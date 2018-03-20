SOCCER - MSL Fixtures for Saturday, March 24
MSL Fixtures - Saturday March 24
Boys MSL U-9 Cup
Kilbeggan SC v Clara Utd, P Geoghegan, The Land Lake, 09:45
Clonaslee Utd v Abbeyleix Ath, C McFadden, Com Cen, 10:15
Mountmellick Utd v Frankford Cel, N Culleton, Conor Davis Pk, 10:45
Tullamore Tn v Emo Celtic, R Maher, Leah Victoria Pk, 11:00.
Boys MSL U-9 Shield
Abbeyleix Utd v Tullamore Utd, B Conlon, Fr Breen Pk, 09:45
Gallen Utd v Banagher Utd, M Buckley, Brosna Press Pk, 10:00
Birr Utd v T&S United, T Murtagh, Frank O'Connell Pk, 10:45.
Boys MSL U-9 Plate
St Aengus v Clara Tn, P Pardy, Derrycanton, 09:45
Mucklagh v Frankford Utd, M Flanagan, Charleville, 10:00
Banagher Town v Rosenallis, R Bond, Middle Rd, 11:15.
U-10 Terry Hilliard Boys Cup
Willow Pk v Kilbeggan SC, J Cassidy, Willow Pk, 10:00
Clara Tn v Emo Utd, P Kearns, Stanley O'Hara Pk, 10:00
Frankford Utd v Tullamore Tn, M Kelly, Kilcormac, 10:00
Mullingar Cubs v Mountmellick Utd, D Sweeney, Gainstown, 12:45.
MSL U-10 Boys Shield
Mucklagh v Banagher Utd, M Buckley, Charleville, 11:00
Portlaoise Rvs v Portlaoise AFC, P Pardy, Rosleighan Pk, 11:45
Tullamore Utd v Abbeyleix Utd, R Maher, Leah Victoria Pk, 12:00.
MSL U-10 Boys Plate
Birr Tn v Portumna Tn, E Dynan, Frank O'Connell Pk, 10:00
Clara Utd v St Aengus, P Kearns, Stanley O'Hara Pk, 10:45
T&S Ath v Raharney Utd, S Comerford, Timahoe, 11:45.
U-11 Boys MSL Cup
Birr Tn v Portumna Tn, T Murtagh, Frank O'Connell Pk, 10:00
St Aengus v Mullingar Eagles, P Pardy, Derrycanton, 10:30
Mullingar Hawks v Emo Celtic, Paul Malone, Gainstown, 12:15.
U-11 Boys MSL Plate
Mountmellick Ath v Tullamore Utd, N Culleton, Conor Davis Pk, 10:00
Tullamore Rvs v Gallen Boys, R Maher, Leah Victoria Pk, 10:00
Banagher Utd v T&S United, R Bond, Middle Rd, 12:00.
U-11 MSL Boys Shield
Killeigh FC v Abbeyleix Ath, B James, The Pond, 10:00.
MSL U-11 East
Mucklagh v Portlaoise Rovers, M Flanagan, Charleville, 12:00.
Midland U-12 Plate
Portlaoise AFC v Kilcock Cel, P Pardy, Rosleighan Pk, 12:45.
MSL Boys U-12 Shield
Rahanine v Killeigh, PJ Higgins, Rochfordbridge, 13:00
Abbeyleix Ath v Kinnegad Dragons, B Conlon, Fr Breen Pk, 13:15.
MSL U-12 Major
Mullingar Kestrals v Mullingar Eagles, Paul Malone, Gainstown, 09:45
Tullamore Tn v Emo Celtic, J McCrossan, Leah Victoria Pk, 10:00
Kilbeggan SC v St Aengus, P Geoghegan, The Land Lake, 10:45
Mountmellick Utd v Clara Tn, N Culleton, Conor Davis Pk, 11:30
Portumna Tn v T&S United, S Fogarty, Marian Pk, 11:45.
MSL U-12 East
Rosenallis Rvs v Tullamore Utd, G Donogher, The Grove, 12:45
Rosenallis v Killeigh, G Donogher, The Grove, 14:00.
MSL U-12 West
Mgar Hawks v Banagher Utd, D Sweeney, Gainstown, 10:00
Kinnegad Tietans v Birr Tn, PJ Higgins, Lagan Pk, 11:15.
SFAI Regional Semi Final U-13
Killeigh v Naas A, B James, The Pond, 12:15.
MSL U-13 Mark Casey Cup
Emo Celtic v Mullingar Ath, K Conroy, Com Cen, 11:45.
MSL Boys U-13 Shield
Abbeyleix Ath v Emo Utd, B Conlon, Fr Breen Pk, 10:30
Rosenallis v Portlaoise Utd, M Lee, The Grove, 11:30
Mountmellick Utd v Kinnegad, N Culleton, Conor Davis Pk, 12:45.
