MSL Fixtures - Saturday, September 23

FIXTURES

MSL U-11 Major

Kilbeggan SC v Mullingar Eagles, T Cunningham, The Land Lake, 10:00; Tullamore Tn v Gallen Utd, M Flanagan, Leah Victoria Pk, 10:00; Mullingar Hawks v St Aengus, J Mc Crossan, Gainstown, 14:00.

MSL U-11 East

Portlaoise AFC v Mucklagh, B Conlon, Rosleighan Pk, 10:00; Portlaoise Rovers v Abbeyleix Ath, K Conroy, Rosleighan Pk, 10:00; T&S United v Mountmellick Ath, D Moran, Timahoe, 10:00; Clonaslee Utd v Killeigh FC, C McFadden, Com Cen, 10:00;

MSL U-11 West

Willow Pk v Mullingar Ath, J O Connor, Willow Pk, 10:00; Banagher Utd v Clara Tn, D Nagle, Middle Rd, 10:00; Tullamore Utd v Portumna Tn, M Flanagan, Leah Victoria Pk, 11:00; Kinnegad Juns v Birr Town, R Tkaczyk, Lagan Pk, 11:15

MSL U-12 Major

Mountmellick Utd v Kilbeggan SC, G Donogher, Conor Davis Pk, 10:00; Emo Celtic v Tullamore Tn, M Lee, Com Cen, 10:00; Portlaoise AFC v Mullingar Eagles, K Conroy, Rosleighan Pk, 01:00; T&S United v Clara Tn, D Moran, Timahoe, 10:45; Mullingar Kestrels v Portumna Tn, M Buckley, Gainstown, 12:15.

MSL U-12 East

Clara Utd v Killeigh Utd, T Cormican, Stanley O Hara Pk, 09:45; Tullamore Utd v Abbeyleix Ath, J Scanlon, Leah Victoria Pk, 10:00; Portlaoise Utd v Kinnegad Dragons, K Conroy, Rosleighan Pk, 10:45; Killeigh FC v Rosenallis AFC, K Bryant, The Pond, 10:00.

MSL U-12 West

Kinnegad Titans v Mgar Hawks, R Tkaczyk, Lagan Pk, 10:00; Birr Tn v Raharney Raptors, TBC, Frank O Connell Pk, 11:45; Banagher Utd v Raharney Raiders, D Nagle, Middle Rd, 12:15.

MSL U-13 Major

Mullingar Ath v Mullingar Falcons, M Buckley, Gainstown, 09:45; Portumna Tn v Kilbeggan SC, S Fogarty, Marian Pk, 10:00; Birr Tn v Tullamore Town, TBC, Frank O Connell Pk, 10:30; Killeigh v Mountmellick Utd, K Bryant, The Pond, 11:15; Emo Celtic v St Aengus, M Lee, Com Cen, 11:15.

MSL U-13 East

Portlaoise AFC v Rosenallis, B Conlon, Rosleighan Pk, 10:45; T&S United v Killeigh, D Moran, Timahoe, 12:00; Portlaoise Utd v Abbeyleix Ath, K Conroy, Rosleighan Pk, 12:00.

MSL U-13 West

Tullamore Utd v Clara Tn, J Scanlon, Leah Victoria Pk, 11:15; Mullingar Kestrals v Kinnegad, J Mc Crossan, Gainstown, 12:45.

MSL U-14 Major

Abbeyleix Ath v Killeigh, P Pardy, Fr Breen Pk, 10:45; Portumna Tn v Kinnegad Jnrs, S Fogarty, Marian Pk, 11:15; Tullamore Tn v Portlaoise Utd, B James, Leah Victoria Pk 11:15; T&S United v Mullingar Ath, D Moran, Timahoe, 13:15.

MSL U-14 East

Tullamore Utd v Clara Tn, B James, Com Cen, 10:00; Mucklagh v Portlaoise AFC, D Tennison, Charleville Castle, TBC; Mountmellick Utd v Emo Celtic, G Donogher, Conor Davis Pk, 11:15.

MSL U-14 West

Grange Utd v Kilbeggan SC, Paul Malone, Grange, Mullingar, 10:00; Raharney Utd v Gallen Utd, N Dempsey, Higginstown, 11:30; Mullingar Tigers v Mullingar Pumas, J Mc Crossan, Gainstown, 11:30; Rahanine v Birr Tn, R Tkaczyk, Rochfordbridge, 12:30.

MSL U-15 East

Clonaslee Utd v Portlaoise AFC, C Mc Fadden, Com Cen, 11:00; Emo Celtic v Rosenallis, OFF, Com Cen, OFF; Mountmellick Utd v Portlaoise Utd, G Donogher, Conor Davis Pk, 12:30.

MSL U-15 Central

Birr Town v Kilbeggan SC, TBC, Frank O’Connell Pk, TBC; Raharney Utd v Mucklagh, N Dempsey, Higginstown, 10:00; Mullingar Cougars v Killeigh, M Buckley, Gainstown, 11:00; Tullamore Tn v Mullingar Lions, B James, Leah Victoria Pk, 12:30.

MSL U-15 West

Willow Pk v Birr Tn, J O Connor, Willow Pk, 11:00.

MSL U-16 East

Kilbeggan SC v Portlaoise Rovers, T Cunningham, The Land Lake, 11:00; Clara Tn v Rosenallis, OFF, Stanley O Hara Pk, OFF; Portlaoise AFC v Abbeyleix Ath, B Conlon, Rosleighan Pk, 12:00; Killeigh v Emo Celtic, K Bryant, The Pond, 12:30.

