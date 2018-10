LAOIS SHC - The full list of scoring stats from the 2018 Laois Senior Hurling Championship

The curtain is now down on the 2018 Laois SHC, and we've been keeping track of every team's top scorers and scoring records throughout the competition.

Now he have compiled them all into one handy list, which probably isn't that handy, and it's definitely not short! Stick on the kettle, grab a hang sangwich, and sit down and run the risk of an RSI injury on your thumb as you flick through the stats below.

Before you get going though, here are a few scoring feats of note from the competition

- Mark Kavanagh was the top scorer with a total of 3-50 in six games. That's an average of 9.83 points per game, but because we're incredibly generous, we'll round it up to 10. PJ Scully averaged exactly ten points per game.

- PJ Scully and Mark Kavanagh share the title of 'Most Scored in a Single Game', with fourteen points. Scully scored 1-11 against Ballinakill in the group stages, Kavanagh scored 2-8 against Abbeyleix in the quarter-final.

- Mark Dowling was the top goalscorer with 4. Mark Kavanagh, PJ Scully, Stephen Maher, James Ryan and Eamon Jackman all got 3.

- Mark Kavanagh was the only player to register a score in all possible ways - from play, from frees, from a 65, from a sideline cut, and from a penalty. Remarkably, he achieved all of that in the first half of the game with Abbeyleix.

- Rathdowney-Errill scored the most in a single game, hitting a total of 38 points twice - 4-26 against Castletown Gaels and 5-23 against Abbeyleix

- Ballinakill v Abbeyleix in Round 1 was the only game in the competition not to produce a goal, it finished 0-21 to 0-14.

For more details, scroll down.

-----------------------------------------

LAOIS SHC SCORING STATS 2018

-----------------------------------------

Club by Club Scorers

Abbeyleix

Rd 1 v Ballinakill (L 0-21 to 0-14): Eoghan Fennelly 0-9 (0-8 frees, 0-1 65), Enda Rowland 0-2 (frees), Eoin Reilly (free), Dayne Peacock, Rory Dunne 0-1 each.

Rd 2 v Borris-Kilcotton (L 1-21 to 0-20): Eoghan Fennelly 0-8 (0-7 frees), Enda Rowland 0-6 (frees), Rory McEvoy 0-3, Ciaran Carroll 0-2, Dayne Peacock 0-1.

Rd 3 v Ballyfin Gaels (W 2-15 to 1-16): Eoghan Fennelly 1-5 (0-3 frees), Eoin Reilly 1-4, Enda Rowland (frees) and Steven Reilly 0-2 each, Dayne Peacock and Rory McEvoy 0-1 each.

QF v Rathdowney-Errill (L 5-23 to 0-9): Eoghan Fennelly 0-6 (0-4 frees), Dayne Peacock, Ciaran Carroll, Conor Bergin 0-1 each.

---

Eoghan Fennelly 1-28 (0-22 frees, 0-1 65)

Enda Rowland 0-10 (0-10 frees)

Eoin Reilly 1-5 (0-1 free)

Rory McEvoy 0-4

Dayne Peacock 0-4

Ciaran Carroll 0-3

Steven Reilly 0-2

Conor Dunne 0-1

Rory Dunne 0-1

Ballinakill

Rd 1 v Abbeyleix (W 0-21 to 0-14): Eamon Jackman 0-9 (0-7 frees), Cha Dwyer 0-4, Eddie Dwyer, Seamus Fitzpatrick 0-3 each, Adam Kenna, Brian O'Mara 0-1 each.

Rd 2 v Ballyfin Gaels (W 3-16 to 0-16): Eamon Jackman 2-5 (1-0 penalty, 0-4 frees), Cha Dwyer 1-2, Dan Bergin 0-3, Eddie Dwyer 0-2, Seamus Fitzpatrick, TJ Lalor, Shane McEvoy and Tony O’Shaughnessy 0-1 each.

Rd 3 v Borris-Kilcotton (W 3-9 to 1-14): Eamon Jackman 1-5 (0-4 frees), James Walsh 2-0, TJ Lalor 0-2, Cha Dwyer, David Phelan 0-1.

SF v Rathdowney-Errill (L 1-15 to 0-10): Eamon Jackman 0-6 (0-4 frees, 0-1 65), Cha Dwyer, John Walsh, MJ Dunphy, Brian O'Mara 0-1 each.

---

Eamon Jackman 3-25 (1-0 pen, 0-19 frees, 0-1 65)

Cha Dwyer 1-8

James Walsh 2-0

Eddie Dwyer 0-5

Seamus Fitzpatrick 0-4

Dan Bergin 0-3

TJ Lalor 0-3

Brian O'Mara 0-2

Shane McEvoy 0-1

Tony O’Shaughnessy 0-1

Adam Kenna 0-1

David Phelan 0-1

John Walsh 0-1

MJ Dunphy 0-1

Ballyfin Gaels

Rd 1 v Borris-Kilcotton (L 3-18 to 0-14): Gareth Dunphy 0-7 (0-5 frees), Michael Bermingham and Donnachadh Hartnett 0-2 each, Eanna Lyons, Gary Hoffmeister and Ricky Quillinan 0-1 each.

Rd 2 v Ballinakill (L 3-16 to 0-16): Michael Bermingham 0-8 (0-5 frees, 0-1 ’65), Eanna Lyons 0-3 (0-2 frees), Redmond McEvoy 0-2, David Connolly, Ricky Quillinan and Louis Duff 0-1 each.

Rd 3 v Abbeyleix (L 2-15 to 1-16): Michael Bermingham 0-6 (all frees), Ricky Quillinan 1-0, Eanna Lyons 0-3, Gareth Dunphy (0-1 free) and Davy Connolly 0-2 each, Darragh Connolly, John Connolly and Donnchadh Hartnett 0-1 each.

Rel Final v Castletown Gaels (L 2-18 to 0-21): Gareth Dunphy 0-7 (four frees, one ’65), Eanna Lyons 0-6, Donnacha Hartnett 0-2, Louis Duff, Redmond McEvoy, Davy Connolly, Richie Downey, John Connolly and Kevin O’Rourke 0-1 each.