MSL U-13 Boys Plate
Portlaoise AFC v Frankford Utd, J Griffin, Rosleighan Pk, 10:30.
MSL Boys U-13 Bowl
T&S United v Gallen Utd, S Comerford, Timahoe, 12:30.
MSL U-13 Major
Mullingar Falcons v Tullamore Tn, Paul Malone, Gainstown, 11:00
Kilbeggan SC v Portumna Tn, D Kiernan, The Land Lake, 11:15
Birr Tn v Mullingar Ath, E Dynan, Frank O Connell Pk, 12:15.
MSL U-13 West
Tullamore Utd v Kinnegad, J McCrossan, Leah Victoria Pk, 11:15
Clara Tn v Mucklagh, P Kearns, Stanley O'Hara Pk, 11:30.
MSL Boys U-14 Stokes Cup
Kinnegad Jnrs v Tullamore Tn, PJ Higgins, Lagan Pk, 10:00.
MSL Boys U-14 Shield
Grange Utd v Kilbeggan SC, N Dempsey, Grange, Mullingar, 10:00
Emo Celtic v Gallen Utd, K Conroy, Com Cen, 10:30
Portumna Tn v Mucklagh, S Fogarty, Marian Pk, 10:30.
MSL Boys U-14 Plate
Tullamore Utd v Mullingar Pumas, J McCrossan, Leah Victoria Pk, 12:30.
MSL U-14 Major
Abbeyleix Ath v Mullingar Ath, S Comerford, Fr Breen Pk, 14:30.
MSL U-14 West
Banagher Utd v Rahanine, M Kelly, Middle Rd, 11:15
Birr Tn v Raharney Utd, T Murtagh, Frank O'Connell Pk, 11:30.
Midland Cup U-15
Tullamore Tn v Suncroft, T Cunningham, Leah Victoria Pk, 11:30.
MSL Boys U-15 Shield
Ballinahown v Templevilla, TBC, Ballinahown, TBC.
MSL U-15 Major
Mullingar Ath v St Francis, D Sweeney, Gainstown, 11:15.
MSL U-15 Div 1
Mucklagh v Birr Utd, K Bryant, Charleville, 11:15
Clonaslee Utd v Mullingar Cougars, C McFadden, Com Cen, 11:15
St Josephs Red v Emo Celtic, U Beaumont, Bealnamulla, 13:00.
MSL U-15 Div 2
Birr Tn v Mountmellick Utd, E Dynan, Frank O'Connell Pk, 10:45
Kilbeggan SC v St Aengus, D Kiernan, The Land Lake, 12:30.
MSL Boys U-16 Lennon Cup
Willow Pk v St Francis, J Cassidy, Willow Pk, 11:00
Abbeyleix Ath v Killeigh, B Conlon, Fr Breen Pk, 11:45
East Galway Utd v Mullingar Ath, D Nagle, Kiltormer, 12:00
Portlaoise AFC v Emo Celtic, J Griffin, Rosleighan Pk, 12:00.
MSL Boys U-16 Shield
Kilbeggan SC v Banagher Utd, D Kiernan, The Land Lake, 09:45
Rosenallis v Mullingar Cubs, M Lee, The Grove, 10:00
Tullamore Tn v Birr Tn, T Cunningham, Leah Victoria Pk, 10:00
Gallen Utd v Clara Tn, M Buckley, Brosna Press Pk, 11:00.
MSL Girls U-10/11 Cup Semi Final
Clara v Killeigh, J Scanlon, Stanley O'Hara Pk, 10:30.
MSL Girls U-12 Cup
Killeigh v Bealnamulla, B James, The Pond, 10:45.
MSL U-12 Girls
Hodson Bay v Kilbeggan SC, B Kelly, Hodson Bay, 10:00
Banagher Town v Bealnamulla, R Bond, Middle Rd, 10:00
Mucklagh v Tullamore Tn, K Bryant, Charleville, 12:45.
MSL Girls U-14 Cup
Tullamore v Portlaoise AFC, T Cunningham, Leah Victoria Pk, 13:00.
MSL Girls U-14 Shield
Mullingar Ath v Birr Tn, D Sweeney, Gainstown, 13:30.
MSL U-14 Girls
Mucklagh v Athlone Tn, K Bryant, Charleville, 10:00
Bealnamulla v East Galway Utd, B Kelly, Bealnamulla, 11:45.
MSL Girls U-16/17 Cup
Real FA Swans v Birr Tn, N Dempsey, Wilsons Hospital, 11:45.
MSL Girls U-16/17 Shield
Clara Tn v Portlaoise AFC, J Scanlon, Stanley O'Hara Pk, 11:30.
MSL U-16/17 Girls
Banagher Utd v Athlone Tn, M Kelly, Middle Rd, 12:30
Killeigh v Bealnamulla, B James, The Pond, 13:30.
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