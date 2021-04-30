Your guide to the weekend's live sport on TV
Live Sport on TV - Your one stop shop for TV Sport this week
FRIDAY, APRIL 30
SNOOKER
WORLD CHAMPIONSHIPS
BBC 2, EUROSPORT, 10AM
HORSE RACING
PUNCHESTOWN FESTIVAL
RTE 2, 4PM
GOLF
VALSPAR CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS, 7PM
RUGBY
LEICESTER TIGERS V ULSTER
BT SPORT 2, 7.15PM
SOCCER
SOUTHAMPTON V LEICESTER
SKY SPORTS, 7.30PM
SATURDAY, MAY 1
SOCCER
CRYSTAL PAL V MAN CITY
BT SPORT 1, 11.30AM
HORSE RACING
NEWMARKET 2,000 GUINEAS
VIRGIN MEDIA ONE, 1.30PM
HORSE RACING
PUNCHESTOWN FESTIVAL
RTE 2, 2.30PM
SOCCER
CHELSEA V FULHAM
SKY SPORTS, 5PM
RUGBY
TOULOUSE V BORDEAUX
VIRGIN MEDIA TWO, 2.30PM
SUNDAY, MAY 2
SOCCER
RANGERS V CELTIC
SKY SPORTS, 11AM
SOCCER
MAN UTD V LIVERPOOL
SKY SPORTS, 4.30PM
RUGBY
LA ROCHELLE V LEINSTER
BT SPORT 2, 2.30PM
GOLF
VALSPAR CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS, 5.30PM
SNOOKER
WORLD C'SHIP FINAL
BBC 2, EUROSPORT, 1PM
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