---

Michael Bermingham 0-16 (0-11 frees, 0-1 65)

Gareth Dunphy 0-16 (0-10 frees, 0-1 65)

Eanna Lyons 0-13 (0-2 frees)

Ricky Quillinan 1-2

Donnachadh Hartnett 0-5

David Connolly 0-4

Redmond McEvoy 0-3

John Connolly 0-2

Louis Duff 0-2

Kevin O'Rourke 0-1

Darragh Connolly 0-1

Gary Hoffmeister 0-1

Richie Downey 0-1

Borris-Kilcotton

Rd 1 v Ballyfin Gaels (W 3-18 to 0-14): Aaron Dunphy and Paddy Whelan 1-3 each, PJ Scully 0-5 (0-4 frees), Neil Foyle 1-1, Eoin Fitzpatrick and Stephen Dunphy 0-2 each, Eoin Fleming (free) and Danny Fitzpatrick 0-1 each.

Rd 2 v Abbeyleix (W 1-21 to 0-20): PJ Scully 0-8 (0-5 frees, 0-1 ’65, 0-2 sideline cuts), Aaron Dunphy 0-6, Paddy Whelan 1-2, Neil Foyle 0-3, Stephen Finan 0-2.

Rd 3 v Ballinakill (L 3-9 to 1-14): PJ Scully 1-11 (0-6 frees, 0-2 sideline cuts), Neil Foyle 0-2, Aaron Dunphy 0-1.

QF v Clough-Ballacolla (W 3-23 to 1-11): PJ Scully 1-9 (1-6 frees), Conor Kilbane, Stephen Dunphy 1-2 each, Aaron Dunphy 0-4, Joe Campion 0-2, Paddy Whelan, Colm Stapleton, Eoin Fleming (free) 0-1 each.

SF v Camross (L 1-17 to 1-12): PJ Scully 1-8 (1-6 frees, 0-1 65), Joe Campion 0-3, Matthew Whelan 0-1.

---

PJ Scully 3-41 (2-27 frees, 0-2 65, 0-4 sideline cuts)

Aaron Dunphy 1-14

Paddy Whelan 2-6

Neil Foyle 1-6

Eoin Fitzpatrick 0-2

Stephen Dunphy 1-4

Conor Kilbane 1-2

Joe Campion 0-5

Eoin Fleming 0-2 (frees)

Stephen Finan 0-2

Colm Stapleton 0-1

Danny Fitzpatrick 0-1

Matthew Whelan 0-1.

Camross

Rd 1 v Castletown Gaels (L 1-18 to 1-12): Zane Keenan 1-9 (1-6 frees, 0-2 sidelines), Dean Delaney 0-2, Mark Dowling 0-1.

Rd 2 v Rathdowney-Errill (W 2-19 to 1-17): Zane Keenan 0-9 (0-3 frees, 0-1 65), Mark Dowling 1-1, Oisin Bennett 1-1, Ciaran Collier 0-3, Dean Delaney 0-2, Andrew Collier, Niall Holmes, Tomás Burke 0-1 each.

Rd 3 v Clough-Ballacolla (W 3-18 to 1-13): Zane Keenan 0-8 (0-5 frees, 0-1 65, 0-1 sideline cut), Ciaran Collier 1-2, Mark Dowling 1-1, Oisin Bennett 1-0, Eoin Gaughan, Tomás Burke 0-2 each, Lorcan Burke, Andrew Collier, Gearoid Burke 0-1 each.

SF v Borris-Kilcotton (W 1-17 to 1-12): Zane Keenan 0-9 (0-7 frees, 0-1 sideline cut), Mark Dowling 1-3, Ciaran Collier, Eoin Gaughan 0-2 each, Lorcan Burke 0-1.

Final v Rathdowney-Errill (W 2-15 to 0-19): Zane Keenan 0-7 (0-5 frees, 0-1 65), Mark Dowling 1-1, Ciaran Collier 0-3, Eoin Gaughan 1-0, Dean Delaney, Tomás Burke, Martin Burke, Lorcan Burke 0-1 each.

---

Zane Keenan 1-42 (1-26 frees, 0-4 sideline cuts, 0-3 65s)

Mark Dowling 4-7

Ciaran Collier 1-10

Oisin Bennett 2-1

Eoin Gaughan 1-4

Dean Delaney 0-5

Tomás Burke 0-4

Lorcan Burke 0-3

Andrew Collier 0-2

Martin Burke 0-1

Niall Holmes 0-1

Gearoid Burke 0-1

Castletown Gaels

Rd 1 v Camross (W 1-18 to 1-12): Dylan Conroy 0-8 (0-6 frees), Ben Conroy 1-3, Martin Phelan 0-2, Aaron Gaughan, Conor Phelan, Brendan Reddin, James Hooban and Ryan Mullaney (free) 0-1 each.

Rd 2 v Clough-Ballacolla (L 2-17 to 0-6): Ben Conroy 0-3 (0-1 free), Aaron Gaughan (free), Dylan Conroy (free) and Brendan Reddin 0-1 each.

Rd 3 v Rathdowney-Errill (L 4-26 to 0-12): Dylan Conroy 0-5 (0-2 frees, 0-1 65), Ben Conroy, Ryan Mullaney (one free) 0-2 each, James Hooban, Conor Phelan, Brendan Reddin 0-1 each.

Rel Final v Ballyfin Gaels (W 2-18 to 0-21): Ben Conroy 2-3, Dylan Conroy 0-4 (frees), Brendan Reddin, Conor Phelan 0-3 each, Aaron Gaughan 0-2, Evan Cuddy, Martin Phelan, James Hooban 0-1 each.

---

Dylan Conroy 0-18 (0-13 frees, 0-1 65)

Ben Conroy 3-11 (0-1 free)

Brendan Reddin 0-6

Conor Phelan 0-5

Aaron Gaughan 0-4 (0-1 free)

Ryan Mullaney 0-3 (0-2 free)

Martin Phelan 0-3

James Hooban 0-3

Evan Cuddy 0-1

Clough-Ballacolla

Rd 1 v Rathdowney-Errill (D 3-16 to 2-19): Stephen Maher (1-0 penalty) 2-3, Willie Hyland (0-4 frees) 0-6, Stephen Bergin 1-1, Willie Dunphy, Ronan Broderick, Lee Cleere, John Dwyer, Robbie Phelan and Aidan Corby 0-1 each.

