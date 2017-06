Laois Fleadh Cheoil Results 2017

Laois Fleadh Results 2017 from Camross

Fiddle - Veidhlín, Faoi 12, 1 James O'Mahny CCÉ, Portarlington, 2 Laura Scott CCÉ, Camross, 3 Mary Jo Faherty CCÉ, Portarlington

Fiddle - Veidhlín, 12-15: 1 Ciara Faherty CCÉ, Portarlington, 2 Darragh Ryan Cill Chabhán

3 Rec Conall O Cnaimhin CCÉ, Camross

Fidil - Veidhlín, 15-18: 1 Naoise Kettl CCÉ, Spink, 2 Kate MacDonald CCÉ, Portarlington, 3 Eimear O'Loughlin CCÉ, Portarlington

Fidil - Veidhlín, O18: 1 Maire Ní Domhaill CCÉ, Portarlington

Button Accordion - Boscal Ceoil, Faoi 12: 1 Fionn Connolly CCÉ, Portarlington, 2 Declan McGee CCÉ, Portarlington, 3 Rec Aoibhínn Ní Dhaltúin CCÉ, Port Laoise

Button Accordion - Bosca Ceoil, 12-15: 1 Conall O Cnaimhin CCÉ, Camross, 2 Senan Barrett CCÉ, Clonaslee, 3 Sean O'Neill CCÉ, Portarlington

Button Accordion - Bosca Ceoil, 15-18: 1 Diarmuid Faherty CCÉ, Portarlington, 2 Nollaig Mac An Ghaill CCÉ, Port Laoise, 3 Rec Roisin Ni Mhurchu CCÉ, Camross

Flute - Feadóg Mhór, Faoi 12,: 1 Tara Ni Lab CCÉ, Spink, 3 Rec Daniel Aylward CCÉ, Spink

Flute - Feadóg Mhór, 12-15: 1 Tara Ni Fhathaigh CCÉ, Ratheniska, 2 Clíona Dowling McDonald CCÉ, Spink, 3 Roisin Cunningham CCÉ, Camross



Flute - Feadóg Mhór, 15-18: 1 David Vesey CCÉ, Spink, 2 Conchubhair Mac Thomas CCÉ, Camross, 3 Rec Katie Scully CCÉ, Camross

Whistle - Feadóg, Faoi 12: 1 Daniel Aylward CCÉ, Spink,

2 Caoimhe Cuddy CCE Camross, 3 Rec Aoibhínn Ní Dhaltúin CCÉ, Port Laoise

Whistle - Feadóg, 12-15: 1 Clíona Dowling McDonald CCÉ, Spink, 2 Maeve Scott CCÉ, Camross, 3 Rec Roisin Cunningham CCÉ, Camross

Whistle - Feadóg 15-18: 1 Ciara Mackessy CCÉ, Camross, 2 Caoimhe Ni Labhrai CCÉ, Camross, 3 Rec David Vesey CCÉ, Spink

Whistle - Feadog, Faoi 9: 1 Taidhg Ó Daltúin CCÉ Port Laoise, 2 Aoife Ni Cinneide CCE Camross, 3 Ella Hannon Moss CCE Port Laoise

Concertina - Consairtín, Faoi 12: 1 Lúsaí Ni Riain Cill Chabhán,

2 Alanna Barrett CCÉ, Clonaslee, 3 Rec Lucy Cahill CCÉ, Spink

Concertina - Consairtín, 12-15: 1 Maeve Scott CCÉ, Camross, 2 Siobhan Cunningham CCÉ, Camross, 3 Rec Éabha Dowling McDonald CCÉ, Spink

Concertina - Consairtín, 15-18: 1 Caoimhe Ni Labhrai CCÉ, Camross, 2 Roisin Ni Mhurchu CCÉ, Camross, 3 Rec Neamh O'Connor CCÉ, Port Laoise

