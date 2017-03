MSL Fixtures and Results - March 28

FIXTURES

Tuesday

U-10 Plate Group 1

Gallen Utd v Mountmellick Utd, M Buckley, Brosna Press Pk, 7:00

U-10 Plate Group 2

Kilbeggan SC v Tullamore Utd, J Scanlon, The Land Lake, 6:45; Emo Celtic v Abbeyleix Ath, M Lee, Com Cen, 6:45

U-10 Bowl Group 1

T&S United v Portlaoise Tn, D Moran, Timahoe, 6:45; Mullingar Hawks v Mucklagh, D Sweeney, Gainstown, 6:45

U-10 Bowl Group 2

Banagher Utd v Frankford Utd, D Nagle, Middle Rd, 6:45; Killeigh v Tullamore Tn, D Tennison, The Pond, 6:45

U-11 Major

Clara Tn v Mountmellick Utd, P Kearns, Stanley O Hara Pk, 6:45; Rahanine v Tullamore Tn, N Dempsey, Rochfordbridge, 6:45

U-11 Div 1 East

St Aengus v Emo Celtic, P Pardy, Derrycanton, 6:45; Portlaoise AFC v Mountmellick Ath, J Griffin, Rosleighan Pk, 6:45; Clonaslee Utd v Killeigh FC, C Mc Fadden, Com Cen, 6:45; Tullamore Utd v Rosenallis Town, M Flanagan, Leah Victoria Pk, 6:45

U-11 Div 1 West

Mullingar Hawks v Kinnegad Dragons, D Sweeney, Gainstown, 6:45; Willow Pk v Kilbeggan SC, P Tone, Willow Pk, 6:45

U-14 Div 1 East

Killeigh v Kilbeggan SC, G Donogher, Ballinagar, 6:15;

Wednesday

U-10 Plate Group 1

Mullingar Eagles v Willow Pk, D Mc Cormack, Gainstown, 6:45

U-10 Bowl Group 1

Birr Tn v Clara Tn, M Kelly, Frank O Connell Pk, 6:45

U-11 Div 1 East

Abbeyleix Ath v T&S United, D Moran, Fr Breen Pk, 6:45

U-11 Div 1 West

Mullingar Eagles v Raharney Raiders, D Sweeney, Gainstown, 6:45

U-12 Div 1 East

Killeigh v Mountmellick Utd, G Donogher, The Pond, 6:30; Portlaoise Utd v St Aengus, J Griffin, Rosleighan Pk, 6:30

U-13 Premier

Mucklagh v Clara Tn, D Tennison, Charleville, 6:30; Mullingar Tigers v Mullingar Pumas, R Mattews, Gainstown, 6:30

U-14 Div 1 East

Rosenallis v St Aengus, S Comerford, The Grove, 6:15

Thursday

U-12 Div 1 East

Mucklagh v Tullamore Utd, R Tkaczyk, Charleville , 6:30

U-12 Div 1 West

Mullingar Falcons v Kinnegad Jnrs, D Mc Cormack, Gainstown, 6:30

U-13 Major

Killeigh v Portlaoise AFC, T Cunningham, The Pond, 6:30; Kinnegad Lions v Kinnegad Colts, N Dempsey, Lagan Pk, 6:30

U-13 Div 2

Tullamore Utd v Emo Celtic, M Buckley, Leah Victoria Pk, 6:30

U-14 Div 1 East

Portlaoise Utd v St Aengus Utd, J Griffin, Rosleighan Pk, 6:15



Saturday

U-9 Boys Cup

Emo Utd v Gallen Utd, TBC , TBC; Clonaslee Utd v Frankford Utd, C Mc Fadden, Com Cen, 10:00; Mountmellick Utd v Kilbeggan SC Clarets, G Donogher, Conor Davis Pk, 10:30; Clara Tn v T&S United, J Scanlon, Stanley O Hara Pk, 10:30