Rd 2 v Castletown Gaels (W 2-17 to 0-6): Stephen Maher (0-1 ‘65, 0-1 free) and Willie Hyland (frees) 0-5 each, Aidan Corby 0-3, Stephen Bergin and Robbie Phelan 1-0 each, John Dwyer and Willie Dunphy 0-2 each.

Rd 3 v Camross (L 3-18 to 1-13): Willie Hyland 0-7 (0-4 frees, 0-1 65), Tim Delaney 1-1, Stephen Maher 0-4 (0-2 frees), Robbie Phelan 0-1.

QF v Borris-Kilcotton (L 3-23 to 1-11): Stephen Maher 1-3 (0-2 frees), Willie Hyland (0-1 free), Jordan Walshe 0-2 each, Aidan Corby, Sean Corby, Stephen Bergin, Brian Corby 0-1 each.

---

Stephen Maher 3-15 (1-0 penalty, 0-5 frees, 0-1 65)

Willie Hyland 0-20 (0-14 frees, 0-1 65)

Stephen Bergin 2-2

Robbie Phelan 1-2

Tim Delaney 1-1

Aidan Corby 0-5

Willie Dunphy 0-3

John Dwyer 0-3

Jordan Walshe 0-2

Ronan Broderick 0-1

Lee Cleere 0-1

Sean Corby 0-1

Brian Corby 0-1

Rathdowney-Errill

Rd 1 v Clough-Ballacolla (D 2-19 to 3-16): Mark Kavanagh 0-11 (0-10 frees), Paddy McCane 1-3, Tadhg Dowling 0-3, Patrick Purcell 1-0, Brandon McGinley and James Ryan 0-1 each.

Rd 2 v Camross (L 2-19 to 1-17): Mark Kavanagh 0-9 (0-5 frees, 0-1 65), Tadgh Dowling 1-2, Shane Dollard 0-3, Paddy Purcell 0-2, Daithi Poynton 0-1.

Rd 3 v Castletown Gaels (W 4-26 to 0-12): Mark Kavanagh 1-5 (0-3 frees, 0-1 65), James Ryan 1-4, Ross King 1-3 (0-1 65), Tadgh Dowling, Patrick Purcell 0-5 each, Paddy McKane 1-0, Shane Dollard 0-2, Brandon McGinley, John Purcell 0-1 each.

QF v Abbeyleix (W 5-23 to 0-9): Mark Kavanagh 2-8 (1-0 pen, 0-4 frees, 0-1 65, 0-1 sideline cut), Ray Bowe 1-4, Ross King 0-4, Paddy Purcell 0-3, James Ryan 2-0, Daithi Poynton 0-2, John Purcell 0-1.

SF v Ballinakill (W 1-15 to 0-10): Mark Kavanagh 0-5 (all frees), Paddy Purcell 1-2, Ross King 0-2, Tadgh Dowling, Brandon McGinley, James Ryan, John Purcell, Joe Fitzpatrick 0-1 each.

Final v Camross (L 2-15 to 0-19): Mark Kavanagh 0-12 (0-10 frees, 0-1 65), Tadgh Dowling 0-3, Patrick Purcell, Ross King, Paddy McCane, Brandon McGinley 0-1 each.

---

Mark Kavanagh 3-50 (1-0 pen, 0-37 frees, 0-4 65s, 0-1 sideline cut)

Patrick Purcell 2-13

Tadhg Dowling 1-14

James Ryan 3-6

Ross King 1-10 (0-1 65)

Paddy McCane 2-4

Ray Bowe 1-4

Shane Dollard 0-5

Brandon McGinley 0-4

Daithi Poynton 0-3

John Purcell 0-3

Joe Fitzpatrick 0-1

-----------------------------------------

ROUND BY ROUND

--------------------------------------------

ROUND 1

Castletown Gaels 1-18

Camross 1-12

CASTLETOWN GAELS

Scorers: Dylan Conroy 0-8 (0-6 frees), Ben Conroy 1-3, Martin Phelan 0-2, Aaron Gaughan, Conor Phelan, Brendan Reddin, James Hooban and Ryan Mullaney (free) 0-1 each.

Team: Patrick Mullaney; Martin Reddin, Eoin Peters, Evan Cuddy; John Gaughan, Ryan Mullaney, Shane Phelan; James Hooban, Shane Cuddy; Dylan Conroy, Ben Conroy, Conor Phelan; Joe Phelan, Martin Phelan, Brendan Reddin. Subs: Aaron Gaughan for M Phelan (47 mins), Gearoid Gaughan for J Phelan (62 mins)

CAMROSS

Scorers: Zane Keenan 1-9 (1-6 frees, 0-2 sidelines), Dean Delaney 0-2, Mark Dowling 0-1.

Team: Tadgh Doran; Andrew Mortimer, Martin Burke, Joseph Phelan; Lorcan Burke, Andrew Collier, Malvin Moloney; Zane Keenan, Matthew Collier; Ciaran Collier, Niall Holmes (C), Eoin Gaughan; Mark Dowling, Darren Gilmartin, Dean Delaney. Subs: Oisin Bennett for Gilmartin (37 mins), Michael Phelan for Burke (47 mins), Odhran Phelan for C Collier (54 mins)

Referee: John Lalor (Shanahoe)

----------

Clough-Ballacolla 3-16

Rathdowney-Errill 2-19

CLOUGH-BALLACOLLA

Scorers: Stephen Maher (1-0 penalty) 2-3, Willie Hyland (0-4 frees) 0-6, Stephen Bergin 1-1, Willie Dunphy, Ronan Broderick, Lee Cleere, John Dwyer, Robbie Phelan and Aidan Corby 0-1 each.

Team: Danny Hanlon; John A Delaney, Michael McEvoy, Canice Coonan; Eoin Doyle, Ronan Broderick, Lee Cleere; Aidan Corby, Robbie Phelan; Sean Corby, Willie Dunphy, Willie Hyland; Stephen Bergin, Stephen Maher, John Dwyer. Subs: Tim Delaney for A Corby (52 mins), Jordan Walshe for Dwyer (57 mins)

RATHDOWNEY-ERRILL

Scorers: Mark Kavanagh 0-11 (0-10 frees), Paddy McCane 1-3, Tadhg Dowling 0-3, Patrick Purcell 1-0, Brandon McGinley and James Ryan 0-1 each.