MSL U-16 West

Gallen Utd v East Galway, TBC, Brosna Press Pk, TBC; Banagher Utd v Mullingar Ath, D Nagle, Middle Rd, 10:45; Birr Tn v Mullingar Cubs, M Kelly, Frank O Connell Pk, 11:00.

MSL U-14

Athlone Tn v Birr Tn, D Kiernan, Athlone Town Stadium, 10:00; Bealnamulla v Mucklagh, OFF, Bealnamulla, OFF; Tullamore v East Galway Utd, M Flanagan, Leah Victoria Pk, 12:00; Clara Tn v Killeigh, T Cormican, Stanley O Hara Pk, 12:30; Portlaoise AFC v Mullingar Ath, K Conroy, Rosleighan Pk, 13:15.

MSL U-16 Girls

Killeigh v Clara Tn, K Bryant, The Pond, 09:45; Bealnamulla v Birr Tn, B Kelly, Bealnamulla, 11:15; Athlone Tn v Real FA Swans, D Kiernan, Athlone Town Stadium, 11:15.

FAI U-14s Cup

Sallins Celtic v Bealnamula, Local, Sallins, TBC.



MSL U-10/11

Bealnamulla v Banagher Utd, B Kelly, Bealnamulla, 10:15; Killeigh FC v Hodson Bay, TBC, The Pond, TBC; Kiinnegad Jrs v Kilbeggan, TBC, Lagan Pk, TBC.

RESULTS



U-10 East

Abbeyleix Athletic 2 Emo Celtic 1; Portlaoise Rvrs 2 Abbeyleix Utd 0; Mountmellick Utd 2 Portlaoise AFC 0; St Aengus 1 T& S Utd 5

U-10 West

Frankford Utd 2 Birr Twn 0; Willow Pk 1 Banagher Utd 0; Portumna Twn 0 Mullingar Athletic 3; Mullingar Lions 3 Kilbeggan SC 1

U-10 Central

Tullamore Twn 5 Killeigh 0; Rosenallis 5 Tullamore Utd 0; Clara Twn 5 Portlaoise Town 0

U-11 Major

Emo Celtic 1 St Aengus 1; Mountmellick Utd 4 Tullamore Twn 0; Mullingar Eagles 1 Mullingar Hawks 0; Willow Pk 4 Kilbeggan SC 1

U-11 East

T&S Utd 1 Portlaoise AFC 3; Portlaoise Rovers 5 Mucklagh 1

U-11 West

Gallen Celtic 1 Clara Twn 3

U-12 Major

Kilbeggan SC 4 Portlaoise AFC 6

U-12 East

Portlaoise Utd 0 Rosenallis 4; Clara Utd 1 Kinnegad Dragons 3

U-12 West

Raharney Raptors 0 Banagher Utd 4; Raharney Raiders 2 Rahanie 0

U-13 Major

Tullamore Twn 1 Mullingar Athletic 3; Kilbeggan SC 0 Killeigh 5; St Aengus 0 Portumna Twn 3; Mullingar Falcons 3 Emo Celtic 1

U-13 East

Portlaoise AFC 3 T& S Utd 0

U-13 West

Gallen Utd 5 Kinnegad Jnrs 2; Frankford Utd 5 Mullingar Kestrals 2

U-14 Major

Portumna Twn 0 Portlaoise Utd 5; Tullamore Twn 3 T & S Utd 2

U-14 East

Mucklagh 2 Clara Twn 6

U-14 West

Kilbeggan SC 0 Birr Twn 5; GallenUtd 2 Mullingar Pumas 2

U-15 East

Emo Celtic 2 Portlaoise AFC 6

U-15 Central

Tullamore Twn 4 Mucklagh 1

U-15 West

Willow Pk 1 St Josephs 0

U-16 East

Rosenallis 1 Emo Celtic 5

SFAI Skechers Cup U-12

Abbeyleix Athletic 2 BBC Utd 3; Kinnegad Jnrs B 2 Arlington 4; Mullingar Athletic 3 Kynog 0; Birr Twn 3 Tallaght Twn 2; Caragh Celtic 0 Tullamore Twn 3; Clara Twn 3 Kildare Town 0

SFAI Skechers Cup U-14

Portumna Twn 3 Knockmitten 0

SFAI Skechers Cup U-15

Birr Twn 3 Monasterevin 1; Mullingar Athletic B 3 Wicklow Rvrs 1

SFAI Skechers Cup U-16

Naas B 0 Kilbeggan SC 3; Portlaoise AFC 6 Bridge Utd 1; Abbeyleix Athletic 3 Esker Celtic 0; St Francis 5 Templeogue 0; Kildare Town 4 Tullamore Twn 1

U-11 Girls

Hodson Bay 4 Bealnamulla 0

U-12 Girls

Tullamore Twn 0 Bealnamulla 3; Killeigh 1 Clara Twn 3; Kinnegad Jnrs 1 Mucklagh 4

U-14 Girls

Clara Twn 2 Portlaoise AFC 2; East Galway Utd 0 Killeigh 5; Tullamore Twn 1 Athlone Twn 5

U-16 Girls

Banagher Utd 5 Kinnegad Jnrs 0; Clara Twn 2 Bealnamulla 0