Uilleann Pipes - Píb Uilleann: Faoi 12 : 1 Daniel Aylward CCÉ, Spink

Uilleann Pipes - Píb Uilleann 12-15: 1 Fiadh Ni Ghiolla Padraig CCÉ, Portarlington, 2 Kurt Ó Duinnín Cearúill CCÉ, Port Laoise

Uilleann Pipes - Píb Uilleann, 12-15: 1 Alain Ó Cearúil CCÉ, Port Laoise, Uilleann Pipes - Píb Uilleann, 15-18: 1 Conchubhair Mac Thomas CCÉ, Camross

Harp - Cruit, Faoi 12: 1 Nell Kettle CCÉ, Spink, 2 Laura Scott CCÉ, Camross, 3 Aine Delaney CCE, Port Laoise

Harp - Cruit, 12-15: 1 Aoibhe Kettle CCÉ, Spink, 2 Maeve Scott CCÉ, Camross, 3 Cillain Moran CCÉ Portarlington

Harp - Cruit, 15-18: 1 Sadhbh Ni Riain, Cill Chabhán, 2 Molly Donnery CCÉ, Camross, 3 Aoife Flynn CCÉ Port Laoise

Harp - Cruit, O18: 1 Clare Faherty CCÉ Portarlington,

Banjo - Bainseo, Faoi 12: 1 Simon Groarke CCÉ, Camross, 2 Ava Guilfoyle CCÉ, Camross, 3 Rec Liam Cunningham CCE Camross

Banjo - Bainseo, 12-15: 1 Ciara Faherty CCÉ, Portarlington, 2 Tiernan Morris CCÉ, Portarlington, 3 Rec Darragh Ryan Cill Chabhán

Banjo - Bainseo, 15-18: 1 Mark Vesey CCÉ, Spink, 2 David Scott CCÉ, Camross, 3 Rec Peter Bennett CCÉ, Camross

Banjo - Bainseo, O18: 1 Aaron Mackessy CCÉ, Camross, 2 Gerard Doheny CCÉ, Ratheniska



Mandolin, Faoi 12: 1 Liam Cunningham CCÉ, Camross, 2 Tadgh Gilligan CCÉ, Camross, 3 Rec Oisin Gilligan CCÉ, Camross

Mandolin, 12-15: 1 Ciara Faherty CCÉ, Portarlington,

Mandolin, 15-18: 1 Mark Vesey CCÉ, Spink, 2 Peter Bennett CCÉ, Camross, 3 Rec Rachael Bonham CCÉ, Spink

Piano, 15-18: 1 David Vesey CCÉ, Spink, 2 Peter Bennett CCÉ, Camross

Piano, O18: 1 Clare Faherty CCÉ, Portarlington

Melodeon, Faoi 12: 1 Fionn Connoly CCÉ, Portarlington,

Melodeon, 1 2-15: 1 Aibhlinn Doheny Ratheniska, 2 Conall O Cnaimhin CCÉ, Camross

Melodeon, 15-18: 1 Diarmuid Faherty CCÉ, Portarlington, 2 Roisin Dohney CCÉ, Ratheniska

Melodeon, O18: 1 Clare Faherty CCÉ, Portarlington



Miscellaneous - Rogha Ghléas, Faoi 12: 1 Ailíse Dowling McDonald - Flute in Key of F CCÉ, Spink

Miscellaneous - Rogha Ghléas, 12-15: 1 Ciara Faherty Viola CCÉ, Portarlington, 2 Clíona Dowling McDonald - Flute in Key of F CCÉ, Spink

Miscellaneous - Rogha Ghléas, 15-18: 1 David Vesey - Flute in Key of F CCÉ, Spink, 2 Mark Vesey - Tenor Guitar CCÉ, Spink, 3 Rec Conchúr De Faoite, Cill Chabhán

Miscellaneous - Rogha Ghléas, O18: 1 Aaron Mackessy Tenor Guitar CCÉ, Camross

Tionlacan – Accompaniment, Faoi 12: 1 Eva May Fingleton - Piano CCÉ, Spink, 2 Olivia Penfold - Piano CCÉ, Spink

