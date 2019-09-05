Sport on TV this week
Ireland's Seamus Coleman who will lead his side against Switzerland tomorrow night
Your who, why, where, when and what of sport is on TV this weekend.
Wednesday
HORSE RACING
GOWRAN PARK
RACING TV 2PM
TENNIS
US OPEN
AMAZON PRIME 4PM
SOCCER
DAG AND RED V BROMLEY
BT SPORT 7.45PM
Thursday
GOLF
EUROPEAN OPEN
SKY SPORTS 10AM
CRICKET
ENGLAND V AUSTRALIA
SKY SPORTS 11AM
TENNIS
US OPEN
AMAZON PRIME 4PM
SOCCER
IRELAND V SWITZERLAND
SKY SPORTS 7.45PM
SOCCER
ROMANIA V SPAIN
SKY SPORTS 7.45PM
Friday
GOLF
EUROPEAN OPEN
SKY SPORTS 10AM
CRICKET
ENGLAND V AUSTRALIA
SKY SPORTS 11AM
TENNIS
US OPEN
AMAZON PRIME 4PM
SOCCER
GERMANY V HOLLAND
SKY SPORTS 7.45PM
RUGBY UNION
ENGLAND V ITALY
SKY SPORTS 7.45PM
Saturday
RUGBY UNION
NEW ZEALAND V TONGA
SKY SPORTS 3.35AM
RUGBY UNION
N HARBOUR V WAIKATO
SKY SPORTS 6AM
AUSSIE RULES
BRISBANE V RICHMNOND
BT SPORT 10.25AM
CRICKET
ENGLAND V AUSTRALIA
SKY SPORTS 11AM
SOCCER
MK DONS V WIMBLEDON
SKY SPORTS 12NOON
GOLF
EUROPEAN OPEN
SKY SPORTS 12NOON
RUGBY UNION
IRELAND V WALES
CHANNEL 4 2PM
FORMULA 1
ITALIAN GP QUALIFYING
SKY SPORTS 2PM
HORSE RACING
KEMPTON
ITV1 2PM
HORSE RACING
NAVAN
RACING TV 2.15PM
TENNIS
US OPEN
AMAZON PRIME 4PM
SOCCER
ENGLAND V BULGARIA
ITV1 5PM
SOCCER
HARTLEPOOL V WOKING
BT SPORT 7.30PM
SOCCER
FRANCE V ALBANIA
SKY SPORTS 7.45PM
Sunday
RUGBY UNION
AUCKLAND V CANTERBURY
SKY SPORTS 3AM
RUGBY UNION
OTAGO V TARANAKI
SKY SPORTS 5.35AM
CRICKET
ENGLAND V AUSTRALIA
SKY SPORTS 11AM
GOLF
EUROPEAN OPEN
SKY SPORTS 12NOON
FORMULA 1
ITALIAN GRAND PRIX
SKY SPORTS 2PM
TENNIS
US OPEN
AMAZON PRIME 4PM
SOCCER
SWEDEN V NORMAY
SKY SPORTS 7.45PM
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