Team: Noel Brennan; Brian Campion, Jack Kelly, John Keane; Eric Killeen, Jimmy Corrigan (C), Alan Delaney; Shane Dollard, James Ryan; Mark Kavanagh, Daithi Poynton, John Purcell; Paddy McKane, Patrick Purcell, Brandon McGinley. Subs: Joe Fitzpatrick for McGinley (41 mins), Tadgh Dowling for J Purcell (41 mins)

Referee: John O’Brien (Portlaoise)

----------

Borris-Kilcotton 3-18

Ballyfin Gaels 0-14

BORRIS-KILCOTTON

Scorers: Aaron Dunphy and Paddy Whelan 1-3 each, PJ Scully 0-5 (0-4 frees), Neil Foyle 1-1, Eoin Fitzpatrick and Stephen Dunphy 0-2 each, Eoin Fleming (free) and Danny Fitzpatrick 0-1 each.

Team: Eoin Fleming; Noel Delaney, Brian Stapleton, Stephen Finan; Jim Fitzpatrick, Matthew Whelan, Conor Kilbane; Eoin Fitzpatrick, Colm Stapleton; Patrick Whelan, Aaron Dunphy, Danny Fitzpatrick; Stephen Dunphy, Neil Foyle, PJ Scully. Subs: Joe Campion for S Dunphy (35 mins), Bill Meade for C Kilbane (44 mins).

BALLYFIN GAELS

Scorers: Gareth Dunphy 0-7 (0-5 frees), Michael Bermingham and Donnachadh Hartnett 0-2 each, Eanna Lyons, Gary Hoffmeister and Ricky Quinlan 0-1 each.

Team: Eamonn Duff; David Connolly, Louis Duff, Cillan Rowney; James Finn, Max Connolly, Davy Connolly; Darragh Connolly, Donnchadh Hartnett; Gary Hofmeister, Ricky Quinlan, Michael Bermingham; Eanna Lyons, Redmond McEvoy, Gareth Dunphy. Subs: Kevin O’Rouke for Hofmeister (half time), Michael Murphy for Bermingham (52 mins), Ian Fennelly for Quillinan (55 mins).

Referee: Anthony Costigan (Rathdowney Errill).

----------

Ballinakill 0-21

Abbeyleix 0-14

BALLINAKILL

Scorers: Eamon Jackman 0-9 (0-7 frees), Cha Dwyer 0-4, Eddie Dwyer, Seamus Fitzpatrick 0-3 each, Adam Kenna, Brian O'Mara 0-1 each.

Team: Paul Simms; MJ Dunphy, Pauric Lalor, David Phelan; Sean Downey, John Walsh, Brian O'Mara; Seamus Dwyer, Adam Kenna; Dan Bergin, Eamon Jackman, Cha Dwyer; Shane McEvoy, Eddie Dwyer, Seamus Fitzpatrick. Subs: TJ Lalor for McEvoy (50 mins), Damien Carter for Kenna (59 mins), Tony O'Shaughnessy for Bergin (62 mins).

ABBEYLEIX

Scorers: Eoghan Fennelly 0-9 (0-8 frees, 0-1 65), Enda Rowland 0-2 (frees), Eoin Reilly (free), Dayne Peacock, Rory Dunne 0-1 each.

Team: Enda Rowland; Conor Bergin, Oisin Carroll, Alan Lynch; Jake Cranny, Declan Phelan, Aaron Carroll; Joe Bergin, Ciaran Carroll; Liam Delaney, Eoghan Fennelly, Steven Reilly; Dayne Peacock, Rory Dunne, Eoin Reilly. Subs: Daniel Coffey for Delaney (40 mins), Barry Walsh for Lynch (54 mins, inj).

Referee: Alan Doheny (Castletown)

-----------------------------------------

ROUND 2

-----------------------------------------

Camross 2-19

Rathdowney-Errill 1-17

CAMROSS

Scorers: Zane Keenan 0-9 (0-3 frees, 0-1 65), Mark Dowling 1-1, Oisin Bennett 1-1, Ciaran Collier 0-3, Dean Delaney 0-2, Andrew Collier, Niall Holmes Tomás Burke 0-1 each.

Team: Thomas Dunphy; Andrew Mortimer, Malvin Moloney, Joe Phelan; Lorcan Burke, Andrew Collier, Darrell Dooley; Gearoid Burke, Tomás Burke; Zane Keenan, Niall Holmes, Ciaran Collier; Mark Dowling, Oisin Bennett, Eoin Gaughan. Subs: Martin Burke for L Burke (35 mins), Dean Delaney for Gaughan (41 mins), Matthew Collier for Bennett (57 mins).

RATHDOWNEY-ERRILL

Scorers: Mark Kavanagh 0-9 (0-5 frees, 0-1 65), Tadgh Dowling 1-2, Shane Dollard 0-3, Paddy Purcell 0-2, Daithi Poynton 0-1.

Team: Damien Madden; Brian Campion, Jack Kelly, John Keane; Joe Fitzpatrick, Alan Delaney, Eric Killeen; Jimmy Corrigan, James Ryan; Mark Kavanagh, Shane Dollard, Daithi Poynton; Paddy McCane, Patrick Purcell, Tadgh Dowling. Subs: John Purcell for Keane (half time), Brandon McGinley for McCane (50 mins).

Referee: John O'Brien (Portlaoise)

-----

Clough-Ballacolla 2-17

Castletown Gaels 0-6

CLOUGH-BALLACOLLA

Scorers: Stephen Maher (0-1 ‘65, 0-1 free) and Willie Hyland (frees) 0-5 each, Aidan Corby 0-3, Stephen Bergin and Robbie Phelan 1-0 each, John Dwyer and Willie Dunphy 0-2 each.

