Irish Car of the Year winner to be announced in November

The Irish Car Of The Year 2019 winner will be announced at a gala reception in the Gibson Hotel, Dublin, on Thursday, November 8.

The following is the categorised list of cars eligible for ICOTY 2019:

Small/compact car of the year contenders - Ford Focus, Kia Ceed, Mercedes A Class, Volkswagen Polo, Subaru Impreza.

Executive/Premium car - Audi A6, Audi A7, Audi A8, BMW 6 Series GT, Kia Stinger GT Line, Mercedes CLS, Lexus LS 500h, Volvo V60.

Small crossover - Citroen C3 Aircross, Ford EcoSport, Hyundai Kona, SEAT Arona, VW T-Roc.

Compact crossover - BMW X2, Dacia Duster, Jeep Compass, Jaguar E-pace, Volvo XC40.

Medium crossover - BMW X3, Honda CR-V, Mitsubishi Eclipse Cross, Opel Grandland, Skoda Karoq, Subaru XV.

Large crossover - BMW X4, Hyundai Santa Fe, Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg.

Green/efficient car - Ford Mondeo HEV, Jaguar I-Pace, Kia Nero PHEV, Nissan Leaf.

Hot hatchback - Ford Fiesta ST, Hyundai i30N, Volkswagen Polo GTi, Renault Megane RS, Suzuki Swift Sport, Toyota Yaris GRMN.

Performance car - Alfa Romeo Stelvio QV, Audi RS3, Audi RS4, BMW M5, Kia Stinger GT.

Innovation Award - Audi A8 - Level 3 Autonomy, Citroen Advanced Comfort Seats, Citroen Progresssive Hydraulic Cushion Suspension, Mercedes Benz - MCUX interface, Nissan Leaf - E Pedal, Volvo XC60 - run off road mitigation; Volvo XC40 - smart storage.