Tionlacan – Accompaniment, 12 - 15: 1 Erin Lalor, Piano CCÉ, Port Laoise

Tionlacan – Accompaniment, 15 - 18: 1 Piano CCÉ, Portarlington, 2 David Bell - Piano, CCÉ, pink

Tionlacan – Accompaniment, O18: 1 Clare Faherty CCÉ, Portarlington

Bodhrán, Faoi 12: 1 Taidhg Ó Daltúin CCÉ Port Laoise, 2 Holly Sheeran CCÉ, Port Laoise, 3 Rec Tom White CCÉ, Port Laoise

Bodhrán, 12-15: 1 Aedin Ni Labhrai CCÉ, Camross, 2 Dylan John White CCÉ, Port Laoise, 3 Rec Éamon Dollard CCÉ, Port Laoise

Bodhran, 15-18: 1 Conchubhair Mac Thomas CCÉ, Camross, 2 Isobel Donnery CCÉ, Camross, 3 Rec Sarah Bennett CCÉ, Port Laoise

Bodhran, O18: 1 Joe Cahill CCÉ, Spink

Céilí Band Drums - Drumaí Céilí, Faoi 12: 1 Taidhg Ó Daltúin CCÉ, Port Laoise, 2 Liam Cunningham, CCÉ, Camross

Céilí Band Drums - Drumaí Céilí, 12-15: 1 Conall O Cnaimhin CCÉ, Camross, 2 Dylan John White CCÉ, Port Laoise, 3 Rec Aibhlinn Doheny, Ratheniska

Céilí Band Drums - Drumaí Céilí, 15-18: 1 Diarmuid Faherty CCÉ, Portarlington, 2 Nollaig Mac An Ghaill CCÉ, Port Laoise, 3 Rec Sarah Bennett CCÉ, Port Laoise

Fiddle Slow Airs - Foinn Mhalla Veidhlín, Faoi 12: 1 Mary Jo Faherty CCÉ, Portarlington, 2 Clíodhna McGowan CCÉ, Spink

Fiddle Slow Airs - Foinn Mhalla Veidhlín, 12-15: 1 Ciara Faherty CCÉ, Portarlington, 2 Aoibhe Kettle CCÉ, Spink, 3 Rec Fiadh Ni Ghiolla Padraig CCÉ, Portarlington

Fiddle Slow Airs - Foinn Mhalla Veidhlín, 15-18: 1 Naoise Kettle CCÉ, Spink

Fiddle Slow Airs - Foinn Mhalla Veidhlín, O18: 1 Maire Ni Dhomhnaill CCÉ, Portarlington

Foinn Mhalla, Píb Uilleann – Uilleann Pipes Slow Airs , Faoi 12: 1 Daniel Aylward CCÉ, Spink

Foinn Mhalla, Píb Uilleann – Uilleann Pipes Slow Airs , 12 - 15: 1 Kurt Ó Duinnín Cearúill, CCÉ, Port Laoise, 2 Fiadh Ni Ghiolla Padraig CCÉ, Portarlington

Foinn Mhalla, Píb Uilleann – Uilleann Pipes Slow Airs , 15 - 18: 1 Alain Ó Cearúil CCÉ, Port Laoise, 2 Conchubhair Mac Thomas CCÉ, Camross

Flute Slow Airs - Foinn Mhalla Feadóg Mhór, Faoi 12: 1 Daniel Aylward CCÉ, Spink, 2 Tara Ni Labhrai CCÉ, Camross ,3 Rec Eden Penfold CCÉ, Spink

Flute Slow Airs - Foinn Mhalla Feadóg Mhór, 12-15: 1 Clíona Dowling McDonald CCÉ, Spink, 2 Tara Ni Fhathaigh CCÉ, Ratheniska, 3 Roisín Cunningham CCÉ, Camross

Flute Slow Airs - Foinn Mhalla Feadóg Mhór, 15-18: 1 Conchubhair Mac Thomas CCÉ, Camross, 2 Rachael Bonham CCÉ, Spink, 3 Katie Scully CCÉ, Camross