Team: Danny Hanlon; Eoin Doyle, Darren Maher, Ronan Broderick; John A Delaney, Michael McEvoy, Lee Cleere; Aidan Corby, Tim Delaney; Robbie Phelan, Stephen Maher, Willie Hyland; Willie Dunphy, John Dwyer, Stephen Bergin. Subs: Brian Corby for T Delaney (26 mins), Canice Coonan for McEvoy (42 mins), Shane Hanlon for Bergin (46 mins), Sean Corby for Cleere (47 mins, injured), Jordan Walshe for Hyland (51 mins)

CASTLETOWN GAELS

Scorers: Ben Conroy 0-3 (0-1 free), Aaron Gaughan (free), Dylan Conroy (free) and Brendan Reddin 0-1 each.

Team: Patrick Mullaney; Tom Delaney, Eoin Peters, Evan Cuddy; Shane Phelan, Ryan Mullaney, John Gaughan; Conor Phelan, Shane Cuddy; Dylan Conroy, James Hooban, Martin Phelan; Joe Phelan, Brendan Reddin, Ben Conroy. Subs: Aaron Gaughan for S Cuddy (half-time), Robbie Burke for J Gaughan (49 mins), James Mullaney for D Conroy (52 mins), Gearoid Gaughan for C Phelan (57 mins).

Referee: Anthony Stapleton (Rathdowney-Errill)

--------

Ballinakill 3-16

Ballyfin Gaels 0-16

BALLINAKILL

Scorers: Eamon Jackman 2-5 (1-0 penalty, 0-4 frees), Cha Dwyer 1-2, Dan Bergin 0-3, Eddie Dwyer 0-2, Seamus Fitzpatrick, TJ Lalor, Shane McEvoy and Tony O’Shaughnessy 0-1 each.

Team: Paul Simms; MJ Dunphy, Podge Lawlor, David Phelan; Sean Downey, John Walsh, Brian O’Mara; Seamus Dwyer, TJ Lalor; Dan Bergin, Eamon Jackman, Eddie Dwyer; Shane McEvoy, Cha Dwyer, Seamus Fitzpatrick. Subs: Damien Carter for McEvoy (HT), James Walsh for Phelan (45 mins), Tony O’Shaughnessy for TJ Lalor (61 mins).

BALLYFIN GAELS

Scorers: Michael Bermingham 0-8 (0-5 frees, 0-1 ’65), Eanna Lyons 0-3 (0-2 frees), Redmond McEvoy 0-2, David Connolly, Ricky Quillinan and Louis Duff 0-1 each.

Team: Eamon Duff; Cillian Rowney, Richie Downey, David Connolly; Louis Duff, James Finn, Bernard Rochford; Gary Hoffmeister, Darragh Connolly; Redmond McEvoy, Eanna Lyons, Donnchadh Hartnett; Michael Bermingham, Kevin O’Rourke, Ricky Quillinan. Subs: Nigel Murphy for Quillinan (40 mins), Max Connolly for McEvoy (52 mins), John Connolly for O’Rourke (52 mins), Ian Fennelly for Bermingham (57 mins).

Referee: John Lalor (Shanahoe)

-----------

Borris-Kilcotton 1-21

Abbeyleix 0-20

BORRIS-KILCOTTON

Scorers: PJ Scully 0-8 (0-5 frees, 0-1 ’65, 0-2 sideline cuts), Aaron Dunphy 0-6, Paddy Whelan 1-2, Neil Foyle 0-3, Stephen Finan 0-2.

Team: Eoin Fleming; Noel Delaney, Brian Stapleton, Bill Meade; Jim Fitzpatrick, Matthew Whelan, Stephen Finan; Eoin Fitzpatrick, Colm Stapleton; Paddy Whelan, Joe Campion, Danny Fitzpatrick; Aaron Dunphy, Neil Foyle, PJ Scully. Subs: Stephen Phelan for Danny Fitzpatrick (42 mins).

ABBEYLEIX

Scorers: Eoghan Fennelly 0-8 (0-7 frees), Enda Rowland 0-6 (frees), Rory McEvoy 0-3, Ciaran Carroll 0-2, Dayne Peacock 0-1.

Team: Enda Rowland; Conor Bergin, Oisin Carroll, David Bonham; Aaron Carroll, Declan Phelan, Aaron Carroll; Joe Bergin, Ciaran Carroll; Eoin Reilly, Rory Dunne, Rory McEvoy; Daniel Coffey, Eoghan Fennelly, Dayne Peacock. Subs: Barry Walsh for Bonham (13 mins, Inj), PJ Corby for C Bergin (28 mins, Inj), Stephen Reilly for Cranny (34 mins, Inj), Colm Walshe for Coffey (54 mins).

Referee: Noel Toomey (Park-Ratheniska)

-----------------------------------------

Round 3

-----------------------------------------

Ballinakill 3-9

Borris-Kilcotton 1-14

BALLINAKILL

Scorers: Eamon Jackman 1-5 (0-4 frees), James Walsh 2-0, TJ Lalor 0-2, Cha Dwyer, David Phelan 0-1.

Team: Paul Simms; Damien Carter, Pauric Lalor, MJ Dunphy; Sean Downey, John Walsh, Brian O'Mara; Seamus Dwyer, TJ Lalor; Cha Dwyer, Eamon Jackman, Dan Bergin; Seamus Fitzpatrick, Tony O'Shaughnessy, Edward Dwyer. Subs: Jimmy Walsh for O'Shaughnessy (41 mins), David Phelan for Bergin (58 mins), William Barry for E Dwyer (60 mins).

BORRIS-IN-OSSORY KILCOTTON

Scorers: PJ Scully 1-11 (0-6 frees, 0-2 sideline cuts), Neil Foyle 0-2, Aaron Dunphy 0-1.

Team: Eoin Fleming; Jim Fitzpatrick, Brian Stapleton, Noel Delaney; Stephen Finan, Matthew Whelan, Stephen Phelan; Eoin Fitzpatrick, Colm Stapleton; Paddy Whelan, Joe Campion, Danny Fitzpatrick; Aaron Dunphy, Neil Foyle, PJ Scully. Subs: Conor Kilbane for D Fitzpatrick (55 mins)

Referee: Anthony Stapleton (Rathdowney-Errill)

-----------

Camross 3-18

Clough-Ballacolla 1-13

CAMROSS

Scorers: Zane Keenan 0-8 (0-5 frees, 0-1 65, 0-1 sideline cut), Ciaran Collier 1-2, Mark Dowling 1-1, Oisin Bennett 1-0, Eoin Gaughan, Tomás Burke 0-2 each, Lorcan Burke, Andrew Collier, Gearoid Burke 0-1 each.

