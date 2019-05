FOURTH COUNT RESULT - Laois local election fourth count Borris-in-Ossory/Mountmellick #LE19 - following the redistribution of Declan Good's votes (554)

Conor Bergin - Fine Gael - 962

Paddy Bracken - Fianna Fáil - 1,565

Ollie Clooney- Non-party - 1,161

Fergal Conroy - Fine Gael - 621

David Goodwin - Fine Gael - 916

Lorna Holohan Garry - Sinn Féin - 790

James Kelly - Non-party - 1,629

John King - Fine Gael - 1,261

Seamús McDonald - Fianna Fáil - 1,332

NO CANDIDATE REACHED QUOTA - FERGAL CONROY'S 621 VOTES TO BE DISTRIBUTED