U-9 Boys Shield

Abbeyleix Utd v Walsh Island, D Moran, Fr Breen Pk, 10:00; Kilbeggan SC Blues v Birr Tn, P Kearns, The Land Lake, 10:15; Abbeyleix Ath v Willow Pk, D Moran, Fr Breen Pk, 11:00

U-9 Boys Shield Pre Lim 1st Leg

St Aengus v Emo Celtic, P Pardy, Derrycanton, 10:00

U-10 Plate Group 1

Willow Pk v Gallen Utd, T Cormican, Willow Pk, 10:00; Mountmellick Utd v Mullingar Eagles, G Donogher, Conor Davis Pk, 11:30

U-10 Plate Group 2

Emo Celtic v Kilbeggan SC, TBC, Com Cen, TBC; Portumna Tn v Abbeyleix Ath, T Murtagh, Marian Pk, 11:30

U-10 Bowl Group 1

Mucklagh v Portlaoise Tn, B James, Charleville, 9:45; Mullingar Hawks v Birr Tn, R Mattews, Gainstown, 11:00; Clara Tn v T&S United, J Scanlon, Stanley O Hara Pk, 11:30

U-10 Bowl Group 2

Tullamore Tn v Frankford Utd, M Flanagan, Leah Victoria Pk, 10:00; Killeigh v Portlaoise Rvs, K Bryant, The Pond, 11:30

U-11 Boys Cup 1st Rd 1st Leg

Portlaoise AFC v Tullamore Tn, B Conlon, Rosleighan Pk, 10:00; Kilbeggan SC v Mullingar Kestrals, P Kearns, The Land Lake, 11:00

U-11 Boys Shield

Rahanine v Killeigh, D Tennison, Rochfordbridge, 10:00; Raharney Raptors v Rosenallis Town, M Murphy, Higginstown, 12:45; Raharney Raiders v T&S United, M Murphy, Higginstown, 1:30

U-11 Div 1 East

St Aengus v Clonaslee Utd, P Pardy, Derrycanton, 11:00; Tullamore Utd v Mountmellick Ath, M Flanagan, Leah Victoria Pk, 11:00; Killeigh Utd v Abbeyleix Ath, K Bryant, The Pond, 12:30

U-11 Div 1 West

Kinnegad Dragons v Clara Utd, J O Connor, Lagan Pk, 9:45; Kinnegad Titans v Willow Pk, J O Connor, Lagan Pk, 10:35

U-12 Div 1 East

Portlaoise Utd v Emo Utd, B Conlon, Rosleighan Pk, 10:45

U-12 Div 1 West

Mullingar Falcons v Kilbeggan SC, R Mattews, Gainstown, 9:45; Mullingar Kestrels v Frankford Utd, D Sweeney, Gainstown, 11:45

Midland U-13 Shield

Killeigh v Prosperous Utd, S Comerford, Ballinagar, 12:15

U-13 Major

Birr Tn v Kinnegad Colts, M Kelly, Frank O Connell Pk, 10:00; Kinnegad Lions v Tullamore Tn, J O Connor, Lagan Pk, 11:15

U-13 Premier

Portumna Tn v Mucklagh, S Fogarty, Marian Pk, 10:00

U-13 Div 2

Raharney Utd v Tullamore Utd, M Murphy, Higginstown, 10:00; Kilbeggan SC v Rahanine, P Kearns, The Land Lake, 12:15

Midland U-14 Cup

Naas A v Tullamore Tn, TBC, Naas A, TBC

Midland U-14 Plate

Portumna Tn v Kill/Alenwood, T Murtagh, Marian Pk, 12:30

U-14 Div 1 East

Tullamore Utd v St Aengus Utd, J Mc Crossan, Leah Victoria Pk, 1:00

U-14 Div 1 West

Birr Tn v Kinnegad Jnrs, M Kelly, Frank O Connell Pk, 11:15; Mullingar Lions v Gallen Utd, D Sweeney, Gainstown, 1:00

