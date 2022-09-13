All the Laois club fixtures for the week ahead



13-09-2022 (Tues)

Midlands Park Hotel U-15 Football Championship (B) Phase 2 Group 2C Round 6

Ballylinan GAA 18:30 Ballylinan V Crettyard Spink



14-09-2022 (Wed)

Laois Shopping Centre JHC “C” S/final (Extra Time / Winner on the Day, if necessary)

LOETB CoE (1) 19:30 The Harps v Borris in Ossory Kilcotton

LOETB CoE (2) 19:15 Clonaslee St Manmans v Park Ratheniska Timahoe



15-09-2022 (Thurs)

Laois Shopping Centre JHC “B” S/final (Extra Time / Winner on the Day, if necessary)

LOETB CoE (1) 19:45 Rosenallis v Ballinakill

LOETB CoE (2) 19:15 Castletown v Clough Ballacolla

Midlands Park Hotel U-17 Football Championship Semi-Finals (Extra Time / Winner on the Day, if necessary)

Stradbally 19:00 Stradbally Parish Gaels v Mountmellick Parish Gaels

Midlands Park Hotel U15 Hurling “A1” Championship Q/Finals (Extra Time / Winner on the Day, if necessary)

Mountrath 18:00 St Fintan’s Mountrath v Raheen Parish Gaels



16-09-2022 (Fri)

Laois Shopping Centre JHC Final (Extra Time / Winner on the Day, if necessary)

MW Hire O’Moore Park 19:30 Park Ratheniska Timahoe v St Lazerian’s Abbeyleix

Midlands Park Hotel U-17 Football Championship Semi-Finals (Extra Time / Winner on the Day, if necessary)

Tony Byrne Park 19:00 St Joseph’s v Portlaoise

Midlands Park Hotel U-15 Football Championship (B) Phase 2 Group 2C Round 7

Graiguecullen 19:00 Graiguecullen v The Heath

Midlands Park Hotel U15 Hurling Championship Q/Finals (Extra Time / Winner on the Day, if necessary)

The Harps 18:15 The Harps v Camross



17-09-2022 (Sat)

Laois Shopping Centre PIHC S/finals (Extra Time / Winner on the Day, if necessary)

MW Hire O’Moore Park 17:30 St Lazerians Abbeyleix v Portlaoise

MW Hire O’Moore Park 19:00 Clonaslee St Manmans v Camross

Laois Shopping Centre IHC S/finals (Extra Time / Winner on the Day, if necessary)

Rathdowney 18:00 The Harps v Clough Ballacolla

Mountrath 18:00 Colt-Shanahoe v Mountmellick

Midlands Park Hotel U-13 Football Championship Final (Extra Time / Winner on the Day, if necessary)

MW Hire OMP 12:30 Kilcavan The Rock v Ballyfin

Midlands Park Hotel U-13 Football Championship A1 Final (Extra Time / Winner on the Day, if necessary)

LOETB CoE (1) 11:00 St Joseph’s v Portarlington

Midlands Park Hotel U-13 Football Championship B Final (Extra Time / Winner on the Day, if necessary)

LOETB CoE (2) 11:30 Camross v Na Fianna Og

Midlands Park Hotel U-17 “B” Football Championship Semi-Finals (Extra Time / Winner on the Day, if necessary)

Ballyroan 18:00 Ballyroan Abbey v St Pauls

O’Dempsey’s 18:00 O’Dempsey’s v Graiguecullen

Midlands Park Hotel U-17 “B” Football Shield Semi-Finals (Extra Time / Winner on the Day, if necessary)

Ratheniska 18:00 Park Ratheniska v Rosenallis – Time TBC

Ballyfin 18:00 Ballyfin v The Heath

Midlands Park Hotel U-17 “C” Football Championship Semi-Final (Extra Time / Winner on the Day, if necessary)

The Harps 16:00 The Harps v Camross

Midlands Park Hotel U-17 Football Shield Semi-Finals (Extra Time / Winner on the Day, if necessary)

Barrowhouse 18:00 Na Fianna Og v Ballylinan

Killeshin 18:00 Killeshin v Portarlington



18-09-2022 (Sun)

Laois Shopping Centre SHC S/finals (Extra Time / Winner on the Day, if necessary)

MW Hire O’Moore Park 14:00 Clough Ballacolla v Castletown

MW Hire O’Moore Park 15:45 Rathdowney Errill v Camross

Midlands Park Hotel U15 Hurling Championship Q/Finals (Extra Time / Winner on the Day, if necessary)

Ballacolla 11:00 Clough Ballacolla v Rathdowney Errill

Midlands Park Hotel U15 Hurling “A1” Championship Q/Finals (Extra Time / Winner on the Day, if necessary)

Clonaslee 11:30 Mountmellick Clonaslee St Manmans v Portarlington

Midlands Park Hotel U15 Hurling “B” Championship Q/Final (Extra Time / Winner on the Day, if necessary)

Ballypickas 11:30 Ballinakill Ballypickas v Clonad Trumera

Midlands Park Hotel U-15 Football Championship (B) Phase 2 Group 2C Round 7

Emo GAA 11:30 St Pauls v Rosenallis

Ballylinan GAA 11:30 Ballylinan v Colt Shanahoe