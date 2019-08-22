Your guide to Sport on TV this weekend

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Sport on TV this weekend

Thursday 

 

GOLF
TOUR CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS 6PM

SOCCER
TORINO V WOLVES
PREMIER SPORT 8PM

TENNIS
WINSTON SALEM OPEN
AMAZON PRIME 8PM

 

Friday 

 

GOLF
SCANDANAVIA INVITE
SKY PSPORTS 10AM

CRICKET
ENGLAND V AUSTRALIA
SKY SPORTS 11AM

GOLF
TOUR CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS 6PM

TENNIS
WINSTON SALEM OPEN
AMAZON PRIME 8PM

SOCCER
ASTON VILLA V EVERTON
SKY SPORTS 8PM

 

Saturday

 

RUGBY UNION
TASMAN V MANAWATU
SKY SPORTS 6AM

RUGBY UNION
MANUKAU V WAIKATO
SKY SPORTS 8.35AM

CRICKET
ENGLAND V AUSTRALIA
SKY SPORTS 11AM

GOLF
SCANDANAVIAN INVITE
SKY SPORTS 12NOON

SOCCER
NORWICH V CHELSEA
SKY SPORTS 12.30PM

SOCCER
DERBY V WEST BROM
SKY SPORTS 12.30PM

RUGBY UNION
SCOTLAND V FRANCE
PREMIER SPORTS 2PM


RUGBY LEAGUE
WARRINGTON V ST HELENS
BBC ONE 3PM

RUGBY UNION
ENGLAND V IRELAND
SKY SPORTS 3PM

RUGBY UNION
CHEETAHS V W PROVINCE
SKY SPORTS 4.15PM

SOCCER
LIVERPOOL V ARSENAL
SKY SPORTS 5.30PM

GOLF
TOUR CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS 6PM

RUGBY UNION
BULLS V SHARKS
SKY SPORTS 6.30PM

TENNIS
WINSTON SALEM OPEN
AMAZON PRIME 8PM

 

Sunday

 

RUGBY UNION
SOUTHLAND V N HARBOUR
SKY SPORTS 5.35AM

GOLF
SCANDANAVIAN INVITE
SKY SPORTS 12NOON

SOCCER
BOURNEMOUTH V MAN C
SKY SPORTS 2PM

SOCCER
SPURS V NEWCASTLE
SKY SPORTS 4.30PM

GOLF
TOUR CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS 5PM

SOCCER
ROMA V GENOA
PREMIER 7.45PM

TENNIS
WINSTON SALEM
AMAZON PRIME 8PM