Midland U-15 Cup

Naas A v Portlaoise AFC, TBC, Naas A, TBC

Midland U-15 Shield

Naas White v Mullingar Tigers, TBC, Naas White, TBC; Rathangan v Killeigh, TBC, Rathangan, 12:30

U-15 Boys Sean (Ski) Lowry Cup 1st Rd 1st Leg

Raharney Utd v Willow Pk, M Murphy, Higginstown, 11:15; Tullamore Tn v Emo Celtic, J Mc Crossan, Leah Victoria Pk, 11:30; Abbeyleix Ath v St Francis, D Moran, Fr Breen Pk, 11:45

U-15 Boys Shield

Kilbeggan SC v East Galway Utd, M Buckley, The Land Lake, 10:00

U-15 Div 1

Portumna Tn v St Aengus, S Fogarty, Marian Pk, 10:45; Portlaoise B v Rahanine, B Conlon, Rosleighan Pk, 12:00; Clara Tn v Rosenallis, M Buckley, Stanley O Hara Pk, 1:15; U-16 Boys Lennon Cup : Tullamore Tn v Portlaoise AFC, J Mc Crossan, Leah Victoria Pk, 10:00; Clonaslee Utd v Mountmellick Utd, C Mc Fadden, Com Cen, 11:00; Rahanine v Willow Pk Celtic, D Tennison, Rochfordbridge, 11:00; Mullingar Ath v Gallen Utd, R Mattews, Gainstown, 11:45;

U-16 Div 1

Killeigh v St Francis, S Comerford, Ballinagar, 10:30; East Galway Utd v Kilbeggan SC, D Nagle, Kiltormer, 11:00; Willow Pk v T&S United, T Cormican, Willow Pk, 11:00; Mucklagh v Ballymahon, B James, Charleville, 11:15;

U-10/11 Girls

Killeigh v Hodson Bay, T Cunningham, The Pond, 9:45; Mucklagh v Hodson Bay Celtic, B James, Charleville , 10:30

U-12 Girls

Bealnamulla v Killeigh, D Kiernan, Bealnamulla, 11:00; Clara Tn v Kinnegad Jnrs, M Buckley, Stanley O Hara Pk, 12:00; Mucklagh v East Galway Utd, B James, Charleville, 12:45

U-14 Girls

Killeigh v Birr Tn, T Cunningham, The Pond, 12:00; Kinnegad Jnrs v Portlaoise AFC, J O Connor, Lagan Pk, 12:30; Killeigh Utd v Bealnamulla Utd, K Bryant, The Pond, 1:15

U-16 Girls Cup Semi 1st Leg

Real FA Swans v Bealnamulla, D Sweeney, Wilsons Hospital, 9:45

U-16 Girls

Banagher Utd v Bealnamulla Utd, R Bond, Middle Rd, 10:30;



RESULTS

U-8 West

Birr Tn 0 Mucklagh 0;

U-9 East

Walsh Island 0 T&S United 0; St Aengus 3 Emo Utd 6; Emo Celtic 0 Mountmellick Utd 2; Clonaslee Utd 2 Abbeyleix Utd 1

U-9 West

Kilbeggan SC Blues 0 Clara Tn 5

U-10 Plate Group 1

Willow Pk 1 Mountmellick Utd 1; Gallen Utd 4 Mullingar Eagles 2

U-10 Plate Group 2

Portumna Tn 3 Emo Celtic 5; Kilbeggan SC 1 Abbeyleix Ath 2

U-10 Bowl Group 1

T&S United 2 Mucklagh 4; Portlaoise Tn 0 Mullingar Hawks 4

U-10 Bowl Group 2

Frankford Utd 2 Banagher Utd 0

U-10 Central

Clara Tn 1 Killeigh 0

U-10 West

Tullamore Utd 4 Birr Tn 4

U-11 Boys Cup 1st Rd 1st Leg

Mountmellick Utd 3 Clara Tn 0; Abbeyleix Ath 5 Emo Celtic 1; Kilbeggan SC 0 Mullingar Kestrals 1