Whistle Slow Airs - Foinn Mhalla Feadóg, Faoi 12: 1 Lucy Donnery CCÉ, Camross, 2 Aoibhínn Ní Dhaltúin CCÉ, Port Laoise, 3 tie - Daniel Aylward CCÉ, Spink & Emma Jane Cuddy CCE Camross

Whistle Slow Airs - Foinn Mhalla Feadóg, 12-15: 1 Tara Ni Fhathaigh CCÉ Ratheniska, 2 Clíona Dowling McDonald CCÉ, Spink, 3 rec Roisin Cunningham CCÉ, Camross

Whistle Slow Airs - Foinn Mhalla Feadóg, 15-18: 1 David Vesey CCÉ, Spink,

2 Conchubhair Mac Thomas CCÉ, Camross, 3 Caoimhe Ni Labhrai CCÉ, Camross

Harp Slow Airs - Foinn Mhalla Cruit Faoi 12: 1 Nell Kettle CCÉ, Spink, 2 Mary Jo Faherty CCÉ, Portarlington

Harp Slow Airs - Foinn Mhalla Cruit, 12-15: 1 Aoibhe Kettle CCÉ, Spink , 2 Cillian Moran CCÉ, Portarlington, 3 Rec Éabha Dowling McDonald CCÉ, Spink

Harp Slow Airs - Foinn Mhalla Cruit, 15-18: 1 Molly Donnery CCÉ, Camross

Harp Slow Airs - Foinn Mhalla Cruit, O18: 1 Clare Faherty CCÉ, Portarlington

Duets - Ceol Beirte, Faoi 12: 1 Fionn Connoly - Button accordion / Mary Jo Faherty - Fiddle CCÉ, Portarlington, 2 Lucy Cahill - Concertina, Eden Penfold - Flute CCÉ, Spink, 3 Rec Jane Ramsbottom Accordian; Clare Ramsbottom Fiddle CCÉ, Ratheniska

Duets - Ceol Beirte, 12-15: 1 Maeve Scott Concertina, Ellen Scott Fiddle. CCÉ, Camross, 2 Siobhan Cunningham Concertina, Roisin Cunningham CCÉ, Camross, 3 Rec Senan Barrett Button Accordian /Amy Cosgrove Fiddle CCÉ, Clonaslee

Duets - Ceol Beirte, 15-18: 1 Mark Vesey - button accordion, Naoise Kettle - fiddle CCÉ, Spink, 2 Eimear Ni Mhurchu Fiddle, Roisin Ni Mhurchu Concertina CCÉ, Camross, 3 Rec Sionan O' Soirteil concertina; Tara Ni Fathaigh Flute CCÉ, Ratheniska

Duets - Ceol Beirte, O18: 1 Aaron Mackessy Banjo, Ciara Mackessy Concertina CCÉ, Camross

Trio - Ceol Trír, Faoi 12: 1 Lucy Cahill - Concertina, Eden Penfold - Flute, Clíona McGowan - Fiddle CCÉ, Spink, 2 Shannon Ni Ghiollaphoil Flute, Oisin Gilligan Mandolin, Aoife Kennedy Tin Whistle CCÉ, Camross

Trio - Ceol Trír, 12-15: 1 Aoibhe Kettle - Fiddle, Clíona Dowling McDonald - Flute, Éabha Dowling McDonald - Concertina CCÉ, Spink, 2 Sean O'Neill - Button accordion / Tiernan Morris - Banjo / Sophie Gillen - Fiddle CCÉ, Portarlington, 3 Rec Darragh Ó Riain Bainseo/ Ciarán Mac Cathmhaoil Fliúit/ Deaglán De Faoite Bosca Ceoil Cill Chabhán

Trio - Ceol Trír, 15-18: 1 Mark Vesey - banjo, Naoise Kettle - fiddle, David Vesey - flute CCÉ, Spink, 2 David Scott Banjo, Maeve Scott Concertina, Ellen Scott Fiddle. CCÉ, Camross

