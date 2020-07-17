Your complete guide to all the live Sport on TV this weekend

Leinster Express Reporter

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Live Sport on TV this weekend

Your one-stop-shop guide for TV sport this weekend

FRIDAY

RUGBY
REDS V WESTERN FORCE
SKY SPORTS ACTON 10AM

CRICKET
ENGLAND V WEST INDIES
SKY SPORTS CRICKET, 10.30

GOLF
MEMORIAL TOURNAMENT
SKY SPORTS GOLF, 12.15PM

GAA
WEXFORD SHC: ST MARTIN'S
V O-THE-BALLAGH, TG4, 7.15

SOCCER
WEST HAM V WATFORD
SKY SPORTS, 7.30PM

SATURDAY

RUGBY
HURRICANES V BLUES;
WARATAHS V BRUMBIES
SKY SPORTS ACTION, 7.30AM

FORMULA ONE
HUNGARIAN GRAND PRIX
SKY SPORTS F1, 11AM

GOLF
MEMORIAL TOURNAMENT
SKY SPORTS GOLF, 1.40PM

SOCCER
NORWICH V BURNLEY
SKY SPORTS, 5PM

SOCCER
FA CUP: MAN CITY V ARSENAL, BT SPORT 1, 7PM

SUNDAY

RUGBY
CHIEFS V HIGHLANDERS
SKY SPORTS ACTION, 4AM

FORMULA ONE
HUNGARIAN GRAND PRIX
SKY SPORTS F1, 12.30PM

GAA
DUBLIN SHC: KILMACUD CROKES

V BALLYBODEN ST ENDAS, TG4, 3PM

SOCCER
TOTTENHAM V LEICESTER
SKY SPORTS, 3.30PM

GOLF
MEMORIAL TOURNAMENT
SKY SPORTS GOLF, 12NOON

SOCCER
FC CUP: MAN UTD V CHELSEA. BBC 1, 5.30PM