Tullamore Tn 0 Abbeyleix Ath 2; Raharney Utd 3 St Josephs 1; Emo Celtic 4 Portlaoise AFC 3;

U-15 Div 1

Rahanine 3 Kilbeggan SC 1; Portumna Tn 1 Clara Tn 1; St Aengus 0 East Galway Utd 4; Portlaoise B 1 Rosenallis 2;

U-16 Plate

Kilbeggan SC 5 St Francis 1; Portlaoise AFC 5 Mountmellick Utd 0; Clonaslee Utd 4 Gallen Utd 5;

U-16 Major

Rahanine 2 Tullamore Tn 1;

U-16 Div 1

Killeigh 0 T&S United 3; Banagher Utd 4 East Galway Utd 0; Birr Tn 4 Clara Tn 2; Mucklagh 0 Willow Pk 0;

U-14 Girls Shield Prelim 1st Leg

Kinnegad Jnrs 1 Bealnamulla Utd 1;

U-14 Girls

Portlaoise AFC 0 Mucklagh 4;

U-16 Girls Shield Prelim 1st Leg

Killeigh 2 Birr Tn 3;

U-16 Girls

Bealnamulla 6 Killeigh Utd 0; Bealnamulla Utd 4 Mullingar Ath 2;

MSL NEWS

Gaynor Cup U-14

The girls had a good display against Limerick County in a very cold by all reports Rathkeale on Sunday.



SubwayLeinster Championship

Under 12 Kilkenny 1 MSL 3

Going a goal down the lads pulled level from a Ryan Kenny (Tullamore Twn ) penalty and David Costello (Emo Celtic ) and a second from Ryan Kenny sealed the win.

Under 13 Kilkenny 1 MSL 0

An early goal from the home team was enough for the points in a very keenly conested game.

Under 7 and 8 blitz

Heywood Collage Saturday February 18th teams to Chris Nestor



Under 11 East Blitz

Heywood Collage Saturday February 25th team's to Chris Nestor.

Futsal U-10

Venue Mountmellick Sports hall on Sundays February 26th and Sunday March 5th.

Teams to Chris Nestor by Tuesday February 21st.

SFAI Cups

The best of luck to all who are in the last 16 and Regional semi and finals.