U-11 Boys Shield

Clonaslee Utd 0 St Aengus 0; Portlaoise Ath 0 Clara Utd 6; Kinnegad Titans 0 Birr Tn 1; Rahanine 4 Killeigh 0; Willow Pk 1 Tullamore Utd 1; Mountmellick Ath 0 Killeigh Utd 2

U-12 Major

Tullamore Tn 4 Abbeyleix 0

U-12 Div 1 East

Killeigh 8 Emo Utd 0; Portlaoise Utd 6 Mucklagh 0

U-12 Div 1 West

Banagher Town 2 Frankford Utd 1; Clara Tn 2 Kilbeggan SC 2; Kinnegad Jnrs 0 Mullingar Kestrels 2; Mullingar Falcons 3 Portumna Tn 1

SFAI Sketchers Regional U-13 Final

Naas AFC A1 4 Mullingar Ath 3

Midland U-13 Shield

Kinnegad Colts 5 Naas White 1

U-13 Major

Tullamore Tn 0 Portlaoise AFC 2; Mountmellick Utd 0 Killeigh 1; Portlaoise Utd 3 Abbeyleix Ath 0

U-13 Premier

Portumna Tn 3 Clara Tn 0; T&S United 3 Mullingar Tigers 1

U-13 Div 2

Tullamore Utd 3 Rahanine 0; Emo Celtic 4 Raharney Utd 4

Midland U-14 Cup

Clonaslee Utd 0 Kildare Tn 3

Midland U-14 Plate

Derry Rvs 1 Portlaoise AFC 1

U-14 Div 1 East

St Aengus 1 St Aengus Utd 1; Kilbeggan SC 2 Tullamore Utd 0

U-14 Div 1 West

Kinnegad Jnrs 3 Willow Pk 0; Mullingar Cubs 3 Birr Tn 1

Midland U-15 Cup

Willow Pk 1 Allenwood Cel 1; Emo Celtic 6 St Anthonys 1; Edenderry tn 5 Tullamore Tn 2

Midland U-15 Shield

Rosenallis 5 Suncroft 6

U-15 Major

Abbeyleix Ath 3 Raharney Utd 0

U-15 Div 1

Rahanine 5 St Aengus 2; Mullingar Cubs 1 East Galway Utd 4; Kilbeggan SC 1 Portlaoise B 1

SFAI Sketchers Regional U-16 Final

Tullamore Tn 6 Kildare Tn 0

Midland U-16 Cup

Gallen Utd 1 Naas A 2; Arlington 4 Portlaoise AFC 0

Midland U-16 Shield

T&S United 0 Monastrevin 3;

U-16 Div 1

Banagher Utd 3 Mucklagh 3; Killeigh 1 Willow Pk 4; Ballymahon 2 Birr Tn 3;

U-10/11 Girls

Killeigh 3 Tullamore 5; Mucklagh 4 Bealnamulla 0;

U-14 Girls

Mucklagh 4 Birr Tn 0; Killeigh 4 Portlaoise AFC 0

U-16 Girls Cup Semi 1st Leg

Mullingar Ath 2 Bealnamulla Utd 6

U-16 Girls Shield Semi Final

Birr Tn 3 Clara Tn 1; Banagher Utd 4 Killeigh Utd 3;

MSL NEWS

Skechers SFAI Regional Finals

Mixed fortunes for MSL team's on the under 13 final Mullingar Athletic lost out by the odd goal in seven versus Naas while in the Under 16 Tullamore Twn had a 6-0 win over Kildare Town. The goalscorers were Colm Lennard (2), Patrick Jonas, Morgan McDonagh, Dean McNamee and Kieran Egan.

Midweek Fixtures

Very important to text in results asap to keep League Table updated.

Subway Leinster Championship

Gainstown last Sunday saw last games versus NEC. Under 12 lost 2-3 and Under 13 won 2-0.