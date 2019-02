MSL Fixtures - February 9 and 10

Saturday

MSL U-8 East

Rosenallis Utd v Rosenallis, NO Ref - 5v5, The Grove, 10:30; Mountmellick v Abbeyleix, NO Ref - 5v5, Conor Davis Pk, 11:00; Mountmellick Ath v Abbeyleix Utd, NO Ref - 5v5, Conor Davis Pk, 11:00;

MSL U-8 West

Mucklagh Rvs v Birr Utd, NO Ref - 5v5, Charleville, 10:00; Mucklagh v Birr Tn, NO Ref - 5v5, Charleville, 10:00; Walsh Island v Tullamore Tn, NO Ref - 5v5, Walsh Island 11:00;

MSL U-9 East

Emo Cel v Mountmellick, NO Ref - 5v5, Com Cen, 10:30; Emo Utd v Mtmellick Hotspur, NO Ref - 5v5, Com Cen, 10:30; Emo Rovers v Mtmellick Ath, NO Ref - 5v5, Com Cen, 10:30; Rosenallis v St Aengus Utd, NO Ref - 5v5, The Grove, 11:30; Abbeyleix Utd v T&S, NO Ref - 5v5, Fr Breen Pk, 14:00; Abbeyleix v T&S Rvs, NO Ref - 5v5, Fr Breen Pk, 14:00;

MSL U-9 West 1

Mucklagh v Willow Pk, NO Ref - 5v5, Charleville, 11:30; Birr Tn v Tullamore Tn, NO Ref - 5v5, Frank O'Connell Pk, 14:00;

MSL U-9 West 2

Kilbeggan Utd v Tullamore Utd, NO Ref - 5v5, Streamstown, 11:00; Frankford Cel v Clara Utd, NO Ref - 5v5, Kilcormac, 12:00; Frankford Rvs v Birr Utd, NO Ref - 5v5, Kilcormac, 12:00;

MSL U-10 Major

Birr Tn v Clara, M Kelly, Frank O'Connell Pk, 11:00; Mullingar Ath Lions v Frankford, D Jackson, Gainstown, 11:30;

MSL U-10 East 1

Portlaoise AFC v T&S, B Conlon, Rosleighan Pk, 10:00; Abbeyleix v Abbeyleix Rvs, R Corr, Ballyroan, 10:00; Killeigh v Abbeyleix Utd, G Vicars, The Pond, 12:00;

MSL U-10 East 2

Portlaoise Tn v St Aengus, R Tkaczyk, Rosleighan Pk, 10:00; Mtmellick Ath v Clonaslee Utd, C McFadden, Conor Davis Pk, 11:00; Killeigh Wdrs v Mtmellick Ath, G Vicars, The Pond, 11:00;

MSL U-10 West 1

Mullingar Ath Cubs v Kilbeggan SC, D Jackson, Gainstown, 10:30; Raharney Utd v Raharney Cel, Club Ref, Higginstown, 11:00;

MSL U-10 West 2

Birr Utd v Portumna, M Kelly, Frank O'Connell Pk, 11:00; Frankford Cel v Willow Pk, A Looney, Kilcormac, 11:00;

MSL U-11 Major East

Abbeyleix v T&S, R Corr, Fr Breen Pk, 11:00;

MSL U-11 East 1

Abbeyleix Rvs v St Aengus, D Moran, Fr Breen Pk, 10:00;

MSL U-11 East 2

Clonaslee Utd v Tullamore Rvs, AWO, Com Cen, TBC; Frankford Cel v Killeigh, A Looney, Kilcormac, 10:00; Mtmellick Cel v Rosenallis, C Mc Fadden, Conor Davis Pk, 12:00;

MSL U-11 Major West

Mullingar Ath v Mullingar Ath Cubs, D Jackson, Gainstown, 12:30;

MSL U-11 West 2

Clara Utd v Raharney Utd, S Wolfe, Stanley O'Hara Pk, 10:00; Killeigh Utd v Kilbeggan Utd, G Vicars, The Pond, 10:00;

MSL U-12 Major

Birr Tn v Portumna, E Dynan, Frank O'Connell Pk, 10:00; Mullingar Ath Eagles v Mullingar Ath Hawks, D McCormack, Gainstown, 10:00; Willow Pk v Mountmellick, J O'Connor, Willow Pk, 11:00; Portlaoise v Tullamore Tn, B Conlon, Rosleighan Pk, 11:00;

MSL U-12 East

Killeigh v Clonaslee Utd, TBC, The Pond, TBC; Emo v St Aengus, P Lawlor, Com Cen, 10:00; Portlaoise Utd v Abbeyleix, R Tkaczyk, Rosleighan Pk, 11:00; Mtmellick Ath v T&S, C McFadden, Conor Davis Pk, 13:00;