Céili Band - Buíon Cheoil Chéilí, Faoi 12: 1 Buaile Beg Céilí Band CCÉ, Spink

2 The James Fitzmaurice CCÉ, Port Laoise, 3 Corrig CCÉ, Portarlington

Céili Band - Buíon Cheoil Chéilí, 12-15: 1 Roscarrig CCÉ, Portarlington, 2 Knockardagur Céilí Band CCÉ, Spink, 3 The James Fintan Lalor CCÉ, Port Laoise

Céilí Band - Buíon Cheoil Chéilí, 15-18: 1 Timpeall Cnoc Céilí Band CCÉ, Spink, 2 St Fergals CCÉ, Camross, 3 Rec Cull na Carraig CCÉ, Ratheniska

Grúpaí Cheoil, Faoi 12: 1 Ceoltóirí an Dóchas CCÉ, Port Laoise, 2 Cairdeas Cairde Seán Ryan Cill Chabhán, 3 The Green Mill CCÉ, Port Laoise

Grúpaí Cheoil, 12-15: 1 Cairdeas Cairde Seán Ryan, Cill Chabhán , 2 Binneas an Chnoic Grupa Cheoil, CCÉ, Spink, 3 The Green Mill CCÉ, Port Laoise

Grúpaí Cheoil, 15-18: 1 Cairdeas Cairde Seán Ryan, Cill Chabhán, 2 Ceoltóirí Owen Beg Grupa Cheoil CCÉ, Spink, 3 Rec St Fergals CCÉ, Camross

Grúpaí Cheoil, O18: 1 Laochra Spink Grupa Cheoil CCÉ, Spink, 2 Round Tower CCÉ, Ratheniska

Songs in Irish (Ladies) - Amhráin Ghaeilge (Mná), Faoi 12: 1 Aoibhínn Ní Dhaltúin CCÉ, Port Laoise 2 Clíodhna McGowan CCÉ, Spink



Songs in Irish (Ladies) - Amhráin Ghaeilge (Mná), 12-15: 1 Tara Ni Fhathaigh CCÉ, Ratheniska, 2 Eimear Ni Mhurchu CCÉ, Camross , 3 Rec Éabha Dowling McDonald, CCÉ, Spink

Songs in Irish (Ladies) - Amhráin Ghaeilge (Mná), 15-18: 1 Molly Donnery CCÉ, Camross

Songs in English (Ladies) - Amhráin Bhéarla (Mná), Faoi 12: 1 Laura Scott CCÉ, Camross, 2 Colleen Lalor CCÉ, Port Laoise, 3 Edel Ni Conbhaí CCÉ, Clonaslee

Songs in English (Ladies) - Amhráin Bhéarla (Mná), 12-15: 1 Fiadh Ni Ghiolla Padraig CCÉ, Portarlington, 2 Eimear Ni Mhurchu CCÉ, Camross, 3 Ellen Scott CCÉ, Camross

Songs in English (Ladies) - Amhráin Bhéarla (Mná), 15-18: 1 Molly Donnery CCÉ, Camross, 2 Margaret Houlihan CCÉ, Camross, 3 Rec Katie Scully CCÉ, Camross

Songs in English (Men) - Amhráin Bhéarla (Fír), Faoi 12: 1 Taidhg Ó Daltúin CCÉ Port Laoise,

Songs in English (Men) - Amhráin Bhéarla (Fír), O18: 1 John Daly CCÉ, Port Laoise

Lilting - Portaireacht, 15-18: 1 Katie Scully CCÉ, Camross,

Newly Composed Songs in English - Amhráin Nua Cheaptha, Aon Aois/Any Age: 1 Mary Conway CCÉ, Clonaslee

Newly Composed Tune - Píosa Nua Cheaptha, Aoin Aois/Any Age: 1 Aoibhe Kettle CCÉ, Spink, 2 Clíona Dowling McDonald CCÉ, Spink, 3 Rec Naoise Kettle CCÉ, Spink