Team: Thomas Dunphy; Andrew Mortimer, Malvin Moloney, Joe Phelan; Lorcan Burke, Andrew Collier, Darrell Dooley; Gearoid Burke, Tomás Burke; Ciaran Collier, Niall Holmes, Zane Keenan; Mark Dowling, Oisin Bennett, Eoin Gaughan. Subs: Martin Burke for Dooley (25 mins), Dean Delaney for Bennett (half time), Matthew Collier for G Burke (58 mins), Darren Gilmartin for Dowling (59 mins, inj).

CLOUGH-BALLACOLLA

Scorers: Willie Hyland 0-7 (0-4 frees, 0-1 65), Tim Delaney 1-1, Stephen Maher 0-4 (0-2 frees), Robbie Phelan 0-1.

Team: Danny Hanlon; Eoin Doyle, Darren Maher, John A Delaney; Ronan Broderick, Lee Cleere, Mick McEvoy; Aidan Corby, Willie Hyland; Robbie Phelan, John Dwyer, Tim Delaney; Willie Dunphy, Stephen Bergin, Stephen Maher. Subs: Brian Corby for Delaney (41 to 43 mins, blood sub), Brian Corby for Dunphy (48 mins), Canice Coonan for Doyle (48 mins), Shane Hanlon for Dwyer (54 mins).

Referee: John Lalor (Shanahoe)

------------

Rathdowney-Errill 4-26

Castletown Gaels 0-12

RATHDOWNEY-ERRILL

Scorers: Mark Kavanagh 1-5 (0-3 frees, 0-1 65), James Ryan 1-4, Ross King 1-3 (0-1 65), Tadgh Dowling, Patrick Purcell 0-5 each, Paddy McKane 1-0, Shane Dollard 0-2, Brandon McGinley, John Purcell 0-1 each.

Team: Damien Madden; Brian Campion, Jack Kelly, Jimmy Corrigan; Eric Killeen, Joe Fitzpatrick, Alan Delaney; Shane Dollard, John Purcell; Patrick Purcell, James Ryan, Daithi Poynton; Mark Kavanagh, Tadgh Dowling, Paddy McKane. Subs: Ross King for Poynton (20 mins), Brandon McGinley for McKane (32 mins, inj), Noel Brennan for Madden (39 mins), Vincent Cleere for Kavanagh (48 mins), John Keane for Delaney (53 mins).

CASTLETOWN GAELS

Scorers: Dylan Conroy 0-5 (0-2 frees, 0-1 65), Ben Conroy, Ryan Mullaney (one free) 0-2 each, James Hooban, Conor Phelan, Brendan Reddin 0-1 each.

Team: Patrick Mullaney; Tom Delaney, Eoin Peters, Evan Cuddy; John Gaughan, Ryan Mullaney, Shane Phelan; Ben Conroy, Shane Cuddy; Conor Phelan, James Hooban, Dylan Conroy; Joseph Phelan, Martin Phelan, Brendan Reddin. Subs: Aaron Gaughan for M Phelan (half time), Paul Croke for S Cuddy (40 mins), Martin Reddin for Delaney (48 mins), Robbie Burke for J Gaughan (48 mins), Fionan Cuddy for E Cuddy (52 mins).

Referee: John O'Brien (Portlaoise)

-------------

Abbeyleix 2-15

Ballyfin Gaels 1-16

ABBEYLEIX ST LAZARIANS

Scorers: Eoghan Fennelly 1-5 (0-3 frees), Eoin Reilly 1-4, Enda Rowland (frees) and Steven Reilly 0-2 each, Dayne Peacock and Rory McEvoy 0-1 each.

Team: Enda Rowland; Conor Bergin, Jamie Coffey, Oisin Carroll; Alan Lynch, Declan Phelan, Jake Cranny; Aaron Carroll, Ciaran Carroll; Colm Walshe, Steven Reilly, Dayne Peacock; Rory McEvoy, Eoghan Fennelly, Eoin Reilly. Subs: Rory Dunne for S Reilly (46 mins), Barry Walsh for Cranny (46 mins), David Bonham for Bergin (54 mins), PJ Corby for Phelan (58 mins), Daniel Coffey for C Carroll (61 mins)

BALLYFIN GAELS

Scorers: Michael Bermingham 0-6 frees, Ricky Quillanan 1-0, Eanna Lyons 0-3 each, Gareth Dunphy (0-1 free) and Davy Connolly 0-2 each, Darragh Connolly, John Connolly and Donnchadh Hartnett 0-1 each.

Team: Eamonn Duff; Cillian Rowney, Richie Downey, Gary Hofmeister; Ian Fennelly, Davy Connolly, Louis Duff; Darragh Connolly, Donnchadh Hartnett; John Connolly, Eanna Lyons, Gareth Dunphy; Michael Bermingham, Ricky Quillanan, Kevin O’Rourke. Subs: Nigel Murphy for J Connolly (38 mins), Redmond McEvoy for Bermingham (54 mins)

Referee: Alan Doheny (Castletown)

-----------------------------------------

RELEGATION PLAYOFF

-----------------------------------------

Castletown Gaels 2-18

Ballyfin Gaels 0-21

CASTLETOWN GAELS

Scorers: Ben Conroy 2-3, Dylan Conroy 0-4 (frees), Brendan Reddin, Conor Phelan 0-3 each, Aaron Gaughan 0-2, Evan Cuddy, Martin Phelan, James Hooban 0-1 each.

Team: Paddy Mullaney; Martin Reddin, Eoin Peters, Evan Cuddy; Shane Phelan, Ryan Mullaney, John Gaughan; James Hooban, Shane Cuddy; Martin Phelan, Conor Phelan, Brendan Reddin; Dylan Conroy, Ben Controy, Aaron Gaughan. Subs: Joe Phelan for Aaron Gaughan (47 mins), Fionan Cuddy for Shane Cuddy (52 mins), Tom Delaney for Martin Reddin (55 mins).

