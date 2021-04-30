Your guide to the weekend's live sport on TV

Colm Kinsella

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Colm Kinsella

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colm.kinsella@iconicnews.ie

Live Sport on TV - Your guide to what is on and where

Live Sport on TV - Your one stop shop for TV Sport this week

FRIDAY, APRIL 30

SNOOKER
WORLD CHAMPIONSHIPS
BBC 2, EUROSPORT, 10AM

HORSE RACING
PUNCHESTOWN FESTIVAL
RTE 2, 4PM

GOLF
VALSPAR CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS, 7PM

RUGBY
LEICESTER TIGERS V ULSTER
BT SPORT 2, 7.15PM

SOCCER
SOUTHAMPTON V LEICESTER
SKY SPORTS, 7.30PM

SATURDAY, MAY 1

SOCCER
CRYSTAL PAL V MAN CITY
BT SPORT 1, 11.30AM

HORSE RACING
NEWMARKET 2,000 GUINEAS
VIRGIN MEDIA ONE, 1.30PM

HORSE RACING
PUNCHESTOWN FESTIVAL
RTE 2, 2.30PM

SOCCER
CHELSEA V FULHAM
SKY SPORTS, 5PM

RUGBY
TOULOUSE V BORDEAUX
VIRGIN MEDIA TWO, 2.30PM

SUNDAY, MAY 2

SOCCER
RANGERS V CELTIC
SKY SPORTS, 11AM

SOCCER
MAN UTD V LIVERPOOL
SKY SPORTS, 4.30PM

RUGBY
LA ROCHELLE V LEINSTER
BT SPORT 2, 2.30PM

GOLF
VALSPAR CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS, 5.30PM

SNOOKER
WORLD C'SHIP FINAL
BBC 2, EUROSPORT, 1PM