Hand Céilí Dancing, Ladies , Faoi 12: 1 Cul na Carraig; Hannah Guinan, Orla Harding, Emma Killeen, Aoife Gorman, Alison Dalton, Rachel Moore, Keira Gorman, Kate Sheridan. Subs Tia Buggy Keane, Aine Kiernan CCÉ, Ratheniska

Céilí Dancing 4 Hand Ladies, Faoi 12; 1 Suimhneas; Hannah Guinan, Orla Harding, Emma Killeen, Aoife Gorman. Subs: Tia Buggy Keane, Aine Kiernan CCÉ, Ratheniska, 2 Spraoi: Alison Dalton, Rachel Moore, Keira Gorman, Kate Sheridan. Subs: Tia Buggy Keane, Aine Kiernan CCÉ, Ratheniska

Céilí Dancing 4 Hand Ladies, 12 - 15: 1 Aisling: Amy Doyle, Grainne McCaul, Eva Keyes, Aoife O'Driscoll. Sub: Hannah Guinan CCÉ, Ratheniska

Céilí Dancing 4 Hand Mixed, Faoi 12: 1 Sonas: Orla Harding, Ross Harding, Emma Killeen, Aoife Gorman. Subs: Tia Buggy Keane, Aine Kiernan CCÉ, Ratheniska



Set Dancing Ladies, Faoi 12: 1 Ceola Danne, Eva Carroll, Lana Dunphy, Holly Cuddy, Chloe Conroy, Ava Guilfoyle, Ciara Kennedy, Ciara Peavoy, CCE Roundwood Gaels, 2 Tori Delaney, Cassie Delaney, Kathyrn Sheeran, Grace Bennett, Louise Bergin, Erin Walsh, Jessica Cooper, Jane Lalor CCÉ, Camross

Set Dancing Ladies, 15 - 18: 1 Patricia Lalor, Fianna Byrne, Caoimhe Delaney, Caoimhe Ryan, Aimee Collier, Claire Abbott, Roisin Murphy, Christen Keenan CCÉ, Camross

Set Dancing Mixed, Faoi 12: 1 Lana Dunphy, Chloe Conway, Ciara Kennedy, Ceola Danne, Tadgh Gilligan, Tomog Phelan, Ciara Pevoy, Oisin Gilligan CCÉ, Camross

Half Set, Mixed , O18: 1 Ballyroan Half Set: Brendan Reilly, Deirdre McQuaile, Paddy Martin, Betty Dunne, Sub Kathleen Martin CCÉ, Spink

Half Set, Mixed , U18: 1 Meath Half Set: Trevor Abbott, Tadgh Gilligan, Lana Dunphy, Caoimhe Delaney CCÉ, Camross

Comhrá Gaeilge, 9 - 11: 1 Eimear Ní Fhaoláin CCÉ, Port Laoise

Comhrá Gaeilge, 11 - 13: 1 Deirbhile Ní Chodlatáin-Fhionnghaill CCÉ, Mointeach Mílic

Comhrá Gaeilge, 13 - 15: 1 Michael Gill CCÉ, Portarlington

Comhrá Gaeilge, 13 - 15: 1 Aoíbhe Ní Chodlatáin-Lachtna CCÉ, Mointeach Mílic

Comhrá Gaeilge, 15 - 18: 1 Dúána Ní Chodlatáin-Lachtna CCÉ, Mointeach Mílic

Comhrá Gaeilge, 15 - 18: 1 Líadan Ní Chodlatáin-Fhionnghail CCÉ, Mointeach Mílic

Story Telling - English - U12: 1 Aoife Cunningham CCÉ, Camross

Story Telling - English - 12 - 15: 1 Éabha Dowling McDonald CCÉ, Spink

Story Telling - English - Over 18: 1 Michael Lynch CCÉ, Spink

Story Telling - in Irish - Over 18: 1 Michael Lynch CCÉ, Spink