BALLYFIN GAELS

Scorers: Gareth Dunphy 0-7 (four frees, one ’65), Eanna Lyons 0-6, Donnacha Hartnett 0-2, Louis Duff, Redmond McEvoy, Davy Connolly, Richie Downey, John Connolly and Kevin O’Rourke 0-1 each.

Team: Eamonn Duff; Cillian Rowney, Darragh Connolly, Ian Fennelly; Gary Hoffmeister, Donnacha Hartnett, Richie Downey; Louis Duff, John Connolly; Eanna Lyons, Ricky Quillinan, Kevin O’Rourke; Davy Connolly, Gareth Dunphy, Redmond McEvoy. Subs: Nigel Murphy for McEvoy (HT), McEvoy for J Connolly (50 mins).

Referee: Anthony Stapleton (Rathdowney-Errill)

-----------------------------------------

QUARTER-FINALS

-----------------------------------------

Borris-Kilcotton 3-23

Clough-Ballacolla 1-11

BORRIS-KILCOTTON

Scorers: PJ Scully 1-9 (1-6 frees), Conor Kilbane, Stephen Dunphy 1-2 each, Aaron Dunphy 0-4, Joe Campion 0-2, Paddy Whelan, Colm Stapleton, Eoin Fleming (free) 0-1 each.

Team: Eoin Fleming; Noel Delaney, Brian Stapleton, Stephen Finan; Stephen Phelan, Matthew Whelan, Jim Fitzpatrick; Paddy Whelan, Colm Stapleton; Conor Kilbane, Joe Campion, Danny Fitzpatrick; Aaron Dunphy, Stephen Dunphy, PJ Scully. Subs: Bill Meade for C Stapleton (56 mins), Eoin Fitzpatrick for Kilbane (59 mins)

CLOUGH-BALLCOLLA

Scorers: Stephen Maher 1-3 (0-2 frees), Willie Hyland (0-1 free), Jordan Walshe 0-2 each, Aidan Corby, Sean Corby, Stephen Bergin, Brian Corby 0-1 each.

Team: Danny Hanlon; Ronan Broderick, Darren Maher, John A Delaney; Robbie Phelan, Lee Cleere, Canice Coonan; Aidan Corby, Stephen Maher; John Dwyer, Willie Hyland, Willie Dunphy; Stephen Bergin, Jordan Walshe, Sean Corby. Subs: Brian Corby for Bergin (22 mins), Eoin Doyle for Phelan (26 mins), Shane Hanlon for Dwyer (half time), Tim Delaney for S Corby (46 mins)

Referee: John O'Brien (Portlaoise)

------------

Rathdowney-Errill 5-23

Abbeyleix 0-9

RATHDOWNEY-ERRILL

Scorers: Mark Kavanagh 2-8 (1-0 pen, 0-4 frees, 0-1 65, 0-1 sideline cut), Ray Bowe 1-4, Ross King 0-4, Paddy Purcell 0-3, James Ryan 2-0, Daithi Poynton 0-2, John Purcell 0-1.

Team: Noel Brennan; John Keane, Brian Campion, Jimmy Corrigan; Joe Fitzpatrick, Jack Kelly, Eric Killeen; Shane Dollard, John Purcell; Paddy Purcell, Ross King, James Ryan; Mark Kavanagh, Tadgh Dowling, Ray Bowe. Subs: Alan Delaney for Dowling (40 mins), Daithi Poynton for J Purcell (40 mins), Eoin Burke for Dollard (49 mins), Paddy Meehan for P Purcell (49 mins), Vincent Cleere for Fitzpatrick (53 mins)

ABBEYLEIX

Scorers: Eoghan Fennelly 0-6 (0-4 frees), Dayne Peacock, Ciaran Carroll, Conor Bergin 0-1 each.

Team: Enda Rowland; David Bonham, Oisin Carroll, Conor Bergin; Declan Phelan, Alan Lynch, Jake Cranny; Aaron Carroll, Ciaran Carroll; Rory McEvoy, Joe Bergin, Rory Dunne; Dayne Peacock, Eoghan Fennelly, Colm Walshe. Subs: Barry Walsh for Bonham (half time), Daniel Coffey for J Bergin (half time), PJ Corby for Phelan (37 mins), Steven Reilly for Walshe (37 mins), Callum Mullen for Dunne (37 mins)

Referee: John Lalor (Shanahoe)

-----------------------------------------

SEMI-FINALS

-----------------------------------------

Rathdowney-Errill 1-15

Ballinakill 0-10

RATHDOWNEY-ERRILL

Scorers: Mark Kavanagh 0-5 (all frees), Paddy Purcell 1-2, Ross King 0-2, Tadgh Dowling, Brandon McGinley, James Ryan, John Purcell, Joe Fitzpatrick 0-1 each.

Team: Noel Brennan; Alan Delaney, Brian Campion, Jimmy Corrigan; Jack Kelly, Eric Killeen, Joe Fitzpatrick; Shane Dollard, John Purcell; Patrick Purcell, Ross King, James Ryan; Paddy McCane, Mark Kavanagh, Ray Bowe. Subs: Tadgh Dowling for Bowe (23 mins), Brandon McGinley for McCane (half time), Daithi Poynton for J Purcell (59 mins), John Keane for Delaney (59 mins)

BALLINAKILL

Scorers: Eamon Jackman 0-6 (0-4 frees, 0-1 65), Cha Dwyer, John Walsh, MJ Dunphy, Brian O'Mara 0-1 each.

Team: Paul Simms; MJ Dunphy, Podge Lalor, Damien Carter; Sean Downey, John Walsh, Brian O'Mara; Seamus Dwyer, TJ Lalor; Dan Bergin, Eamon Jackman, Cha Dwyer; Edward Dwyer, Seamus Fitzpatrick, James Walsh. Subs: Lir McDonald for James Walsh (41 mins), William Barry for TJ Lalor (54 mins), David Phelan for E Dwyer (58 mins), Tony O'Shaughnessy for Fitzpatrick (63 mins), Michael Jackman for Bergin (63 mins).