MSL U-12 West

Clara v Kilbeggan SC, T Cunningham, Stanley O'Hara Pk, 10:00; Kinnegad v Willow Cel, M Buckley, Lagan Pk, 10:00; Frankford v Gallen Bhoys, A Looney, Kilcormac, 12:00; Mullingar Ath Kestrels v Banagher, D McCormack, Gainstown, 12:45;

MSL U-13 Major

Mullingar Ath Kestrels v Mullingar Ath Eagles, G Bridges, Gainstown, 10:00; Clara v Mountmellick, T Cunningham, Stanley O'Hara Pk, 11:15; Birr Tn v Tullamore Tn, E Dynan, Frank O'Connell Pk, 11:15; Killeigh v Rosenallis, S Comerford, The Pond, 11:30;

MSL U-13 East

Abbeyleix v St Aengus, AWO, Fr Breen Pk, TBC; Abbeyleix v Tullamore Utd, D Moran, Fr Breen Pk, 11:00; Kinnegad Dragons v Emo, M Buckley, Lagan Pk, 12:45;

MSL U-14 Major

Mullingar Ath Kestrels v Killeigh, AWO, Gainstown, TBC; Emo v Portlaoise, TBC, Com Cen, TBC; Mucklagh v Mullingar Ath, R Maher, Charleville, 11:00; Frankford v Tullamore Tn, A Looney, Kilcormac, 13:30;

MSL U-14 Div 1

Birr Tn v Gallen Utd, E Dynan, Frank O'Connell Pk, 12:30; Banagher v Emo Utd, D Nagle, Middle Rd, 12:45;

MSL U-15 Major

Kinnegad v Mullingar Ath Tigers, M Buckley Lagan Pk, 11:15; Portlaoise AFC v Kilbeggan SC, B Conlon Rosleighan Pk, 12:15; Clara v Portumna, T Cunningham Stanley O'Hara Pk, 12:30; Killeigh v Mountmellick, S Comerford The Pond, 12:45;

MSL U-15 Div 1

Emo Cel v Mucklagh, P Lawlor, Com Cen, 11:15; Abbeyleix v Mullingar Ath Pumas, D Moran, Fr Breen Pk, 12:15; Rahanine v Portlaoise Utd, T Cunningham, Rochfordbridge, 14:00;

MSL U-16 Major

Mullingar Ath Pumas v Tullamore, D McCormack, Gainstown, 11:15; Mullingar Ath Tigers v Portlaoise AFC, G Bridges, Gainstown, 11:30;

MSL U-16 Div 1

Killeigh v Mucklagh, N Culleton, The Pond, 10:00; Banagher v Birr Tn, D Nagle, Middle Rd, 11:15; Birr Utd v Raharney Utd, M Kelly, Frank O'Connell Pk, 12:00; Templevilla v Emo Cel, B Kelly, TP Hickey Pk, 12:00;

MSL U-10/11 Girls

Bealnamulla v Clara, P Tone, Cushla Pk, 10:00; Mountmellick v Tullamore Tn, C McFadden, Conor Davis Pk, 10:00; Killeigh Utd v Hodson Bay Belles, A Conroy, The Pond, 13:00; Killeigh v Real FA Swans, A Conroy, The Pond, 14:00; Kinnegad v Tullamore Utd, M Buckley, Lagan Pk, 14:00;

MSL U-13 Girls

Kilbeggan SC v Hodson Bay Celtic, TBC, Hodson Bay, TBC; Bealnamulla v Tullamore Tn, P Tone, Bealnamulla, 11:30;

MSL U-14 Girls

Portlaoise v Banagher, R Tkaczyk, Rosleighan Pk, 12:15;

MSL U-15 Girls

Clara v Killeigh, S Wolfe, Stanley O'Hara Pk, 12:30;

FAI Womens U-16 Cup QF

Athlone Tn v Mount Merrion, TBC, Athlone Town Stadium, 13:00;

MSL Girls U-17

Clara v Bealnamulla, S Wolfe, Stanley O'Hara Pk, 11:00;



Sunday

SFAI Subway U-12 Group 1

MSL v Wicklow, T Cunningham, Gainstown, 11:30;

SFAI Subway U-12 Group 2

MSL 2 v Wicklow 2, T Cunningham, Gainstown, 14:00;

SFAI Subway U-13 Plate Semi Final

MSL v Sligo/Leitrim, TBC, Athlone Town Stadium, 14:00;

SFAI Subway U-16

Wexford SL v MSL, TBC, Wexford, 14:00;