Referee: John Lalor (Shanahoe)

------------

Camross 1-17

Borris-Kilcotton 1-12

BORRIS-KILCOTTON

Scorers: PJ Scully 1-8 (1-6 frees, 0-1 65), Joe Campion 0-3, Matthew Whelan 0-1.

Team: Eoin Fleming; Noel Delaney, Brian Stapleton, Jim Fitzpatrick; Stephen Phelan, Matthew Whelan, Stephen Finan; Paddy Whelan, Colm Stapleton; Conor Kilbane, Joe Campion, Danny Fitzpatrick; Aaron Dunphy, Stephen Dunphy, PJ Scully. Subs: Bill Meade for B Stapleton (7 mins, inj), Neil Foyle for Delaney (40 mins)

CAMROSS

Scorers: Zane Keenan 0-9 (0-7 frees, 0-1 sideline cut), Mark Dowling 1-3, Ciaran Collier, Eoin Gaughan 0-2 each, Lorcan Burke 0-1.

Team: Thomas Dunphy; Andrew Mortimer, Malvin Moloney, Joseph Phelan; Lorcan Burke, Andrew Collier, Darrell Dooley; Gearoid Burke, Tomás Burke; Ciaran Collier, Niall Holmes, Zane Keenan; Mark Dowling, Oisin Bennett, Eoin Gaughan. Subs: Dwane Palmer for Mortimer (16-21 mins, blood sub), Dwane Palmer for G Burke (22 mins, inj), Dean Delaney for Bennett (30 mins), Matthew Collier for Holmes (60 mins)

Referee: John O'Brien (Portlaoise)

-----------------------------------------

FINAL

-----------------------------------------

Camross 2-15

Rathdowney-Errill 0-19

CAMROSS

Scorers: Zane Keenan 0-7 (0-5 frees, 0-1 65), Mark Dowling 1-1, Ciaran Collier 0-3, Eoin Gaughan 1-0, Dean Delaney, Tomás Burke, Martin Burke, Lorcan Burke 0-1 each.

Team: Thomas Dunphy; Andrew Mortimer, Malvin Moloney, Joseph Phelan; Lorcan Burke, Andrew Collier, Martin Burke; Darrell Dooley, Tomás Burke; Ciaran Collier, Niall Holmes, Zane Keenan; Mark Dowling, Dean Delaney, Eoin Gaughan. Subs: Dwane Palmer for Dooley (half time), Matthew Collier for M Burke (50 mins), Oisin Bennett for Holmes (57 mins)

RATHDOWNEY-ERRILL

Scorers: Mark Kavanagh 0-12 (0-10 frees, 0-1 65), Tadgh Dowling 0-3, Patrick Purcell, Ross King, Paddy McCane, Brandon McGinley 0-1 each.

Team: Noel Brennan; Alan Delaney, Brian Campion, Jimmy Corrigan; Eric Killeen, Joe Fitzpatrick, Jack Kelly; Shane Dollard, John Purcell; Paddy Purcell, Tadgh Dowling, James Ryan; Mark Kavanagh, Ross King, Paddy McCane. Subs: Brandon McGinley for Dollard (28 mins, inj), Daithi Poynton for King (28 mins), Eoin Bourke for Poynton (53 mins), Ray Bowe for McCane (57 mins)

Referee: John O'Brien (Portlaoise)

-----------------------------------------

Overall Top Scorers

-----------------------------------------

59 Points

Mark Kavanagh 3-50 (1-0 pen, 0-37 frees, 0-4 65s, 0-1 sideline cut)

50 Points

PJ Scully (Borris-Kilcotton) 3-41 (2-27f, 0-2 65, 0-4 sl)

45 Points

Zane Keenan 1-42 (1-26 frees, 0-4 sideline cuts, 0-3 65s)

34 Points

Eamon Jackman (Ballinakill) 3-25 (0-19f, 0-1 65, 1-0p)

31 Points

Eoghan Fennelly (Abbeyleix) 1-28 (0-22f, 0-1 65)

24 Points

Stephen Maher (Clough- Ballacolla) 3-15 (0-5f, 1-0p, 0-1 65)

20 Points

Ben Conroy (Castletown Gaels) 3-11 (0-1f)

Willie Hyland (Clough- Ballacolla) 0-20 (0-14f, 0-1 65)

-----------------------------------------

Top Scorers From Play

-----------------------------------------

19 Points

Ben Conroy (Castletown Gaels) 3-10

Mark Dowling (Camross) 4-7

Paddy Purcell (Rathdowney-Errill) 2-13

17 Points

Aaron Dunphy (Borris-Kilcotton) 1-14

Tadgh Dowling (Rathdowney-Errill) 1-14

15 Points

James Ryan (Rathdowney-Errill) 3-6

Stephen Maher (Clough-Ballacolla) 2-9

14 Points

Mark Kavanagh (Rathdowney-Errill) 2-8

12 Points

Paddy Whelan (Borris-Kilcotton) 2-6

Ross King (Rathdowney-Errill) 1-9

11 Points

Eamon Jackman (Ballinakill) 2-5

Cha Dwyer (Ballinakill) 1-8

Eanna Lyons (Ballyfin Gaels) 0-11

-----------------------------------------

Top Scoring Midfielders

-----------------------------------------

5 Points

Aidan Corby (Clough-Ballacolla) 0-5

Shane Dollard (Rathdowney-Errill) 0-5

4 Points

Tomás Burke (Camross) 0-4

3 Points

John Purcell (Rathdowney-Errill) 0-3

TJ Lalor (Ballinakill) 0-3

Ciaran Carroll (Abbeyleix) 0-3

-----------------------------------------

Top Scoring Defenders

-----------------------------------------

4 Points

David Connolly (Ballyfin Gaels) 0-4

3 Points

Ryan Mullaney (Castletown) 0-3 (0-2 frees)

Lorcan Burke (Camross) 0-3

2 Points

Stephen Finan (Borris-Kilcotton) 0-2

Andrew Collier (Camross) 0-2

Brian O'Mara (Ballinakill) 0-2

-----------------------------------------

Top Scoring Goalkeepers

-----------------------------------------

10 Points

Enda Rowland (Abbeyleix) 0-10 (frees)

2 Points

Eoin Fleming (Borris-Kilcotton) 0-2 (frees)